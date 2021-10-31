Когда «мсье» был страшен как смерть! Брутальная подноготная французов

При этом заранее оговаривалось, будут драться до первой крови, первой смерти или же до какого-то промежуточного варианта. Другие правила фактически отсутствовали и разрешалось делать все, в т. ч. использовать все, что под руку попадется.

Когда же революционные громы поутихли, и те дворяне, которые смылись из этой дивной страны, не дожидаясь знакомства с гильотиной, вернулись домой.

Вероятно, выйдя однажды погулять при Луне, кто-то из высокородных возвращенцев тут же получил ботинком в зубы, был лишен кошелька, коронок и достоинства, и с мыслью «Как упоительны в Париже вечера», рухнул в трепетные объятия лежащего на обочине мусора.

Подобные случаи единичными не были, и вскоре уже зажиточные господа сами стали упражняться в этом искусстве, ибо родина в лице люмпен-пролетариата показала им оскал не матери, но мачехи.

В начале XIX века уже начались попытки придать мордобою облик спорта. Стали вводить правила, запрещающие всякие неприличности, типа выдавливать глазки, откусывать ушки, ну и прочее в таком же людоедском духе.

А спустя некоторое время почти окончательно «ушедший в ноги» сават был обогащен боксерской техникой, ибо без упомянутых выше зверств и использования подручных средств, стала заметна нехватка боксерской техники.

Уже во второй половине XIX столетия французские власти решили, что населению и савата с головой хватит, и запретили носить на улице оружие, отняв у местных д’Артаньянов их шпаги.

Савату это пошло только на пользу, ибо как раз в ту пору почти каждый двуногий, включая юных дев, предпочитал перемещаться в пространстве словно дряхлый дед – с тростью. Вот трость-то и заменила шпагу.

Технику фехтования лишь немного подкорректировали, трости несколько укрепили, и бандитам, которые плевать хотели на запреты, пришлось не слишком сладко. Вскоре фехтование тростью тоже вольется в сават под названием «каном», что примерно так и переводится «бой на тростях».

К слову, соревнования по оному проводятся и сегодня. Оно и неудивительно, ибо насколько ботинок перевешивал кулак, настолько же дубинка была страшнее ботинок и кулаков вместе взятых.

Так продолжалось до ХХ века. Но в его начале в преступной среде стало все больше шириться короткоствольное оружие, против которого сават был малоэффективен. К тому же трости почти полностью ушли в прошлое, а там случились и две Мировые войны, выкосившие большую часть маститых саватье.

Сават был возрожден только во второй половине столетия, причем теперь это уже объяснялось не массовым интересом, а титаническими усилиями энтузиастов, популяризировавших этот теперь уже вид не драки, но спорта.

Вскоре начали проводить все более крупные соревнования, а затем саватье стали встречаться и с представителями других единоборств. Надо сказать, что показали себя они совсем недурно.

Стоит отметить, что назвать сават тем же кикбоксингом только в берцах никак нельзя. В савате совсем другая техника, заточенная под ботинки (хотя и не использующиеся в подготовке и соревнованиях, но имеющиеся в виду).

К тому же саватье стараются держать противника на дистанции, с которой он не смог бы дотянуться ни рукой, ни ножом, ни кастетом (память об этих реалиях уличных драк сохранилась и сейчас), но с которой его можно было бы избивать ногами.