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20 знаменитостей и исторических деятелей минувших лет, которые до сих пор живы

20 знаменитостей и исторических деятелей минувших лет, которые до сих пор живы

Автор:
26 января 2023 20:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: выдающиеся личности   долгожители   звезды   знаменитости   интересно   исторические деятели   история   
1724
21

Течение времени быстро и неумолимо, и вот уже не успеешь моргнуть, как люди, которых ты почитал с детства, празднуют 90-летие (если вообще не столетие!). Пользователь Reddit предложил вспомнить выдающих личностей прошлого, которые до сих пор живы и процветают, и в комментариях получилось настоящее разнообразие: здесь тебе и Софи Лорен, и легендарный советский физик Юрий Оганесян.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выдающиеся личности   долгожители   звезды   знаменитости   интересно   исторические деятели   история   
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12  комментариев
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783k
А.Берестенко 2 часа назад

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22k
SolomonA 19 минут назад
Ну Оззи всего 74. Конечно, учитывая как он кутил в молодости, это тоже много, но не особо.
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17k
Александр Сучков 37 минут назад
Оззи отгрызал уши летучей мыши, а какая Мэри Попинс красивее????
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56k
alertol Час назад
уж лучше Пол Маккартни чем целый Киркоров)))
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27k
Юрьевич Час назад
"Руби Бриджес, она была одной из первых чернокожих детей, которые пошли в школу для белых. Существует знаменитая фотография того дня"

Ахрененная знаменитость?
А жив тот негр, который первым помочился в писуар в туалете для белых? Или негр, который первым посрал в унитаз для белых?
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17k
Вася Час назад
как ни подборка, так обязательно "луну" всунут.. халтура однако
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