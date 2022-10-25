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Работы искусственного интеллекта будут продаваться на сайтах фотостоков

Работы искусственного интеллекта будут продаваться на сайтах фотостоков

Автор:
25 октября 2022 23:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ИИ   Искусственный интеллект   деньги   интересно   картины   технологии   
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Один из самых известных фотостоков начнёт продавать контент, сгенерированный ИИ

Shutterstock анонсировал нововведение — в рамках партнёрства с OpenAI нейросеть DALL-E 2 будет интегрирована в сервис.

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Причем все изображения, сгенерированные другими text-to-image моделями будут удаляться с платформы, так что это эксклюзивное сотрудничество.

Авторы получат вознаграждение при продаже контента, который они создали при помощи нейросети.

Чем больше развивается эта отрасль тем больше мы увидим подобных нововведений и споров насчёт авторства, плагиата и легальности, но возможности открываются широчайшие.

В удивительное время мы живем, еще несколько лет люди говорили о том, что в будущем повсеместно будет использоваться искусственный интеллект. Кто же знал, что это будущее наступит так быстро.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ИИ   Искусственный интеллект   деньги   интересно   картины   технологии   
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