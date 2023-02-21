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На неделе высокой моды в Лондоне вышли БДСМ-модели, мужики в женском образе и беременные

На неделе высокой моды в Лондоне вышли БДСМ-модели, мужики в женском образе и беременные

Автор:
21 февраля 2023 15:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Беременные   бдсм   лондон   мода   модели   показ   
1175
11

Зрелище было ещё то.

Показ мод уже давно превратился в эпотажное представление. Не обошлось без этого и в Лондоне. Как восторженно писали журналисты Vogue: «Этот город превратился в плавильный котел из творчества и самовыражения молодых дизайнеров».

У «прогрессивной» части западного общества такой перфоманс вызвал однозначное одобрение. А у нас к показам отнеслись более прохладно. Не стоит забывать, что это всегда шоу и привлечение внимания. Может поэтому наряды и выглядят так эксцентрично.

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Также было полно моделей с обнажённой грудью - можно ознакомиться. Сейчас это стало символом «свободы и раскрепощённости» женщин, поэтому модели нет-нет, да и сверкнут этой частью тела. Хватало и мужчин в женских платьях с обилием косметики на лице. Выглядело это, мягко говоря, своеобразно.

Высокая мода не перестаёт удивлять.

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Метки: Беременные   бдсм   лондон   мода   модели   показ   
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16  комментариев
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16k
Алекс Час назад
Зачем здесь эта мерзость? Если цель выработать у нас стойкое отвращение, так это давно достигнуто. Минус.
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10k
Алексей 4 минуты назад
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10k
Zемляк 18 минут назад
Шоу уродов. Экспонаты для кунсткамеры.
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1k
Росомаха Полчаса назад
Населения у них много, надо же как то уменьшить народонаселение... Вот и пропагандируют что не потребно...
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5k
alex Полчаса назад
чё за триппер*
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899
Mrak OBOY Полчаса назад
где мужики? они одни заднеприводные защиканы!!! спасибо блеванул! прошлись бы они так по улицам выхино)))
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285
Argon13 36 минут назад
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3k
Nigilist 38 минут назад
"эпОтажное представление", как, примерно как "синтОксичное предложение?
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12k
Ivan 38 минут назад
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44k
Цыц тут у меня 47 минут назад
Срамота!
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10k
Shtoppi 56 минут назад
автору сего поста огромное спасибо
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28k
Ego sum qui sum 56 минут назад
нормальная одежа, че придираетесь к моде рептилоидов
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17k
Алексей 58 минут назад
пид@ры они все! (с)
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Деградация дегенератов...
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3k
Алекс Чебурашкин Час назад
дурдом на прогулке!
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1k
pogomli Час назад
Даму не намазали, это Витилиго
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August

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