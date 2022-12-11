Что связывает Криштиану Роналду, креплёное вино и самые большие запасы лаврового листа в мире

Сам остров – это вершина подводного хребта. Так что все поселения расположены вдоль берега, а его центральная часть – это горы и долины, покрытые тем самым девственным лесом. Площадь всего острова – 740 квадратных километров, проживает здесь около 300 тысяч человек.

Кстати, есть два календарных повода для упоминания пары фактов об острове Мадейра. На носу у нас что? Правильно – Новый год. Так вот именно в новогоднюю ночь здесь организуют самые грандиозные шоу фейерверков в мире. По этому поводу в своё время остров даже внесли в книгу рекордов Гинесса – за шоу, устроенное в новогоднюю ночь на 1 января 2007-го года.