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Удивительный любовный и творческий союз

Удивительный любовный и творческий союз

Автор:
16 января 2023 21:10
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   знаменитости   интересное   история   песни   
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В 1965 году Франсу Галль победила на Евровидении, а через восемь лет знакомится с певцом композитором Мишелем Берже. Они раньше несколько раз пересекались, но официально представлены друг другу не были.

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Метки: Музыка   Прошлое   знаменитости   интересное   история   песни   
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1  комментарий
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581
Никита Час назад
Последняя песня - прикольная. Пожалуй, добавлю к себе в коллекцию.
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