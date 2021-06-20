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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4987 постов • 674 подписчика подписаться
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Victoria’s Secret отказалась от своих «Ангелов» в пользу неидеальных женщин

Victoria’s Secret отказалась от своих «Ангелов» в пользу неидеальных женщин (9 фото)

Автор:
20 июня 2021 16:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Victoria's Secret   Нижнее белье   мода   модели   показ   шоу бизнес   
3321
9
Всемирно известный бренд Victoria's Secret согласился с тем, что мир стремительно меняется. Не будут больше длинноногие стройные модели рекламировать красивые наряды, всё. «Ангелов» официально распустили. На их место пришли совершенно другие люди.
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Метки: Victoria's Secret   Нижнее белье   мода   модели   показ   шоу бизнес   
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33  комментария
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4k
livaneth 2 часа назад
Настоящие владельцы Victoria's Secret продали название бренда, пока оно еще дорого стоило. Теперь там другой совет директоров и другая политика. Принесет ли всемирно известное имя успех своим новым владельцам покажет время.
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5k
lakmur 2 минуты назад
Ссылка coub.com
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5k
lakmur 4 минуты назад
Ссылка coub.com
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414
antonnesterov 11 минут назад
Пора перестать делать что хотят мужики? А кто даёт бабки для этого нижнего белья и похоже что недешевого
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−34
Анатолий Печенин 17 минут назад
Тех, что палки-красавицы не видел, а на это жуткое сборище вообще смотреть не хочется.
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20k
pssst 36 минут назад
VS уже года три назад скатились на дно. Упало качество белья, снизился сервис. Так что неудивительно, что они меняют рекламную политику. Те, на кого были расчитаны ангелы - сейчас покупают другие бренды.
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8k
Vlad 37 минут назад
Что тут сказать... из одной крайности резко в другую. Худоба не нравится, получите пухленьких и очень пухленьких моделек.
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598
анатолий горленко 40 минут назад
Нам стоит перестать думать о том, чего хотят мужчины_____)))))))))
Идиоты! А о чём думать? Чего хотят женщины?
Известно чего: Жрать в три горла за чужой счёт и всё равно будучи уже свиньёй нравиться мужчинам. Да во что ты свинью не одень....
Совсем мужчин ни во что не ставят.
Вот потеряют в овердохрена в доходе, и вернут всё обратно, ибо его величество бизнес не терпит необоснованных решений. Дядя с улицы посоветовал? Да на колу вертеть дядю! Слабаки.
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43k
parallax 41 минуту назад
Представил автопром с аналогичной тенденцией


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2k
VPJ 48 минут назад
Как я понял из той статьи компания переходит на многопрофильное производство нижнего белья, которое можно в случае необходимости использовать, как гаражные чехлы для автомобилей, палатки для небольшого лагеря и пару-тройку парашютов.))))))))))))
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58k
Опиум для народа 54 минуты назад
-"посыпались обвинения в женоненавистничестве и оголтелом сексизме."-
-обвиняющие то сами думали что предъявляли? Фактически они сами открыто сказали что всякие жиробаски и т.д. сексуально не привлекательны.)
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1k
Чучело Мяучело 55 минут назад
Инстинкт не победить. В мужиков природа тысячилетиями закладывала параметры женской привлекательности. Ну не можно залюбоваться пожилой футболиской или переделанным мужиком. Про жиробасин я вапще молчу. Это тупик. Думаю это хайп рассосется и ангелы опять взлетят
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55k
Андрей 58 минут назад
Раз заменили "ангелов" - давайте меняйте ассортимент, текущий оскорбляет "моделей" плюс-сайз (а они в этом белье, в свою очередь - оскорбляют моё чувство прекрасного!!!). Ставьте на поток "деревенские лунтики на резинке до подмышек, бледно-голубые панталоны с начёсом модели "баба Маня" и лифоны с лямками шириной в ладонь для размера 104Н.
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21k
Ваня 59 минут назад
жесть...
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35k
jonnyD Час назад
Известные ... Ангелу Меркель и Терешкову они должны оторвать с руками !
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43k
parallax Час назад
Ждём модели мужчин с пивным пузом и кривыми ногами.
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616
Kanifolkin Час назад
"Фу. Б.я". "Да, и мама их также назвала". Упадут доходы и всё тихонько, без громкой огласки постепенно вернётся на место. Дол.оёбы...

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62k
Доктор Джонс Час назад
Но я не хочу смотреть на доярку из Висконсина...
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
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6k
Шурави 2 часа назад
«Мы начали слишком медленно реагировать на изменения мира. Нам стоит перестать думать о том, чего хотят мужчины» - а на хрена вы тогда нужны? Для кого эту хрень будут носить женщины? Просто бред. Или решили хайпануть на этой бредовой теме.
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10k
Сергей 2 часа назад
Оголтелый сексизм? Вы серьезно? « перестать думать о том, чего хотят мужчины»?
Красивое белье на женщине, внезапно! нужно самой женщине.
В женской природе заложена потребность быть желанной. Ничего тут не поделаешь. А для психически здорового мужчины желанной может быть только женщина. И сейчас мы наблюдаем процесс, когда мужикам пытаются внушить другие форматы, по которым определяется женская красота.
Красотки вызывают комплексы у некрасивых? Ну ладно, не только у некрасивых, но и у просто обычных женщин.
Ну так если природа не наградила эффектной внешностью, то можно взять и другим. Я видел достаточно счастливых семей, и мало где жена похожа на топ модель, а муж - на Бонда.
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