Вот и пришлось быстренько менять политику бренда и подстраиваться под суровые реалии нынешнего мира. Первым делом сменили совет директоров. Затем распустили своих топ-моделей и официально объявили о запуске новых инициатив — The VS Collective и The Victoria’s Secret Global Fund for Women’s Cancer.