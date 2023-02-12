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Сомнительные привычки животных, которые заставили бы нас покраснеть от стыда

Сомнительные привычки животных, которые заставили бы нас покраснеть от стыда

Автор:
12 февраля 2023 10:03
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   интересно   познавательно   привычки   природа   стыд   факты   фото   
898
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Стыд и мораль — это человеческие выдумки, природа работает по принципу «что естественно, то не безобразно». Поэтому множество видов животных обладает привычками, которые с людской точки зрения как минимум неприличны.

Начнём с чего попроще: лемур ай-ай ест свои козявки. На словах звучит не так и плохо, каждый из нас делал это в детстве. Даже среди приматов это не уникальный случай, помимо лемура и человека слизью из носа лакомятся ещё 10 видов приматов.

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Да, это не палочка, а средний палец лемура.

Вся проблема в том, что операцию ай-ай проделывает при помощи огромного среднего пальца, который достаёт аж до горла. Одна только мысль о том, что кто-то чешет глотку через нос, вызывает табуны мурашек по коже.

При помощи компьютерной томографии учёные смогли понять, как глубоко руконожка способна засовывать палец в нос. Наука удивительна!

Не совсем понятно, зачем они (и мы) это делаем — по теме соплежуйства удручающе мало исследований. Есть косвенные данные о том, что слизь уменьшает вероятность кариеса, а сам процесс ковыряния — уровень стресса. И на этом всё! Вопиющий недосмотр со стороны исследователей!

Мама, всё нормально, я ничем таким не занимался...

То ли дело пузыри из носа — с ними учёным всё понятно! Выдувать сопельки научились ехидны. Но не для того, чтобы поразить своими способностями девчонку из параллельной группы детсада: у зверя практически нет потовых желёз, и он не охлаждается за счёт дыхания, как собаки. Поэтому пузырики играют роль радиаторов. Лопаясь, они увлажняют поверхность носа, что позволяет отводить лишнее тепло.

Мне и так жарко, а меня ещё и на кофту положили...

Но абсолютное большинство отталкивающих повадок связано с отходами жизнедеятельности. Чуть ли не каждое животное использует мочу для поиска себе подобных или определения границ территорий. Из этой категории выделяются разве что вомбаты.

Радостно бежит творить мерзости.

В качестве меток они предпочитают фекалии. Пищеварительный тракт сумчатых настолько качественно высушивает пищу, что на выходе она превращается в аккуратные квадратные брикетики. Оградительную стену из таких кирпичиков, может быть, и не построишь. Зато оставлять вокруг жилища указатели с помощью такой формы очень удобно — кубики не соскользнут даже с самых неровных поверхностей. Так, пойдя по следу из подсушенных экскрементов, один вомбат всегда найдёт другого. Только, пожалуйста, не пытайтесь повторять за ними.

Осталось нарисовать циферки, и можно играть в кости!

Некоторые животные пошли дальше, им оказалось недостаточно просто нюхать чужие выделения. Кони, например, пробуют урину кобыл на вкус. Встроенная в ротовую полость химическая лаборатория определяет содержание гормонов и позволяет сделать самый важный для молодого, полного сил самца вывод: когда уже спариваться? Да, негигиенично и мерзко. Но эффективно.

Справедливости ради, лошадки не всегда записываются в сомелье. Иногда им достаточно воспользоваться реакцией Флемена – приподнять верхнюю губу. Именно под ней находятся ходы к рецепторам, которые и воспринимают гормоны.

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Метки: животные   забавно   интересно   познавательно   привычки   природа   стыд   факты   фото   
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7  комментариев
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33k
Korolev 4 часа назад
На словах звучит не так и плохо, каждый из нас делал это в детстве...
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8k
au3 12 минут назад
"Кони, например, пробуют урину кобыл на вкус. ..... Да, негигиенично и мерзко"

Автырь, та урина чище чем твои пальцы.
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33k
Korolev 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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30k
АнтонПолднев 5 часов назад
Окончание опуса немного недопонял...

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6k
sedoisever 5 часов назад
Про "каждого", это автор загнул...
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64k
Татьяна Юсова 6 часов назад
Про козявки из носа есть много исследований!
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