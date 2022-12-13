Первая цивилизация Америки: как появилась и куда исчезла

Собственно, разрозненным древним племенам было всего достаточно для комфортной жизни. Что-то изобретать и выдумывать не было необходимости. А джунгли кормили и предоставляли защиту. Хоть и опасностей в них таилось немало. Но где их нет?

Но 3600 лет тому назад произошло объединение трёх племён, живших на побережьях трёх рек – Коацакоалькос, Папалоапан и Тонала. Ресурсов вновь образованная цивилизация получила немало: джунгли, плодородные земли, пресная вода, ископаемые.