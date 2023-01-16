Удивительный любовный и творческий союз

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В 1965 году Франсу Галль победила на Евровидении, а через восемь лет знакомится с певцом композитором Мишелем Берже. Они раньше несколько раз пересекались, но официально представлены друг другу не были.
И после их знакомства Берже сочинил девушке песню, которая стала настоящим хитом - La déclaration d’amour. После выхода сингла Франс Галль станет популярнее, чем была в шестидесятых...
В 70-е её карьера развивается стремительно. Франс и Мишель становятся просто неразлучны - она пишет альбом, который он продюсирует.
Жизнь кипит, а творческий союз решил пожениться. Успех у первой пластинки был небольшой, но порывы творчества он не остановил.
Причём Франс настолько не хотела творить без Берже, что сразу сказала: если он откажется написать для неё песню, то она просто прекратит петь.
Вот, благодаря её творческой интуиции и получился такой прекрасный союз, успешный и в искусстве, и в музыке.
Вот, благодаря её творческой интуиции и получился такой прекрасный союз, успешный и в искусстве, и в музыке.
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Метки: Музыка Прошлое знаменитости интересное история песни
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