Работы искусственного интеллекта будут продаваться на сайтах фотостоков

Один из самых известных фотостоков начнёт продавать контент, сгенерированный ИИ
Shutterstock анонсировал нововведение — в рамках партнёрства с OpenAI нейросеть DALL-E 2 будет интегрирована в сервис.
Причем все изображения, сгенерированные другими text-to-image моделями будут удаляться с платформы, так что это эксклюзивное сотрудничество.
Авторы получат вознаграждение при продаже контента, который они создали при помощи нейросети.
Чем больше развивается эта отрасль тем больше мы увидим подобных нововведений и споров насчёт авторства, плагиата и легальности, но возможности открываются широчайшие.
В удивительное время мы живем, еще несколько лет люди говорили о том, что в будущем повсеместно будет использоваться искусственный интеллект. Кто же знал, что это будущее наступит так быстро.
Источник:
АНТИФИШКИ
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