Настоящее значение Олимпийских колец: о чём не говорил Пьер де Кубертен

Как такое возможно, спросите вы? Очень просто. Сам вопрос о том, какое кольцо какому из континентов соответствует, неверен - если говорить о том, что вкладывал в главный символ Олимпиады Пьер де Кубертен, человек, который придумал возродить Олимпийские игры, а верней, придумал Олимпиаду в нынешнем её виде.

Впервые эмблема с пятью кольцами была представлена в 1914-м году, а впервые использована на седьмых по счёту Олимпийских играх, которые проходили в 1920-м году в Антверпене. Напомним, первые Олимпийские игры были проведены в конце 19-го века, в 1896-м году.