20 знаменитостей и исторических деятелей минувших лет, которые до сих пор живы

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Течение времени быстро и неумолимо, и вот уже не успеешь моргнуть, как люди, которых ты почитал с детства, празднуют 90-летие (если вообще не столетие!). Пользователь Reddit предложил вспомнить выдающих личностей прошлого, которые до сих пор живы и процветают, и в комментариях получилось настоящее разнообразие: здесь тебе и Софи Лорен, и легендарный советский физик Юрий Оганесян.
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7. "Джейн Гудолл. В детстве мне казалось, что она умерла где-то в 90-х, но оказалось, что нет, она все еще жива и изучает шимпанзе"
9. "Джон Хемингуэй, последний летчик битвы за Британию, доживший до наших дней. Ему 103 года".
13. "Юрий Оганесян. Он единственный из ныне живущих людей, в честь которого назван элемент периодической таблицы"
16. "Руби Бриджес, она была одной из первых чернокожих детей, которые пошли в школу для белых. Существует знаменитая фотография того дня"
18. "Вилли Нельсон, он, по сути, Снуп Догг кантри-музыки, потому что славится тем, что курит тонны травки"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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