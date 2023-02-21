FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7908 постов • 826 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Битва Тома и Джерри выходит на новый уровень — появились доспехи для котов и мышей

Битва Тома и Джерри выходит на новый уровень — появились доспехи для котов и мышей

Автор:
21 февраля 2023 21:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: доспехи   животные   интересно   коты   мыши   фото   ювелир   
867
8

Самурай без хозяина — это ронин. Мы, конечно, не японцы, да и феодального строя у нас нет. Единственные, кому мы можем быть хозяевами — это себе и своим домашним животным.

Последних можно разделить на условных хищников и жертв. Шутка ли, ведь большинство домашних «хищников» уже давно не охотятся ни на кого, кроме ног своих хозяев. И то когда те не покормили их или у них игривое настроение.

×
×

Тем не менее, одному кузнецу пришла идея в голову создавать доспехи для котов и мышей. И речь идёт не о каких-то условных средствах защиты.

Нет, его работы довольно детализированы, хоть и бесполезны. Правда, это не мешает нам насладиться их красотой. Давайте скажем Джеффу де Буру за его работу спасибо. Они действительно выглядят как произведение искусства. Канадский ювелир по металлу вот уже много лет создает свои работы, при этом в его коллекциях можно встретить как доспехи самураев, так и римских гладиаторов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: доспехи   животные   интересно   коты   мыши   фото   ювелир   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Sanar Час назад
Вы кармодротеры совсем ленту не просматриваете?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36125



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами
"Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими...
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии
Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии
Есть и хорошие новости
Есть и хорошие новости
Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото)
Пользователи пожаловались на выгорающий экран iPhone 14 (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почти не отличим

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#автомобили#картинки#позитив#подборка#Еда#Россия#дети
#интересно#факты#в мире#Приколы#Жизнь#США#природа#кино#Москва#забавно
#Юмор#интересное#история#автомир#дтп#Ynews#аварии#авто аварии#отношения#задержание
Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 Обзор электрической зубной щетки Xiaomi Nandme NX8000 В сети нашли "самого грустного" кота в мире В сети нашли "самого грустного" кота в мире 16 котиков с забавными окрасами 16 котиков с забавными окрасами 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом Сомнительные привычки животных, которые заставили бы нас покраснеть от стыда Сомнительные привычки животных, которые заставили бы нас покраснеть от стыда

На что жалуетесь?

Вернуться