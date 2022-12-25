«Modern Talking»: чем занимаются Томас Андерс и Дитер Болен в настоящее время

Многие девушки в середине 1980-х годов лили слезы на концертах «Modern Talking», восторгаясь творчеством музыкантов, а группа собирала огромные стадионы. Дуэт Андерса и Болена, выступавший в стиле евро-диско зародился в Германии. Впервые молодые музыканты встретились 1983 году на студии звукозаписи.
В 1984 году появился суперхит «Modern Talking» – «You're My Heart, You're My Soul». В начале 1985 года сингл стал лидером чартов многих стран. Ни одна дискотека тех лет не обходилась без культового хита, помните?
Харизматичный Дитер Болен – талантливый продюсер и автор композиций словно имел чутьё на хиты, а красивый вокал привлекательного Томаса Андерса стал душой группы.
Но на самом пике популярности в 1987 году в коллективе возникли ссоры и недопонимания, дуэт распался, словно между музыкантами «пробежала кошка». Каждый занялся своими проектами. Дуэт «Modern Talking» возродился лишь к началу 2000-х годов, но воссоединение оказалось недолгим. Появились новые синглы и альбомы, а в 2003 году дуэт окончательно распался.
За почти двадцатилетнее существование дуэт выпустил четыре мультиплатиновых альбома и пять синглов №1 подряд. Их рекорд ещё не побил никто.
Как сейчас живут и чем занимаются «повелители душ и сердец»?
Томас Андерс - «The Gentlemen of Music»
Любимцу женщин 80-х и 90-х годов в марте этого года исполнилось 59 лет. Но Бернд Вайдунг (настоящее имя музыканта) вовсе не чувствует себя подвластным времени: он всё такой же энергичный и яркий человек. Андерс не прекращает череду концертов по миру, исполняя песни как на английском, так и на немецком языках.
От истории с «Modern Talking» певец не отрекается, напротив, на концертах исполняет на бис полюбившиеся зрителями мотивы из прошлого. Мало того, в 2015 году Томас записал изменённые варианты почти всех синглов дуэта в рамках нового альбома под названием «History».
В 2020 году Андерс должен был поехать с туром по городам России, однако ограничения заставили его отказаться от этой идеи. В 2020-м и 21-м годах вышли три новых альбома музыканта.
Причиной первого распада дуэта, по мнению Болена, стала первая жена Томаса Нора.
Из-за своенравной и непреклонной супруги Андерс отказывался от гастролей и не участвовал в записи новых песен. Из-за её капризов Болен часто отказывался работать, хлопая дверью. Томас тогда отправился в сольное плавание, а Дитер создал новую группу «Blue System». Казалось, дуэта больше не будет.
Однако после развода Андерса с Норой артисты вновь объединились в дуэт. Музыканты попытались вернуть былую славу «Modern Talking». Выпустили ремикс легендарного хита «You're My Heart, You're My Soul» с участием рэп-вокалиста Эрика Синглтона, появились новые синглы и альбомы. Через 5 лет музыканты приняли решение распрощаться навсегда из-за личных разногласий.
Томас Андерс и Дитер Болен вновь воссоединились в дуэте «Modern Talking» на 5 лет
В личной жизни Томаса Андерса, наконец, царит любовь, счастье и уверенность. Певец женат на своей переводчице Клаудии Хесс, с которой уже больше 20-ти лет живёт в спокойствии и взаимопонимании. Это вторая жена Томаса, и именно она сумела загладить раны после неудачного первого брака с Норой Баллинг.
Однако те времена прошли, и сейчас певец невероятно счастлив: у него есть жена, 20-летний сын Александр, любимое творчество, обожание публики, многочисленные приглашения в телевизионные шоу и благотворительность.
Дитер Болен – «поп-титан по-немецки»
В отличие от Томаса Андерса, коньком Дитера стала не сольная карьера, хотя поклонников у него предостаточно. Он талантливый продюсер и композитор, который стал одним из самых богатых людей в Германии.
Если Андерс после распада сделал акцент на сольных выступлениях, Болен занялся поиском молодых талантов. Он посвящает себя продюсированию молодёжи. Дитер неизменный ведущий шоу молодых звёзд. Кроме того, у Дитера есть своя марка одежды - Camp David.
Не отставая от Андерса, музыкант в 2019-ом году выпустил новый альбом с хитами Modern Talking, который назвал «Das MEGA Album!». Все вокальные партии Дитер перепел сам. В 2021 году появился в клипе Артура Пирожкова (Александра Реввы) «Летом на фиесте», снятого на мотив хита «Cheri, Cheri Lady».
Болену 68 лет, он в отличной форме. Певец воспитал шестерых детей от трёх женщин. Интересно то, что нынешняя супруга звезды Карина Вальц всего на два года старше первого сына Дитера. Но разница в возрасте 31 год не мешает паре жить счастливо и в согласии больше восьми лет.
Время неумолимо летит, артисты, к сожалению, не молодеют, однако след, который оставил «Modern Talking» в памяти поклонников, не сотрётся ещё много лет. А как считаете вы?
Источник:
- Супруги построили улей и переселили пчел, которых нашли в своем доме
- Несдержанные старики, самый опасный сок и другие интересные факты и истории
- Оскорбительный «мужик», смена пола чукчами и другие интересные факты и истории
- Американец держал дома больше 100 животных в ужасных условиях
- Короткое зимнее лето королевы Астрид