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Настоящее значение Олимпийских колец: о чём не говорил Пьер де Кубертен

Настоящее значение Олимпийских колец: о чём не говорил Пьер де Кубертен (11 фото)

Автор:
09 октября 2021 10:23
Сообщество : Спорт
Метки: интересно   олимпийские кольца   познавательно   спорт   факты   фото   
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Олимпийские кольца - один из самых известных в мире символов, знакомый практически каждому человеку. Об их значении люди узнают с самого детства и, как правило, особо никто не сомневается в том, что им рассказали.


Пять колец - это пять континентов, об этом знают все, и большинство уверенно расскажет о том, какого цвета кольцо какому конкретно континенту соответствует. И ошибётся - и при этом окажется прав.

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Как такое возможно, спросите вы? Очень просто. Сам вопрос о том, какое кольцо какому из континентов соответствует, неверен - если говорить о том, что вкладывал в главный символ Олимпиады Пьер де Кубертен, человек, который придумал возродить Олимпийские игры, а верней, придумал Олимпиаду в нынешнем её виде.

Впервые эмблема с пятью кольцами была представлена в 1914-м году, а впервые использована на седьмых по счёту Олимпийских играх, которые проходили в 1920-м году в Антверпене. Напомним, первые Олимпийские игры были проведены в конце 19-го века, в 1896-м году.

Причём тогда ещё не было речи о зимних играх, так что олимпийские игры касались только летних видов спорта - и некоторые считают, что отчасти это тоже повлияло на идею использования пяти олимпийских колец (но об этом чуть ниже).

Что же вкладывал в эту эмблему сам Пьер де Кубертен, который и был её автором? Да, пять колец означают именно пять континентов, но вот чего-чего, а сопоставления Африки с чёрным цветом, а Азии - с жёлтым там не было точно. Как и голубой Европы, красной Америки и зелёной Австралии. Кажется, что эти ассоциации закономерны и наглядны, но если задуматься - то почему?

Австралийцы не считают свой материк особо зелёным: гляньте на карту, там только окантовка зелёная, а большая часть территории - серые пустыни. Про три континента на А возникают только не очень политкорректные по нынешним времена ассоциации, отсылающие нас к таким определениям их жителей, как чернокожий, краснокожий и желтолицый.

Голубая Европа - тоже непонятно почему, флаг Евросоюза появился намного позже, разве что притянуть к "голубой крови" европейской аристократии, власть которой распространилась в своё время по всем материкам.

Да и, как выясняется, сам Кубертен вообще ничего никогда не говорил и не писал о таких соответствиях. Так что же тогда значат цвета этих колец? А по сути - ничего такого, да и автор Олимпийской эмблемы говорил не о пяти символических цветах, а о шести. Имея ввиду белый фоновый цвет, который вместе с чёрным, синим, красным, зелёным и жёлтым входит в условный список основных цветов флагов мировых государств.

Условно, если взять все флаги - почти везде встречаются один или несколько цветов из этого перечня. Так что цвета олимпийских колец - это цвета флагов разных государств, а не символическое обозначение континентов.

Но что удивительно, множество источников утверждает, что до 1951-го года именно такая трактовка выбора цветов для пяти колец была прописана в хартии об Олимпийском движении. Неизвестно, кому конкретно пришло в голову всё это сделать официальным объяснением символов - но, как видим, до середины 20-го века никого особо это не смущало.

Интересно, что саму идею с кольцами часто приписывают не самому Пьеру де Кубертену, а совершенно другим людям - Николаю Рериху и Карлу Юнгу.

Первому приписывают то, что он дал совет взять именно круги в качестве основы для эмблемы, а также, возможно, посоветовал выбрать цвета, опираясь на их эзотерический смысл. Второму же приписывается то, что он тоже посоветовал кольца, но опираясь на китайскую философию, знатоком которой являлся.

В этой версии также говорится, что именно Юнг предложил ввести соревнования по пятиборью, которые включают в себя пять летних видов спорта. А пять колец таким образом - символы этих видов спорта. Если всё объединить, получается перекрёстная символика: синий - вода и плаванье, жёлтый - земля и бег, красный - огонь и фехтование, зелёный - растения, деревья и прыжки, ну и чёрный - металл и стрельба.

Но, честно говоря, воспринимается это всё как фантазии на заданную тему, по крайней мере на сайте МОК ничего такого нет, да и родоначальник Олимпийского движения однозначно назван там автором идеи с кольцами.

И что ещё интересно - нынешние кольца не совсем соответствуют тому, как они выглядели изначально. Речь не про цвета, которые тоже немного отличаются, а про порядок сцепления колец. Вряд ли это несёт какой-то смысл, но тем не менее стоит на это обратить внимание. В оригинале, представленном Пьером де Кубертеном, первое кольцо перекрывает второе снизу, прячась за ним сверху - а дальше соответствующее чередование.

Но в 1957-м году МОК утвердил немного изменённую версию, где порядок сцепления колец стал зеркальным. Для чего, почему - тоже неясно.

Что интересно ещё - сам Пьер де Кубертен не говорил про флаги. "Эти пять колец олицетворяют пять частей света, которые теперь подчинены делу олимпизма и готовы принять его плодотворное соперничество. Более того, шесть цветов, соединённых таким образом, воспроизводят цвета всех без исключения народов", - такая цитата приводится в том числе на сайте МОК.

Утверждается, что под "цветами народов" он имел ввиду именно "фирменные цвета" государств, которые они используют в том числе на своих флагах. И такая трактовка пока выглядит наиболее убедительной из всех существующих, поскольку в её пользу говорит ещё один факт.

Пьер де Кубертен придумал Олимпиаду не с бухты-барахты - с его участием в 1890-м году был основан Союз французских спортивных обществ, логотип которого как раз представлял собой два соединённых кольца синего и красного цвета. Очевидно, что цвета были выбраны ровно по цвету французского флага, включая белый фоновый.


Так что логично было бы предположить, что по той же логике он решил создать и эмблему Олимпийского движения - соединённые кольца и цвета всех флагов планеты.

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Метки: интересно   олимпийские кольца   познавательно   спорт   факты   фото   
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Роман 21 минуту назад
К сожалению, сейчас Олимпийские игры-один из инструментов достижения политических целей. Спорт отодвинут на второй, а может даже и на третий план.
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