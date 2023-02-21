Битва Тома и Джерри выходит на новый уровень — появились доспехи для котов и мышей

Нет, его работы довольно детализированы, хоть и бесполезны. Правда, это не мешает нам насладиться их красотой. Давайте скажем Джеффу де Буру за его работу спасибо. Они действительно выглядят как произведение искусства. Канадский ювелир по металлу вот уже много лет создает свои работы, при этом в его коллекциях можно встретить как доспехи самураев, так и римских гладиаторов.