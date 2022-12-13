FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1651 пост • 318 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Первая цивилизация Америки: как появилась и куда исчезла

Первая цивилизация Америки: как появилась и куда исчезла

Автор:
13 декабря 2022 11:57
Сообщество : Исторические факты
Метки: Культура   город   история   наследие   объединение   ольмеки   племя   река   религия   цивилизация   
1015
9

Более 3,5 тыс. лет минуло с того времени, как зародилась первая цивилизация Америки.

Впоследствии ацтеки назвали их ольмеки, что значит резиновые или каучуковые люди. Что собой представляло это племя?

×
×

Собственно, разрозненным древним племенам было всего достаточно для комфортной жизни. Что-то изобретать и выдумывать не было необходимости. А джунгли кормили и предоставляли защиту. Хоть и опасностей в них таилось немало. Но где их нет?

Но 3600 лет тому назад произошло объединение трёх племён, живших на побережьях трёх рек – Коацакоалькос, Папалоапан и Тонала. Ресурсов вновь образованная цивилизация получила немало: джунгли, плодородные земли, пресная вода, ископаемые.

Ольмеки начали обрабатывать землю, ловить рыбу, строить деревни. Излишки накопленных ресурсов подтолкнули их к взаимодействию с другими кланами с целью обмена. Морские народы предложили деликатесные дары моря на обмен, горные порадовали редкими минералами для украшений, сельскохозяйственные дали множество полезных культур, начиная с кабачков и заканчивая хлопком.

Мексиканский залив постепенно стал превращаться в средоточие активной бурлящей жизни. За немалое время существования цивилизации ольмеки создали множество торговых путей. Ау, соседи, что у вас новенького? Что придумали, изобрели, вырастили?

Был дан старт обмену знаниями, технологиями, а не только ресурсами. Зародился единый язык, ведь торговля требовала применения единой терминологии, понятной всем. Обмен результатами трудов положил начало общей культуре, рассказы о богах, одаривавших поселения своей милостью, – общей религии.

Собственно, это и есть ключевые основы любой цивилизации. И пять основных деревень трансформировались в города. Ими стали Сан-Лоренцо, Ла-Вента, Эль-Манати, Трес-Сапотес и Лас-Лимас. В период расцвета цивилизации в каждом проживало порядка 20 тыс. человек. Что эквивалентно современному небольшому городу. Впечатляющие показатели для того времени, не так ли?

Что касается религии, то в качестве божеств ольмеки использовали источник жизни – пищу и сильных животных. Соответственно, почитались ягуары, орлы, крокодилы. Духам Огня, Дождя, Кукурузы приносили жертвы.

Армии у ольмеков отсутствовали. Да и зачем? Ведь всем всего хватало, а нападать на другие деревни и города не было смысла. Ресурсов и земли было более чем достаточно. То есть такое утопически-идиллическое общество, которое на других густонаселённых континентах невозможно было построить.

Точных причин гибели цивилизации мы не знаем. Но это, в общем-то, закономерный процесс: после зарождения, зари, расцвета и заката наступает её гибель. Исследователи полагают, что причиной послужило изменение климата: реки, дававшие жизнь, превратились в топи, отбирающее её. Как бы там  ни было, но цивилизация начала постепенно слабеть, деградировать и примерно 2350 лет тому назад исчезла. Но не бесследно: культурное наследие стало фундаментом, на котором возникли следующие цивилизации – ацтеков и майя.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Культура   город   история   наследие   объединение   ольмеки   племя   река   религия   цивилизация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Levyathan 57 минут назад
Заголовок: "Первая цивилизация Америки: как появилась и куда исчезла"
Последний абзац:"Точных причин гибели цивилизации мы не знаем"

Ну, а х.у.л.и. ты пост тогда делал,голубчик??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Евгений 16 минут назад
Комментарий к фото
ягуар подозрительно напоминает обезьяну..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Лица на каменных головах не очень на индейские лица похожи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

64398



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Больной лис забежал во двор к женщине, надеясь на помощь
Больной лис забежал во двор к женщине, надеясь на помощь
Набирающие популярность в сообществах
Фотографии из прошлого
Фотографии из прошлого
Как бы выглядели персонажи фильмов о Гарри Поттере, выйди их образы из-под пера русских классиков
Как бы выглядели персонажи фильмов о Гарри Поттере, выйди их образы из-под пера...
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А я знал, знал...

Лучшие демотиваторы
Интересно, договорились ли?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#СССР#Спорт#дтп#подборка#забавно#улыбнуло#люди#полиция
#Юмор#фотографии#позитив#история#автомир#Россия#картинки#аварии#олдтаймер#кино
#интересно#животные#факты#автомобили#новый год#интересное#Приколы#дети#авто аварии#ретро авто
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Почему удивительный гватемальский мегалитический памятник уничтожили вскоре после обнаружения? Почему удивительный гватемальский мегалитический памятник уничтожили вскоре после обнаружения? Мистические жители Петербурга Мистические жители Петербурга Алмазный город, превратившийся в обитель призраков Алмазный город, превратившийся в обитель призраков Почтальон потратил 33 года на строительство дворца из камней, которые он собирал по дороге на работу Почтальон потратил 33 года на строительство дворца из камней, которые он собирал по дороге на работу Странные и пугающие фото из прошлого, показывающие, что люди те еще затейники Странные и пугающие фото из прошлого, показывающие, что люди те еще затейники

На что жалуетесь?

Вернуться