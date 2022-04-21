Какие виды спорта и почему запрещались в СССР

Да, японская система самообороны без оружия попала в СССР под запрет в начале 1980-х годов. Хотя прежде пользовалась широчайшей популярностей.

Однако власти наши посчитали, что самовольные секции карате обучают бандитов и плодят мелкое хулиганство, приводят к росту числа уличных драк с летальными исходами.

Подпольное обучение карате стало уголовно наказуемым преступлением. И вышло боевое искусство из опалы лишь в годы перестройки.

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