На неделе высокой моды в Лондоне вышли БДСМ-модели, мужики в женском образе и беременные

Зрелище было ещё то.
Показ мод уже давно превратился в эпотажное представление. Не обошлось без этого и в Лондоне. Как восторженно писали журналисты Vogue: «Этот город превратился в плавильный котел из творчества и самовыражения молодых дизайнеров».
У «прогрессивной» части западного общества такой перфоманс вызвал однозначное одобрение. А у нас к показам отнеслись более прохладно. Не стоит забывать, что это всегда шоу и привлечение внимания. Может поэтому наряды и выглядят так эксцентрично.
Также было полно моделей с обнажённой грудью - можно ознакомиться. Сейчас это стало символом «свободы и раскрепощённости» женщин, поэтому модели нет-нет, да и сверкнут этой частью тела. Хватало и мужчин в женских платьях с обилием косметики на лице. Выглядело это, мягко говоря, своеобразно.
Высокая мода не перестаёт удивлять.
Источник:
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