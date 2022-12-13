Загадочные этруски: откуда они взялись и почему внезапно пропали

Со временем этруски стали расширять свои владения и даже поглядывать на заморские территории. Они были отличными корабелами и “держали” половину западного Средиземноморья. И тут они совершили главную ошибку - перессорились с греками и карфагенянами, так что союзников у них не было. И когда начался подъем Рима, помощи этрускам ждать было неоткуда. А так, кто знает - если бы выступили единым фронтом с Карфагеном, возможно, и не было бы никаких Сципионов, Брутов, Цезарей и великой римской империи. Раздавили бы в зародыше.

Уже к III в. до н.э. квириты набрались сил и с легкостью поглотили этрусков. Их полисы захватили и перестроили, народ ассимилировали.