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Какие виды спорта и почему запрещались в СССР

Какие виды спорта и почему запрещались в СССР (11 фото)

Автор:
21 апреля 2022 10:16
Сообщество : Спорт
Метки: СССР   Спорт   запрет   интересно   факты   фото   
3172
11

Советский Союз неслучайно слыл одной из главных спортивных держав планеты. Советские спортсмены блистали практически во всех видах спорта, в которых им доводилось принимать участие - от футбола до легкой атлетики.

Причиной тому была весьма развитая сеть атлетических школ, прививаемая гражданам еще с раннего детства любовь к физкультуре.


Однако существовал список видов спорта, что в СССР в разное время по тем или иным причинам запрещали. Давайте же узнаем почему и какой спорт пребывал в стране Советов под табу.


Дзюдо и любые восточные боевые искусства

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Да-да, в СССР еще с 1930-х годов существовал запрет на восточные единоборства - вроде дзюдо, джиу-джитсу, ушу. Запрет был введен из-за противостояния нашей страны с милитаристской Японией. И действовал аж до начала 1960-х, когда запрет был снят в связи с включением восточных боевых искусств в Олимпийскую программу.


Карате

Да, японская система самообороны без оружия попала в СССР под запрет в начале 1980-х годов. Хотя прежде пользовалась широчайшей популярностей.

Однако власти наши посчитали, что самовольные секции карате обучают бандитов и плодят мелкое хулиганство, приводят к росту числа уличных драк с летальными исходами.

Подпольное обучение карате стало уголовно наказуемым преступлением. И вышло боевое искусство из опалы лишь в годы перестройки.


Бодибилдинг

Демонстрация накачанных тел на подиуме также в СССР была запрещена с 1973-го года. Ибо в нашей стране спортивные чиновники посчитали бодибилдинг тупым накачиванием мышц на потеху публики, никак не совместимым с спортивным развитием советского человека, моральным кодексом строителя коммунизма.

Впрочем, как и в случае с карате, бодибилдинг выжил в подпольных залах. И вышел на свободу с ветрами перестройки.


Брейк-данс

Да, в СССР запрещали и этот американский спортивный танец черных гетто, зародившийся в 1970-е годы. Между прочим, требующий отличной атлетической подготовки. И включенный в программу парижской Олимпиады-2024.

В Советском Союзе партийные лидеры считали брейк западным распутным кривлянием. Всерьез не воспринимали и даже пытались запрещать. Опять-таки до самых времен перестройки.


Бейсбол

Этот американский вариант русской лапты в СССР тоже оставался под негласным запретом с 1939-го года. Хотя, что интересно, до того в нашей стране даже существовала своя бейсбольная лига, созданная молодыми американцами, приезжавшими на комсомольские стройки.

Бейсбол в Советском Союзе официально реабилитирован был лишь в 1987-м году. Однако популярным у нас более никогда так и не стал. Хотя в СССР еще успели организовать сборную по этому виду спорта.


Йога

Казалось бы - что страшного в индийских упражнениях на гибкость тела и дыхание? Но нет - в СССР йога тоже запретной оказалась. Ибо предполагает кроме физического развития еще и особый духовный путь, не всегда совместимый с советским образом жизни.

Короче, наши партаппаратчики мыслили так: сегодня парень-комсомолец йогой занимается, а завтра еще и коммунизм строить откажется! Непорядок.


Бильярд

Невероятно, но катание шаром кием по столу тоже в СССР не поощрялось и, начиная с 1930-х годов, частенько запрещалось. Ибо считалось развлечением богачей, никчемным буржуазным времяпровождением, бессмысленной западной азартной игрой. Хотя наша номенклатура вполне себе поигрывала в бильярд тайно от чужих глаз, этот вид спорт в Советском Союзе только в конце 1980-х реабилитировали.


Спорт на пилоне

И, разумеется, полностью запрещен был в СССР такой вид спорта как спорт на пилоне (шесте), включая танцы на оном. Ибо считался глубоко развратным и ассоциировался с глубоко запретным в стране Советов стриптизом.


Аэробика

Интересно, что в СССР до самых 1980-х фактически пребывала под запретом и аэробика - та самая спортивная разминка под музыку. Ибо долгое время также считалось делом развратным, не для советского человека.

Аэробика под названием «ритмическая гимнастика» дебютировала на советском ТВ лишь в 1984-м году. Девушки, упражняющие в купальниках на экранах, сразу же привлекли внимание. Причем, как телезрительниц, так и телезрителей - особенно солдат срочной службы в Ленинских комнатах воинских частей :)

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   Спорт   запрет   интересно   факты   фото   
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6k
Mixalych 3 часа назад
Брейк-денс олимпийская дисциплина на будующей Олимпиаде? Офигеть. А исключат наверное греко-римскую или вольную борьбу? Да вообще такими темпами уберут все дисциплины, где амеры с англиками не могут взять золото и введут всякую хрень типо брейк-данс, паркур, рэп-батл и будут вселенскими чемпионами в одних им понятных видах.
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−46
300n 3 минуты назад
Бильярд. Невероятно, но катание шаром кием по столу тоже в СССР не поощрялось и, начиная с 1930-х годов, частенько запрещалось. Ибо считалось развлечением богачей, никчемным буржуазным времяпровождением, бессмысленной западной азартной игрой. Хотя наша номенклатура вполне себе поигрывала в бильярд тайно от чужих глаз, этот вид спорт в Советском Союзе только в конце 1980-х реабилитировали.

Бред же. Вспоминается "Место встречи изменить нельзя" и Жеглов с Копченым. Жеглов неплохо играл как для запрещенной в СССР игре.
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13k
Элитный тигр Полчаса назад
бильярд был под запретом??? На деньги - наверное, а так я себя сколько помню, всегда играли в бильярд. Мало того, в Детском мире даже детские настольные бильярды продавали.
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
- Бодибилдинг.
Строительство тела. И какой это спорт? В названии сказано это своего рода нарциссизм и к спорту как поддержания здоровья отношения не имеет. Жранина всякой химии и позирование перед зеркалом и толпой в поисках рейтинга это не спорт для здоровья.
И не надо про бодибилдинг без химии.
Тяжелая атлетика как аналог. Не запрещена была?

- Брейк-данс.
Тоже спорт? Молодежное течение. Танец афронегров. Был моден по дворам.
Но стоило ли его тащить на гос.уровень?

- Бейсбол
Чего его запрещать-то? Он не модный. В СССР не прижился.Да и сейчас на хрен не нужен.

- Бильярд.
Спорт? Скорее не развивали его. Потому как считалось азартным видом игры.
И в чем польза для здоровья.

- Йога.
Непонятное течения для развития тела и духа. Скорее не развивалось из-за спорности пользы для здоровья.

- Спорт на пилоне.
Это понятно. Бекграунд у этого занятия не торт. А если без палки?

- Аэробика.
Мдя. Есть же просто-гимнастика. Ритмика. Чего вам еще надо? А это какой-то клон гимнастики и танца. Зачем плодить аналоги?

Итог.Скорее всего это был не запрет. А не включение в гос.программы поддержки и развития. А коммерция была не в ходу. Отсюда и иллюзия "государство запретило".
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14k
Bill 2 часа назад
В биллиард даже Глеб Жеглов гонял. Никто его не запрещал. А на деньги так можно и в карты играть.
И йогу тоже. У меня бабка всю жизнь йогой занималась. Как вообще можно запретить сидеть в лотосе? Бред.
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136
bonli 2 часа назад
не по "иным" причинам а по просту старое мудачье так решило
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22k
Matrosskin 2 часа назад
Ну вообще не совсем так. Карате, бодибилдинг, аэробика, йога и подобное не запрещалось как таковое. Запрещалась частная коммерческая деятельность , связанная с этим - от аренды зала ( а они были все государственные), до оплаты тренеру, продажа экипировки, книг у фарцы и всё что с этим связано. Вот за это - да, уголовка была. А у себя на балконе в шортах "Динамо" можешь в позе лотоса хоть весь отпуск просидеть - твоё право, поставь подмост в своём гараже да наяривай нижний брейк под "Песняров", или крутись на пилоне до кровавых мозолей под Лещенко в парнике на даче...
Бильярд относился к азартным играм.
Брейк-данс и пилатес "советская власть" как бы запретить и не могла, по причине её отсутствия в период рассвета этих направлений - 90-ые года.
При СССР система была хитро устроена на самом деле - государство выбирало пути развития, в том числе и спорта и их поддерживало. А то что не поддерживали - то помирало само собой.
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353
HalloFreeSpace 2 часа назад
"Ибо в нашей стране спортивные чиновники посчитали бодибилдинг тупым накачиванием мышц на потеху публики, никак не совместимым с спортивным развитием советского человека..."

Были же нормальные чиновники
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27k
Vazari 3 часа назад
Аэробика-прямо флешбек из прошлого, по ТВ смотрел довольно часто. Благо и выпуски отличались один от другого. В качестве оправдания-мне тогда лет 12-13 было.
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36k
KiploksAKS 3 часа назад
Дебилдинг это спорт?
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1k
Copycat 3 часа назад
ну если так посмотреть то и фигурное катание развратный вид спорта - девочки лет 14 ти скачут на коньках в миниюбках или даже без

так можно что угодно сексуализировтаь
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