Удивительный любовный и творческий союз

Причём Франс настолько не хотела творить без Берже, что сразу сказала: если он откажется написать для неё песню, то она просто прекратит петь. Вот, благодаря её творческой интуиции и получился такой прекрасный союз, успешный и в искусстве, и в музыке.

2023-01-16T21:10:39+03:00