Жуткий вид спорта, в котором участвовали "летающие" лисы

Как только все участники игры были готовы, на площадку запускались лисы и другие дикие животные, например, барсуки. Все они начинали бегать по площадке (также их подгоняли специальные люди), а мужчины и женщины, поджидая, когда беспомощные животное ступят на ткань, с радостными возгласами подбрасывали их в воздух.

Побеждала та пара участников, которая подбросила лису выше всех (это определяли специальные судьи). Сегодня такая игра выглядит крайне жестоко, но для того времени это было обычным видом досуга.