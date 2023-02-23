Кот — он и в тюрьме кот: татуированный хвостатый вышел из тюрьмы в Мексике

Коты могут не только мяукать и все сносить на своем пути. Коты, ко всему прочему — друзья человека и мурлыкающие создания, которые успокаивают. Но, оказывается, амплуа маленьких хищников на этом не заканчиваются — хвостатые и усатые, ко всему прочему, иногда еще оказываются в самых неподходящих для себя местах — как, например, этот красавчик в мексиканской тюрьме. Но обо всем по порядку.