На неделе высокой моды в Лондоне вышли БДСМ-модели, мужики в женском образе и беременные

Показ мод уже давно превратился в эпотажное представление. Не обошлось без этого и в Лондоне. Как восторженно писали журналисты Vogue: «Этот город превратился в плавильный котел из творчества и самовыражения молодых дизайнеров».

У «прогрессивной» части западного общества такой перфоманс вызвал однозначное одобрение. А у нас к показам отнеслись более прохладно. Не стоит забывать, что это всегда шоу и привлечение внимания. Может поэтому наряды и выглядят так эксцентрично.