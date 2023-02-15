Как животные видят этот мир

Все мы знаем, что эти животные ведут преимущественно ночной образ жизни и что они обладают плохим зрением. Но на самом деле все не совсем так. В действительности зрение летучих мышей в 110 раз острее, чем у человека, поэтому ночью они все прекрасно различают. Зрение летучих мышей можно сравнить с картинкой, которую мы получаем, когда смотрим в камеры ночного видения. И все же летучие мыши больше предпочитают пользоваться слухом, а точнее эхолокацией - способом, при помощи которого положение объекта определяется по времени задержки возвращений отраженной волны. А глаза этих животных имеют особое строение, вследствие чего сетчатка не рассеивает свет, а фокусирует. Кроме того, они видят поляризованный свет - световые волны, которые параллельны друг другу и колеблется в одной плоскости. В общем, летучие мыши могут прекрасно видеть как в полумраке, так и в ярком свете и в полной темноте.

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