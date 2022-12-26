Как плохой Санта решил ограбить банк, и что из этого получилось

Маршал Ратлифф, нарядившийся в традиционный костюм Санты, шествовал по улице родного городка в окружении галдящей детворы. Собственно, накануне праздника таким нарядом никого не удивить. Да и прохожие рассматривали образ, а не скрывающегося за ним человека.

Между тем как Ратлифф был грабителем, которого отсидка ничему не научила и на путь праведный не наставила.

Подыскав для реализации своего замысла двух помощников – Хелмса и Хилла и дополнив тройку опытным медвежатником, Маршал выгрузился из машины, оставленной за несколько кварталов от банка, и уверенно направился к зданию, попутно щедро раздавая пожелания счастья и обещания подарков.