Первая цивилизация Америки: как появилась и куда исчезла

Более 3,5 тыс. лет минуло с того времени, как зародилась первая цивилизация Америки.
Впоследствии ацтеки назвали их ольмеки, что значит резиновые или каучуковые люди. Что собой представляло это племя?
Собственно, разрозненным древним племенам было всего достаточно для комфортной жизни. Что-то изобретать и выдумывать не было необходимости. А джунгли кормили и предоставляли защиту. Хоть и опасностей в них таилось немало. Но где их нет?
Но 3600 лет тому назад произошло объединение трёх племён, живших на побережьях трёх рек – Коацакоалькос, Папалоапан и Тонала. Ресурсов вновь образованная цивилизация получила немало: джунгли, плодородные земли, пресная вода, ископаемые.
Ольмеки начали обрабатывать землю, ловить рыбу, строить деревни. Излишки накопленных ресурсов подтолкнули их к взаимодействию с другими кланами с целью обмена. Морские народы предложили деликатесные дары моря на обмен, горные порадовали редкими минералами для украшений, сельскохозяйственные дали множество полезных культур, начиная с кабачков и заканчивая хлопком.
Мексиканский залив постепенно стал превращаться в средоточие активной бурлящей жизни. За немалое время существования цивилизации ольмеки создали множество торговых путей. Ау, соседи, что у вас новенького? Что придумали, изобрели, вырастили?
Был дан старт обмену знаниями, технологиями, а не только ресурсами. Зародился единый язык, ведь торговля требовала применения единой терминологии, понятной всем. Обмен результатами трудов положил начало общей культуре, рассказы о богах, одаривавших поселения своей милостью, – общей религии.
Собственно, это и есть ключевые основы любой цивилизации. И пять основных деревень трансформировались в города. Ими стали Сан-Лоренцо, Ла-Вента, Эль-Манати, Трес-Сапотес и Лас-Лимас. В период расцвета цивилизации в каждом проживало порядка 20 тыс. человек. Что эквивалентно современному небольшому городу. Впечатляющие показатели для того времени, не так ли?
Что касается религии, то в качестве божеств ольмеки использовали источник жизни – пищу и сильных животных. Соответственно, почитались ягуары, орлы, крокодилы. Духам Огня, Дождя, Кукурузы приносили жертвы.
Армии у ольмеков отсутствовали. Да и зачем? Ведь всем всего хватало, а нападать на другие деревни и города не было смысла. Ресурсов и земли было более чем достаточно. То есть такое утопически-идиллическое общество, которое на других густонаселённых континентах невозможно было построить.
Точных причин гибели цивилизации мы не знаем. Но это, в общем-то, закономерный процесс: после зарождения, зари, расцвета и заката наступает её гибель. Исследователи полагают, что причиной послужило изменение климата: реки, дававшие жизнь, превратились в топи, отбирающее её. Как бы там ни было, но цивилизация начала постепенно слабеть, деградировать и примерно 2350 лет тому назад исчезла. Но не бесследно: культурное наследие стало фундаментом, на котором возникли следующие цивилизации – ацтеков и майя.
Источник:
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- А что бы вы не купили в секонд-хэнде?
Последний абзац:"Точных причин гибели цивилизации мы не знаем"
Ну, а х.у.л.и. ты пост тогда делал,голубчик??