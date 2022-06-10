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Жуткий вид спорта, в котором участвовали "летающие" лисы

Жуткий вид спорта, в котором участвовали "летающие" лисы

Автор:
10 июня 2022 10:35
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   жутко   интересно   летающие лисы   факты   фото   
966
4

Нет, это не шутка. В 18 веке в Германии и некоторых других европейских странах действительно был популярен этот странный вид спорта, который покажется современному зрителю варварским.

Он назывался "Бросание лис". Его подробное описание имеется в немецкой книге об охоте, датируемой 1720 годом. Её участниками были дворяне и другие аристократы.

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Правила игры

Игроки выходили на широкий огороженный участок и становились в пары. Как правило это были мужчина и женщина. Они вставали на расстояние 7-8 метров друг от друга и брали в руки отрезы ткани, которая походила на плотную сетку для игры в бадминтон.

Как только все участники игры были готовы, на площадку запускались лисы и другие дикие животные, например, барсуки. Все они начинали бегать по площадке (также их подгоняли специальные люди), а мужчины и женщины, поджидая, когда беспомощные животное ступят на ткань, с радостными возгласами подбрасывали их в воздух.

Побеждала та пара участников, которая подбросила лису выше всех (это определяли специальные судьи). Сегодня такая игра выглядит крайне жестоко, но для того времени это было обычным видом досуга.

Печальнее всего судьба лис, ведь игра заканчивалась тогда, когда все животные были либо мертвы, либо не могли передвигаться (в конечном счёте их всё равно умерщвлению).

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   жутко   интересно   летающие лисы   факты   фото   
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5  комментариев
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21k
Слепой Пью Полчаса назад
Обычная варварская Гейропа... ссыкливая. Вот попробовали бы они нашего медведа подкинуть!
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484
Polotenchick 12 минут назад
В Болгарии кое-что похожее осталось, к сожалению.
Кручение собак (болг. Тричане на кучета, Песи понеделник[1], Ци рене на кучетата, Цери лка, Три чене, Виси куче, Бе си) болгарский традиционный обряд. Совершается в первый день Великого поста (понедельник Фёдоровой недели).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кручение_собакhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Кручение_собак

Ссылка www.youtube.com
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39k
Лесли 🥰 15 минут назад
Почему человек вечно хочет вокруг себя всех и всё уничтожить?!
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Комментарий удален. Причина: флуд
−1
4k
мемфрид Полчаса назад
Вот она, развитая Европа! Гандоны штопанные. Ничего, скоро сами будут на тряпках подлетать
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