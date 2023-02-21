В Америке его назвали жуликом и гипнотизером, а он крушил рекорды и прославлял СССР. История о легендарном Третьяке

Вероятно, ту статью из североамериканского издания спровоцировал один игровой секрет, о котором уже после окончания карьеры рассказал Третьяк. Дело в том, что он в совершенстве владел техникой игры «по глазам». На протяжении многих лет он тренировался предугадывать действия соперников. Главный талант поколения тщательно готовился к каждому матчу и примерно представлял, что ожидать от каждого игрока противника. Но в экстремальной ситуации, когда у ворот возникает неожиданный голевой момент, времени для анализа не остается. В таком случае олимпийский чемпион начинал пристально следить за глазами хоккеиста, который владеет шайбой.

«Если в последний момент он посмотрит сначала на меня, а потом на шайбу, — по воротам будет бросать сам. Я тогда уже забываю о его партнере и вступаю в противоборство только с ним. Но если нападающий перед броском кинет мимолетный взгляд на своего товарища по команде, а потом на шайбу, так и жди — последует передача партнеру. А я уже готов к ней. Вот и вся хитрость предвидения. Спартаковские и динамовские хоккеисты, которые часто тренировались со мной в сборной страны, как-то узнали про мои способности играть «по глазам». И, бывало, на тренировках обманывали меня. Но вот в игре такой номер у них не проходил. В ответственном матче трудно ставить подобные эксперименты», — рассказывал Владислав.