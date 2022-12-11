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Что связывает Криштиану Роналду, креплёное вино и самые большие запасы лаврового листа в мире

Что связывает Криштиану Роналду, креплёное вино и самые большие запасы лаврового листа в мире

Автор:
11 декабря 2022 09:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Криштиану Роналду   Спорт   знаменитости   интересно   факты   фото   футбол   
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Лавровые леса острова Мадейра – уникальное место. Начнём с того, что так много лаврушки больше нигде не растёт – таких лесов вообще осталось мало. Более того, всё это скопление деревьев на 90% является тем, что называют первичным или девственным лесом.

То есть в жизнь этого леса вообще никак не вмешивались ни люди, ни разного рода стихийные бедствия вроде пожаров или ураганов – есть только туристические тропы, да и то далеко не везде. Очевидно, что причина сохранения леса в таком состоянии заключается в том, что речь идёт именно об острове.

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К слову, раньше лавр рос много где – в доисторические времена, как считают учёные, лес, подобный тому, что сейчас можно видеть только на Мадейре, покрывал всю Европу.

Мадейра – это территория Португалии, однако остров расположен у побережья Африки, так что нахождение здесь растений, свойственных субтропикам, вполне закономерно. Всё вместе это, кстати, называется Лаурисилва (Laurisilva) и кроме лавра тут есть и другие уникальности – скажем, некоторые виды животных и птиц, которых больше нигде нельзя встретить.

Название острова, кстати, показательно само по себе – слово madeira с португальского языка переводится как лес или древесина. А знаменитое креплённое вино "Мадера", к слову, названо так именно в честь острова, а не за какой-нибудь "привкус дерева". На острове, конечно же, есть музей "Мадеры".

Сам остров – это вершина подводного хребта. Так что все поселения расположены вдоль берега, а его центральная часть – это горы и долины, покрытые тем самым девственным лесом. Площадь всего острова – 740 квадратных километров, проживает здесь около 300 тысяч человек.

Кстати, есть два календарных повода для упоминания пары фактов об острове Мадейра. На носу у нас что? Правильно – Новый год. Так вот именно в новогоднюю ночь здесь организуют самые грандиозные шоу фейерверков в мире. По этому поводу в своё время остров даже внесли в книгу рекордов Гинесса – за шоу, устроенное в новогоднюю ночь на 1 января 2007-го года.

Тогда организаторам удалось с помощью одновременных залпов из разных мест создать в небе огненное кольцо (точнее, эллипс) размерами 6 на 2,7 километра. Видимо, после этого салюты проводились уже поскромнее – но тогда, в 2007-м, это выглядело так, как на фото выше.

Ну и второй календарный факт. Идущий в эти дни чемпионат мира по футболу позволяет нам вспомнить, что именно здесь, на острове, родился знаменитый Криштиану Роналду, один из лучших бомбардиров мира и капитан сборной Португалии. Сборная уже вышла в 1/4 финала, матч состоится именно сегодня, 10 декабря – в день публикации этой статьи (хотя некоторые прочтут её позже, конечно).

В родном городе Роналду, который называется Фуншал, даже открыт музей в его честь – там есть зал с его наградами, зал, посвящённый его семье, зал дополненной реальности для селфи с виртуальным Роналду и, конечно же, большим количеством сувениров. В создании музея на своей родине принимал сам Криштиану Роналду.

Рядом с музеем и в самом городе можно увидеть памятники великому футболисту – и даже не один. Обратите внимание, кстати, на фото выше – какое место у Криштиану Роналду, стоящего в своей знаменитой позе, туристы любят потереть "на удачу"...

Ко всему прочему ещё и главный аэропорт Мадейры, расположенный в 16-ти километрах от Фуншала, официально носит имя Криштиану Роналду.

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Метки: Криштиану Роналду   Спорт   знаменитости   интересно   факты   фото   футбол   
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5  комментариев
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35k
Седой Час назад
Надо добавить что полоса аэропорта стоит на сваях возле края воды, мало там ровного места для таких сооружений
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59k
google.ru Час назад
Это он плакал на днях?..
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8k
Владимир Час назад
К слову, раньше лавр рос много где....
Да и сейчас много где растет. Кстати , листья лавра видели все, а вот плоды лавра нет. Так, что смотрите...
А выпендрежника с памятника я терпеть не могу, в отличие от лавра.
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GoodNeon

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