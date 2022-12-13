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Загадочные этруски: откуда они взялись и почему внезапно пропали

Загадочные этруски: откуда они взялись и почему внезапно пропали

Автор:
13 декабря 2022 00:01
Сообщество : RealFishki
Метки: Древние греки   Культура   Средиземноморье   Этруски   древний рим   история   мифология   народ   племя   царь   
1909
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Одни считают их прародителями римлян, другие - самостоятельной народностью. В любом случае - они были очень интересным явлением мировой истории.

В древности, когда Рим былещё захудалой деревушкой, к северу от него располагалась территория племени этрусков. В те времена именно они, а не римляне, были гегемоном Апеннинского “сапожка”.

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Римляне позаимствовали у этрусков прообраз алфавита, часть мифологии, музыку, даже имена. Например, Луций - это этрусское Лукумон. Также “скопировали” гладиаторские бои и гонки на колесницах. Более того, двое римских царей были этрусками.

Так откуда они взялись? Тут есть совершенно утопические теории. Например, широко известного в узких кругах академика Фоменко. По его мнению, этруски - прародители русских. По идее непризнанного гения, само название “этруски” означает “эти русские”. Но у него вообще много необычных теорий. Например, он считает: “Европа” - это “Евреи и Опа”. Такая вот научная мысль у академика.

Если же обратиться к серьёзным научным исследованиям, то есть две основные теории: по одной из них, этруски пришли из Малой Азии, по другой - из причерноморских степей. И заселили территорию нынешней Тосканы. Жили они в конфедерации городов, ее еще называли Двенадцатиградьем. В каждом поселении был свой царь.

Со временем этруски стали расширять свои владения и даже поглядывать на заморские территории. Они были отличными корабелами и “держали” половину западного Средиземноморья. И тут они совершили главную ошибку - перессорились с греками и карфагенянами, так что союзников у них не было. И когда начался подъем Рима, помощи этрускам ждать было неоткуда. А так, кто знает - если бы выступили единым фронтом с Карфагеном, возможно, и не было бы никаких Сципионов, Брутов, Цезарей и великой римской империи. Раздавили бы в зародыше.

Уже к III в. до н.э. квириты набрались сил и с легкостью поглотили этрусков. Их полисы захватили и перестроили, народ ассимилировали.

Между прочим, этрусков считали распущенными - и греки, и римляне. Они с неодобрением смотрели на обильные трапезы, которые этруски устраивали два раза в день, с негодованием осуждали и то, что в них принимали участие женщины, они возлежали и ели рядом со своими мужьями. Ну а больше всего их раздражали спортивные состязания, где опять же женщины соревновались наравне с мужчинами, это уж совсем не лезло ни в какие ворота.

А после римского завоевания, этруски быстро растворились в этом разношерстном племени и утратили свои корни. На память от них остались область Этрурия, Тирренское и Адриатическое моря. “Тиррены” - так греки называли этрусков. Адрия - город этрусков, в свое время он стоял на восточном побережье Италии.

Но какое-то их наследие у римлян всё же прослеживается. Те переняли эстафету, взяли всё лучшее (как и у остальных народов) и развернулись в полную мощь.

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Метки: Древние греки   Культура   Средиземноморье   Этруски   древний рим   история   мифология   народ   племя   царь   
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5  комментариев
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27k
albedo 2 часа назад
“Европа” - это “Евреи и Опа”.
==================
С этим сложно спорить
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14k
Yorge 14 минут назад
Этрусски это русские. что не понятного.
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1k
S__D Полчаса назад
Как-то даже неприлично на столь авторитетном ресурсе упоминать подобных шарлатанов.
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Этрусски просто переселились севернее. На Восточно-Европейскую равнину. Благо к тому времени Аркаим перестал фонить после неудачного эксперимента
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