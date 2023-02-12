Сомнительные привычки животных, которые заставили бы нас покраснеть от стыда

Мне и так жарко, а меня ещё и на кофту положили...

Но абсолютное большинство отталкивающих повадок связано с отходами жизнедеятельности. Чуть ли не каждое животное использует мочу для поиска себе подобных или определения границ территорий. Из этой категории выделяются разве что вомбаты.