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Всемирно известный бренд Victoria's Secret согласился с тем, что мир стремительно меняется. Не будут больше длинноногие стройные модели рекламировать красивые наряды, всё. «Ангелов» официально распустили. На их место пришли совершенно другие люди.
Ежегодно с 1995 года устраивался модный показ, привлекавший внимание не только дам, желавших узнать новейшие актуальные тенденции в мире нижнего белья, но и ценителей красивых женских фигур. В конце 2019 года руководство бренда приняло решение о том, что им нужна перезагрузка.
Всё началось с того, что на компанию посыпались обвинения в женоненавистничестве и оголтелом сексизме.
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Вот и пришлось быстренько менять политику бренда и подстраиваться под суровые реалии нынешнего мира. Первым делом сменили совет директоров. Затем распустили своих топ-моделей и официально объявили о запуске новых инициатив — The VS Collective и The Victoria’s Secret Global Fund for Women’s Cancer.
Теперь нижнее бельё будут представлять не идеальные красотки, а женщины, которые добились определённых успехов в разных областях.
«Мы начали слишком медленно реагировать на изменения мира. Нам стоит перестать думать о том, чего хотят мужчины», — заявил генеральный директор Victoria’s Secret Мартин Уотерс.
Теперь на подиуме можно будет увидеть 38-летнюю индийскую актрису и посла доброй воли благотворительного фонда CAF и Конфедерации индийской промышленности CII Приянка Чопра. Компанию ей составит 35-летняя футболистка, чемпионка США Меган Рапино.
Бренд пригласил участвовать в своих показах 29-летнюю британскую плюс-сайз модель и правозащитницу Палому Эсслер и китайскую лыжницу-фристайл Эйлин Гу. В свои 17 лет девушка уже завоевала три медали в Кубке мира.
Ну и как же без модели-трансгендера Валентины Сампайо (24 года), фотографа Аманды де Кадене (49 лет) и беженки из Южного Судана Адут Акеч (21 год).
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Идиоты! А о чём думать? Чего хотят женщины?
Известно чего: Жрать в три горла за чужой счёт и всё равно будучи уже свиньёй нравиться мужчинам. Да во что ты свинью не одень....
Совсем мужчин ни во что не ставят.
Вот потеряют в овердохрена в доходе, и вернут всё обратно, ибо его величество бизнес не терпит необоснованных решений. Дядя с улицы посоветовал? Да на колу вертеть дядю! Слабаки.
-обвиняющие то сами думали что предъявляли? Фактически они сами открыто сказали что всякие жиробаски и т.д. сексуально не привлекательны.)
Красивое белье на женщине, внезапно! нужно самой женщине.
В женской природе заложена потребность быть желанной. Ничего тут не поделаешь. А для психически здорового мужчины желанной может быть только женщина. И сейчас мы наблюдаем процесс, когда мужикам пытаются внушить другие форматы, по которым определяется женская красота.
Красотки вызывают комплексы у некрасивых? Ну ладно, не только у некрасивых, но и у просто обычных женщин.
Ну так если природа не наградила эффектной внешностью, то можно взять и другим. Я видел достаточно счастливых семей, и мало где жена похожа на топ модель, а муж - на Бонда.
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Причём желательно без одежды!