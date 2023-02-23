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Кот — он и в тюрьме кот: татуированный хвостатый вышел из тюрьмы в Мексике

Кот — он и в тюрьме кот: татуированный хвостатый вышел из тюрьмы в Мексике

Автор:
23 февраля 2023 21:09
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   кот   коты   мафия   мексика   преступник   тюрьма   фото   
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Коты могут не только мяукать и все сносить на своем пути. Коты, ко всему прочему — друзья человека и мурлыкающие создания, которые успокаивают. Но, оказывается, амплуа маленьких хищников на этом не заканчиваются — хвостатые и усатые, ко всему прочему, иногда еще оказываются в самых неподходящих для себя местах — как, например, этот красавчик в мексиканской тюрьме. Но обо всем по порядку.

Кот действительно жил в тюрьме. И вовсе не как прикормленный толстопуз у охраны, питающийся тормозками из дома, а как кот заключенного. Да, такие порядки в местных тюрьмах — можно проживать даже с котом. К слову, с семьями тоже иногда живут.

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И вот там ему и набили татуировки. Благо — отсутствие шерсти позволяет. История, впрочем, умалчивает, делали ли котику анестезию. Хозяин его принадлежал к уличной банде Los Mexicles, отличающейся своей жестокостью, так что животному вряд ли можно позавидовать.

И вот кот жил себе в тюрьме, не тужил, но в какой-то момент в тюрьме случился бунт, в итоге которого из учреждения сбежали 25 заключенных. А 10 охранников, в свою очередь, погибли.

Среди сбежавших был и хозяин нашего героя — в итоге он остался совсем один. Охранники посмотрели на бедолагу, оценили его тоску и решили кота все-таки пристроить. Но теперь в действительно добрые руки.

Сейчас хвостатого забрали волонтеры, которые его обследовали и ищут новых хозяев. Вероятно, это еще одна попытка найти все-таки беглеца-хозяина. Но хочется верить, что все-таки у кота жизнь устроится наилучшим образом.

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Метки: животные   интересно   кот   коты   мафия   мексика   преступник   тюрьма   фото   
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1  комментарий
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Денис 2 минуты назад
Вискас есть? А если найду?
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Александр Невский
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