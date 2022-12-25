«Modern Talking»: чем занимаются Томас Андерс и Дитер Болен в настоящее время

В 1984 году появился суперхит «Modern Talking» – «You're My Heart, You're My Soul». В начале 1985 года сингл стал лидером чартов многих стран. Ни одна дискотека тех лет не обходилась без культового хита, помните?

Харизматичный Дитер Болен – талантливый продюсер и автор композиций словно имел чутьё на хиты, а красивый вокал привлекательного Томаса Андерса стал душой группы.

Но на самом пике популярности в 1987 году в коллективе возникли ссоры и недопонимания, дуэт распался, словно между музыкантами «пробежала кошка». Каждый занялся своими проектами. Дуэт «Modern Talking» возродился лишь к началу 2000-х годов, но воссоединение оказалось недолгим. Появились новые синглы и альбомы, а в 2003 году дуэт окончательно распался.