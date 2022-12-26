Как плохой Санта решил ограбить банк, и что из этого получилось

Накануне Рождества 1927 года в спокойном городишке Сиско в Техасе разыгрался настоящий вестерн в лучших традициях этого жанра. И закончилась история довольно своеобразно. И послужила поучительным примером для последователей.
Маршал Ратлифф, нарядившийся в традиционный костюм Санты, шествовал по улице родного городка в окружении галдящей детворы. Собственно, накануне праздника таким нарядом никого не удивить. Да и прохожие рассматривали образ, а не скрывающегося за ним человека.
Между тем как Ратлифф был грабителем, которого отсидка ничему не научила и на путь праведный не наставила.
Подыскав для реализации своего замысла двух помощников – Хелмса и Хилла и дополнив тройку опытным медвежатником, Маршал выгрузился из машины, оставленной за несколько кварталов от банка, и уверенно направился к зданию, попутно щедро раздавая пожелания счастья и обещания подарков.
Ничтоже сумняшеся, он направил на растерянного кассира пистолет и потребовал деньги. В это время подоспели сообщники. Немногочисленные клиенты успели выскочить из здания с криками. И Первый Национальный банк довольно быстро окружила толпа полицейских вкупе с добровольными помощниками. Народ повсеместно носил оружие (время такое), к тому же за голову грабителя давали деньги. И немалые. Отличный способ подзаработать на Рождество.
Грабители между тем согнали всех служащих и не успевших удрать посетителей в одно помещение. Бледный кассир вручил мешок с наличностью. Бандитам удалось сорвать неплохой куш – более 160 тыс. долларов.
Но тут в игру вступили окружившие здание граждане – полицейские и не полицейские, которые начали беспорядочно палить по банку. Двое охранявших вход бандитов открыли ответный огонь.
Шайка цапнула первых попавшихся людей и, закрываясь ими как живым щитом, выбралась на улицу. Рядом стояла предварительно припаркованная машина. Пальба стихла, но одного заложника подстрелили, второй бился в конвульсиях, крича, что умирает. И его отпустили. А третий, пользуясь суматохой, тихо слинял из «Бьюика» через заднюю дверь.
Санта выхватил ближайших к машине заложников (ими оказались две девочки), впихнул их внутрь. И банда рванула с места под градом непрекращающихся выстрелов. Горожане вошли в раж, жаждали справедливости и отмщения и не особенно задумывались над тем, что внутри были дети.
Колёса, целых два, оказались пробиты в результате прицельной пальбы. Двух бандитов, а заодно и одну из заложниц тоже зацепило пулей.
Шайка Санты остановила первый попавшийся фургон, чтобы сменить приметную машину. Девочек бросили в «Бьюике», а в заложники решили взять парнишку – сына семейной пары, ехавшей в фургоне. Но мальчишка ухитрился незаметно забрать и выбросить ключи. Времени на размышления не было. И грабители пересели в свою машину.
Здесь их ждал, что называется, удар судьбы: в результате суеты с пересадками они забыли мешок с деньгами в фургоне. Но возвращаться за наличностью было равносильно самоубийству. Преследователи не отставали. К тому же неравнодушные граждане стали устраивать на дороге импровизированные заграждения.
Одного из грабителей (впоследствии он умер в больнице) пришлось оставить. Второй тоже истекал кровью, но выглядел пободрее.
Каким-то чудом оставшейся троице удалось пересесть в чужой «Форд» и укатить в поля в попытке скрыться. Но грабители не знали, что на подмогу уже выдвинулись люди шерифа соседнего города. Да ещё и в сопровождении прессы.
В итоге поездка закончилась плачевно для машины и стада коров, в которое молодой Хилл, будучи не слишком опытным водителем, благополучно врезался.
Главный Санта, получивший довольно серьёзные ранения, и его молодой подельник бросились бежать. Тяжело раненного товарища Хелмса они бросили.
Изловили обессиленных преступников 30 декабря. Народ хотел крови и отмщения. Тем более что в перестрелке погиб шеф полиции Бедфорд, которого в городе любили и уважали, и его первый помощник.
Хелмса подлечили. Но только для того, чтобы во время казни, последовавшей через полгода, он был в относительном порядке. Хиллу дали 99 лет заключения. Во время вынесения приговора он рыдал и просил прощения. Неоднократно сбегал, но каждый раз упрямого бандита возвращали туда, где ему и место.
Что касается главаря – злого Санты Ратлиффа, главным свидетелем против которого стала чудом выжившая юная заложница, его очевидно ждало пожизненное заключение. Но он проявил свою хищную и хитрую натуру и умудрился предварительно отправить на тот свет ещё кое-кого.
Спустя месяц после приговора дело пересмотрели и приговорили Ратлиффа к смерти. Преступник стал имитировать сумасшествие. Реалистично, поскольку ему поверили и направили в психиатрическую лечебницу.
Когда его вели в ванну двое конвоиров, он ухитрился выхватить пистолет у одного и застрелить мужчину. Второму удалось обезоружить бандита и вернуть в камеру.
Этого общественность вынести уже не могла. Люди окружили тюрьму и требовали справедливости. Потом разоружили охрану (к слову, та не особо сопротивлялась), выволокли убийцу на улицу и повесили жертву, которая перед страшной смертью успела прохрипеть слова раскаяния, на телефонных проводах.
Виновных, что логично, не нашли. И дело быстро ушло в архив. Единственного выжившего Хилла всё же отпустили через 20 лет. Он сменил имя и затерялся в этом суетном мире. А жители Сиско всё ещё с опаской посматривают на рождественских Сант на улицах города. Хоть и прошло уже без малого 100 лет, но память человеческая – крепкая штука. Так один мерзкий человек чуть не убил у людей веру в чудо. Впрочем, последователей у него не нашлось, банки в Сиско больше не грабят, а по улицам в преддверии праздника шатаются исключительно добрые Санты.
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