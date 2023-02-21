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В Америке его назвали жуликом и гипнотизером, а он крушил рекорды и прославлял СССР. История о легендарном Третьяке

В Америке его назвали жуликом и гипнотизером, а он крушил рекорды и прославлял СССР. История о легендарном Третьяке

Автор:
21 февраля 2023 20:16
Метки: Спорт   Третьяк   интересно   факты   
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На Западе зашли слишком далеко, разгадывая его секреты.

Владислав Третьяк — настоящий уникум. Он был основным голкипером ЦСКА и сборной СССР на протяжении целого десятилетия. Во многом благодаря Владиславу армейцы и национальная сборная доминировали в первенстве Советского Союза и на международной арене. Особо впечатлительные люди, наблюдавшие за гениальной игрой Третьяка своими глазами, частенько создавали вокруг советского голкипера ореол таинственности и загадочности. Одни искренне считали, что Владислав принимает допинг. Другие шутили, что 3-кратный олимпийский чемпион продал душу дьяволу. Иначе как еще объяснить его фантастическую игру? Даже в Северной Америке строили теории заговора в отношении одного из величайших голкиперов в истории хоккея.

Во время одного из заокеанских турне Третьяк решил почитать местную прессу. Взяв первую попавшуюся под руку газету, голкипер ЦСКА и сборной СССР наткнулся на статью под названием «Загадка Третьяка». Ее основной посыл заключался в том, что Владислав Третьяк — жулик, который владеет гипнозом и регулярно использует его во время матчей. Этим автор статьи объяснял сверхудачную игру голкипера. В тексте даже приводится комментарий хоккеиста, который однажды уже играл против советского вратаря и прочувствовал его «чары» на себе.

«Я перехватил шайбу и ринулся к воротам русских. И вдруг почувствовал па себе чей-то пристальный, проникновенный взгляд. Я поднял голову и понял: на меня смотрит Третьяк. Совершенно спокойно и уверенно. Будто зная наперед, как я буду атаковать и куда я буду бросать шайбу. Я хотел сделать обманный финт, передать шайбу партнеру, но не смог воспротивиться какому-то мощному притяжению, исходившему от этой неподвижной фигуры в воротах. В последний момент я стал нервничать, бросил шайбу наугад, и, естественно, Третьяк поймал ее», — говорил хоккеист, по понятным причинам пожелавший остаться анонимным.

Вот как главный герой этой статьи прокомментировал свою реакцию после прочитанного:

«Мне, конечно, было смешно читать такие небылицы о своей игре. Признаюсь вам честно: никаким гипнозом я никогда не пользовался — не обладаю такими способностями. И если меня признавали лучшим вратарем многих хоккейных соревнований, если удалось мне установить своеобразный рекорд — за сто шестьдесят минут игрового времени не пропустить ни одной шайбы, — то дело здесь не в таинственной силе. Добиться этого вратарь может только за счет своего мастерства, характера и трудолюбия. Я преодолел в себе страх, не боялся шайбы. Заметил: чем увереннее чувствую себя в воротах, тем не увереннее играют против меня соперники».

Вероятно, ту статью из североамериканского издания спровоцировал один игровой секрет, о котором уже после окончания карьеры рассказал Третьяк. Дело в том, что он в совершенстве владел техникой игры «по глазам». На протяжении многих лет он тренировался предугадывать действия соперников. Главный талант поколения тщательно готовился к каждому матчу и примерно представлял, что ожидать от каждого игрока противника. Но в экстремальной ситуации, когда у ворот возникает неожиданный голевой момент, времени для анализа не остается. В таком случае олимпийский чемпион начинал пристально следить за глазами хоккеиста, который владеет шайбой.


«Если в последний момент он посмотрит сначала на меня, а потом на шайбу, — по воротам будет бросать сам. Я тогда уже забываю о его партнере и вступаю в противоборство только с ним. Но если нападающий перед броском кинет мимолетный взгляд на своего товарища по команде, а потом на шайбу, так и жди — последует передача партнеру. А я уже готов к ней. Вот и вся хитрость предвидения. Спартаковские и динамовские хоккеисты, которые часто тренировались со мной в сборной страны, как-то узнали про мои способности играть «по глазам». И, бывало, на тренировках обманывали меня. Но вот в игре такой номер у них не проходил. В ответственном матче трудно ставить подобные эксперименты», — рассказывал Владислав.

После окончания карьеры Третьяк на некоторое время стал тренером. Он пытался научить этому приему подрастающую молодежь, но никто так и не смог им овладеть. Это еще раз доказывает простую истину: пусть Владислава и нельзя было назвать гипнотизером, но спорить с его гениальностью бесполезно.

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Метки: Спорт   Третьяк   интересно   факты   
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