Какие виды спорта и почему запрещались в СССР

Советский Союз неслучайно слыл одной из главных спортивных держав планеты. Советские спортсмены блистали практически во всех видах спорта, в которых им доводилось принимать участие - от футбола до легкой атлетики.
Причиной тому была весьма развитая сеть атлетических школ, прививаемая гражданам еще с раннего детства любовь к физкультуре.
Однако существовал список видов спорта, что в СССР в разное время по тем или иным причинам запрещали. Давайте же узнаем почему и какой спорт пребывал в стране Советов под табу.
Дзюдо и любые восточные боевые искусства
Да-да, в СССР еще с 1930-х годов существовал запрет на восточные единоборства - вроде дзюдо, джиу-джитсу, ушу. Запрет был введен из-за противостояния нашей страны с милитаристской Японией. И действовал аж до начала 1960-х, когда запрет был снят в связи с включением восточных боевых искусств в Олимпийскую программу.
Карате
Да, японская система самообороны без оружия попала в СССР под запрет в начале 1980-х годов. Хотя прежде пользовалась широчайшей популярностей.
Однако власти наши посчитали, что самовольные секции карате обучают бандитов и плодят мелкое хулиганство, приводят к росту числа уличных драк с летальными исходами.
Подпольное обучение карате стало уголовно наказуемым преступлением. И вышло боевое искусство из опалы лишь в годы перестройки.
Бодибилдинг
Демонстрация накачанных тел на подиуме также в СССР была запрещена с 1973-го года. Ибо в нашей стране спортивные чиновники посчитали бодибилдинг тупым накачиванием мышц на потеху публики, никак не совместимым с спортивным развитием советского человека, моральным кодексом строителя коммунизма.
Впрочем, как и в случае с карате, бодибилдинг выжил в подпольных залах. И вышел на свободу с ветрами перестройки.
Брейк-данс
Да, в СССР запрещали и этот американский спортивный танец черных гетто, зародившийся в 1970-е годы. Между прочим, требующий отличной атлетической подготовки. И включенный в программу парижской Олимпиады-2024.
В Советском Союзе партийные лидеры считали брейк западным распутным кривлянием. Всерьез не воспринимали и даже пытались запрещать. Опять-таки до самых времен перестройки.
Бейсбол
Этот американский вариант русской лапты в СССР тоже оставался под негласным запретом с 1939-го года. Хотя, что интересно, до того в нашей стране даже существовала своя бейсбольная лига, созданная молодыми американцами, приезжавшими на комсомольские стройки.
Бейсбол в Советском Союзе официально реабилитирован был лишь в 1987-м году. Однако популярным у нас более никогда так и не стал. Хотя в СССР еще успели организовать сборную по этому виду спорта.
Йога
Казалось бы - что страшного в индийских упражнениях на гибкость тела и дыхание? Но нет - в СССР йога тоже запретной оказалась. Ибо предполагает кроме физического развития еще и особый духовный путь, не всегда совместимый с советским образом жизни.
Короче, наши партаппаратчики мыслили так: сегодня парень-комсомолец йогой занимается, а завтра еще и коммунизм строить откажется! Непорядок.
Бильярд
Невероятно, но катание шаром кием по столу тоже в СССР не поощрялось и, начиная с 1930-х годов, частенько запрещалось. Ибо считалось развлечением богачей, никчемным буржуазным времяпровождением, бессмысленной западной азартной игрой. Хотя наша номенклатура вполне себе поигрывала в бильярд тайно от чужих глаз, этот вид спорт в Советском Союзе только в конце 1980-х реабилитировали.
Спорт на пилоне
И, разумеется, полностью запрещен был в СССР такой вид спорта как спорт на пилоне (шесте), включая танцы на оном. Ибо считался глубоко развратным и ассоциировался с глубоко запретным в стране Советов стриптизом.
Аэробика
Интересно, что в СССР до самых 1980-х фактически пребывала под запретом и аэробика - та самая спортивная разминка под музыку. Ибо долгое время также считалось делом развратным, не для советского человека.
Аэробика под названием «ритмическая гимнастика» дебютировала на советском ТВ лишь в 1984-м году. Девушки, упражняющие в купальниках на экранах, сразу же привлекли внимание. Причем, как телезрительниц, так и телезрителей - особенно солдат срочной службы в Ленинских комнатах воинских частей :)
Источник:
АНТИФИШКИ
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Бред же. Вспоминается "Место встречи изменить нельзя" и Жеглов с Копченым. Жеглов неплохо играл как для запрещенной в СССР игре.
Строительство тела. И какой это спорт? В названии сказано это своего рода нарциссизм и к спорту как поддержания здоровья отношения не имеет. Жранина всякой химии и позирование перед зеркалом и толпой в поисках рейтинга это не спорт для здоровья.
И не надо про бодибилдинг без химии.
Тяжелая атлетика как аналог. Не запрещена была?
- Брейк-данс.
Тоже спорт? Молодежное течение. Танец афронегров. Был моден по дворам.
Но стоило ли его тащить на гос.уровень?
- Бейсбол
Чего его запрещать-то? Он не модный. В СССР не прижился.Да и сейчас на хрен не нужен.
- Бильярд.
Спорт? Скорее не развивали его. Потому как считалось азартным видом игры.
И в чем польза для здоровья.
- Йога.
Непонятное течения для развития тела и духа. Скорее не развивалось из-за спорности пользы для здоровья.
- Спорт на пилоне.
Это понятно. Бекграунд у этого занятия не торт. А если без палки?
- Аэробика.
Мдя. Есть же просто-гимнастика. Ритмика. Чего вам еще надо? А это какой-то клон гимнастики и танца. Зачем плодить аналоги?
Итог.Скорее всего это был не запрет. А не включение в гос.программы поддержки и развития. А коммерция была не в ходу. Отсюда и иллюзия "государство запретило".
И йогу тоже. У меня бабка всю жизнь йогой занималась. Как вообще можно запретить сидеть в лотосе? Бред.
Бильярд относился к азартным играм.
Брейк-данс и пилатес "советская власть" как бы запретить и не могла, по причине её отсутствия в период рассвета этих направлений - 90-ые года.
При СССР система была хитро устроена на самом деле - государство выбирало пути развития, в том числе и спорта и их поддерживало. А то что не поддерживали - то помирало само собой.
Были же нормальные чиновники
Была где-то фраза.
Культуризм это не спорт в общепринятом смысле слова, а искусство, которое требует жертв.
так можно что угодно сексуализировтаь
Не надо как бы путать то, что "можно сексуализировать" с тем, что изначально создавалось для пробуждения сексуальных желаний.
кто это придумывает ради чего мне не совсем ясно, хотя догадки имеются