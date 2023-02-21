Битва Тома и Джерри выходит на новый уровень — появились доспехи для котов и мышей

Самурай без хозяина — это ронин. Мы, конечно, не японцы, да и феодального строя у нас нет. Единственные, кому мы можем быть хозяевами — это себе и своим домашним животным.
Последних можно разделить на условных хищников и жертв. Шутка ли, ведь большинство домашних «хищников» уже давно не охотятся ни на кого, кроме ног своих хозяев. И то когда те не покормили их или у них игривое настроение.
Тем не менее, одному кузнецу пришла идея в голову создавать доспехи для котов и мышей. И речь идёт не о каких-то условных средствах защиты.
Нет, его работы довольно детализированы, хоть и бесполезны. Правда, это не мешает нам насладиться их красотой. Давайте скажем Джеффу де Буру за его работу спасибо. Они действительно выглядят как произведение искусства. Канадский ювелир по металлу вот уже много лет создает свои работы, при этом в его коллекциях можно встретить как доспехи самураев, так и римских гладиаторов.
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