Как животные видят этот мир

Вам когда-нибудь было интересно, как вы выглядите в глазах своего питомца?
В то время как человек может различать четыре основных цвета– красный, синий, желтый и зеленый, собака видит только два цвета - синий и желтый. Иными словами, собаки не воспринимают некоторые цвета. Если вы не видите на этой картинке вопрос, значит, ваше зрение ничем не отличается от зрения собаки, ведь они тоже не могут отличить красный от зеленого. Между прочим, существует распространенный миф, согласно которому собаки вообще не могут различать цвета и видят мир в черно-белых тонах. Как вы уже поняли, это не так. Кроме того, говоря о собачьем зрении, нельзя не упомянуть тот факт, что периферийным зрением, у собак развито намного острее, чем у человека (сравните 250° у них и 180° у нас). Правда, у разных пород собак эти показатели разные.
Летучие мыши
Все мы знаем, что эти животные ведут преимущественно ночной образ жизни и что они обладают плохим зрением. Но на самом деле все не совсем так. В действительности зрение летучих мышей в 110 раз острее, чем у человека, поэтому ночью они все прекрасно различают. Зрение летучих мышей можно сравнить с картинкой, которую мы получаем, когда смотрим в камеры ночного видения. И все же летучие мыши больше предпочитают пользоваться слухом, а точнее эхолокацией - способом, при помощи которого положение объекта определяется по времени задержки возвращений отраженной волны. А глаза этих животных имеют особое строение, вследствие чего сетчатка не рассеивает свет, а фокусирует. Кроме того, они видят поляризованный свет - световые волны, которые параллельны друг другу и колеблется в одной плоскости. В общем, летучие мыши могут прекрасно видеть как в полумраке, так и в ярком свете и в полной темноте.
Пчелы
Так же как и собаки, пчелы могут воспринимать не все цвета. Они видят только синий и зеленый. Кроме того, они различают цвета в ультрафиолетовом спектре. Иными словами, они видят ультрафиолетовые лучи, которые мы видеть не можем. Не удивительно, что пчелы видят цветы совсем не так, как мы. Например, они видят ультрафиолетовые цветовые пятна, распложенные в центре цветков, и по ним могут судить, сколько нектара и пыльцы содержат эти растения. И, соответственно, лететь к тем цветам, где нектара и пыльцы содержится больше всего.
Акулы
Вы, наверно, знаете, что если под водой открыть глаза, то вы ничего не увидите, вам все будет казаться расплывчатым. В отличие от нас акулы в воде видят все очень четко. Правда, в черно-белых тонах. Это позволяет им видеть контрасты света и тьмы. Кроме того, на дне моря, в темной и мутной воде акулы тоже прекрасно все различают, и все благодаря особому строению своих глаз. Дело в том, что за сетчаткой акульего глаза есть особый отражающий слой – тапетум, который состоит из отражающих свет пластинок. Благодаря этому светочувствительность зрения этого животного такая высокая.
Птицы
Птицы видят мир гораздо лучше, чем люди, потому что их зрение в несколько раз острее нашего. Кроме того, в их глазе расположены 4 фоторецептора, тогда как у нас есть всего два. И если благодаря фоторецепторам мы можем воспринимать 4 основных цвета, то птицы все 5 – синий, желтый, зеленый, красный и пятый, который лежит «за фиолетовым» - в ультрафиолетовом диапазоне и названия которому в человеческом языке просто не имеется. А еще птицы могут видеть магнитные поля, именно благодаря этой способности они и могут мигрировать в теплые страны зимой, не сбиваясь при этом с курса.
Крысы
Кто бы мог подумать, что крысы – одни из самых необычных животных в нашем списке! Крысы видят двумя глазами по отдельности. Такой вид зрения называется панорамным. Кроме того, эти грызуны могут двигать глазами в противоположных направлениях, как горизонтальном, так и вертикальном. И хотя крысы не могут различать цвета, однако они легко распознают ультрафиолетовый свет и даже различные оттенки зелено-синего спектра. Это помогает им видеть метки, которые оставляют их собратья, различать тела животных, отражающие ультрафиолетовый цвет, а также хорошо видеть в сумерках. Также крысы могут видеть мир в замедленном движении, а все потому, что глаза крысы передают обновленную информацию мозгу гораздо чаще, чем глаза человека, и, соответственно, ее ментальные процессы протекают гораздо быстрее, чем наши.
Мухи
Если присмотреться к мухе, то можно заметить, что ее глаз состоит из сотни маленьких кружков. На само деле это не кружки, а фасеты. Благодаря строению своих глаз мухи видят мир как картинку, собранную из мозаики, или пазл. Как и крысы, эти насекомые могут видеть ультрафиолетовые лучи и воспринимать мир в замедленном движении. Поэтому мухи, подобно уворачивающемуся от пуль Киану Ривзу в фильме «Матрица», могут так хорошо уворачиваться от мухобойки.
Кошки
Говоря о кошачьем зрении, нельзя не упомянуть об их внутреннем (втором) веке. Это веко выполняет защитную роль, оно защищает глаз животного от попадания грязи и пыли. Что касается зрения животного, то кошки видят только зеленый, голубой и синий, а их угол зрения составляет почти 250 градусов. Такое «широкое» зрение помогает этим домашним хищникам охотиться и верно оценивать расстояние до объекта. Поэтому прыжки животного почти всегда бывают точными. И в то же время в буквальном смысле кот ничего не видит у себя под носом. Наблюдательный хозяин замечает это, когда питомец несколько раз тычется носом, прежде чем взять угощение.
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