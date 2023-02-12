Сомнительные привычки животных, которые заставили бы нас покраснеть от стыда

Стыд и мораль — это человеческие выдумки, природа работает по принципу «что естественно, то не безобразно». Поэтому множество видов животных обладает привычками, которые с людской точки зрения как минимум неприличны.
Начнём с чего попроще: лемур ай-ай ест свои козявки. На словах звучит не так и плохо, каждый из нас делал это в детстве. Даже среди приматов это не уникальный случай, помимо лемура и человека слизью из носа лакомятся ещё 10 видов приматов.
Да, это не палочка, а средний палец лемура.
Вся проблема в том, что операцию ай-ай проделывает при помощи огромного среднего пальца, который достаёт аж до горла. Одна только мысль о том, что кто-то чешет глотку через нос, вызывает табуны мурашек по коже.
При помощи компьютерной томографии учёные смогли понять, как глубоко руконожка способна засовывать палец в нос. Наука удивительна!
Не совсем понятно, зачем они (и мы) это делаем — по теме соплежуйства удручающе мало исследований. Есть косвенные данные о том, что слизь уменьшает вероятность кариеса, а сам процесс ковыряния — уровень стресса. И на этом всё! Вопиющий недосмотр со стороны исследователей!
Мама, всё нормально, я ничем таким не занимался...
То ли дело пузыри из носа — с ними учёным всё понятно! Выдувать сопельки научились ехидны. Но не для того, чтобы поразить своими способностями девчонку из параллельной группы детсада: у зверя практически нет потовых желёз, и он не охлаждается за счёт дыхания, как собаки. Поэтому пузырики играют роль радиаторов. Лопаясь, они увлажняют поверхность носа, что позволяет отводить лишнее тепло.
Мне и так жарко, а меня ещё и на кофту положили...
Но абсолютное большинство отталкивающих повадок связано с отходами жизнедеятельности. Чуть ли не каждое животное использует мочу для поиска себе подобных или определения границ территорий. Из этой категории выделяются разве что вомбаты.
Радостно бежит творить мерзости.
В качестве меток они предпочитают фекалии. Пищеварительный тракт сумчатых настолько качественно высушивает пищу, что на выходе она превращается в аккуратные квадратные брикетики. Оградительную стену из таких кирпичиков, может быть, и не построишь. Зато оставлять вокруг жилища указатели с помощью такой формы очень удобно — кубики не соскользнут даже с самых неровных поверхностей. Так, пойдя по следу из подсушенных экскрементов, один вомбат всегда найдёт другого. Только, пожалуйста, не пытайтесь повторять за ними.
Осталось нарисовать циферки, и можно играть в кости!
Некоторые животные пошли дальше, им оказалось недостаточно просто нюхать чужие выделения. Кони, например, пробуют урину кобыл на вкус. Встроенная в ротовую полость химическая лаборатория определяет содержание гормонов и позволяет сделать самый важный для молодого, полного сил самца вывод: когда уже спариваться? Да, негигиенично и мерзко. Но эффективно.
Справедливости ради, лошадки не всегда записываются в сомелье. Иногда им достаточно воспользоваться реакцией Флемена – приподнять верхнюю губу. Именно под ней находятся ходы к рецепторам, которые и воспринимают гормоны.
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Автырь, та урина чище чем твои пальцы.
Стыдно вам должно быть, товарищи! А вы даже не краснеете!