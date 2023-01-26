20 знаменитостей и исторических деятелей минувших лет, которые до сих пор живы

Течение времени быстро и неумолимо, и вот уже не успеешь моргнуть, как люди, которых ты почитал с детства, празднуют 90-летие (если вообще не столетие!). Пользователь Reddit предложил вспомнить выдающих личностей прошлого, которые до сих пор живы и процветают, и в комментариях получилось настоящее разнообразие: здесь тебе и Софи Лорен, и легендарный советский физик Юрий Оганесян.