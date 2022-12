Вчера и сегодня: судьба знаменитых супермоделей 1980-х

Синди Кроуфорд впервые сфотографировалась для обложки еженедельника DeKalb Nite Weekly, когда еще училась в средней школе. Ее образ был настолько хорошо принят, что она решила остаться в модельным бизнесе. Она работала с небольшим агентством до того, как в 1983 году попала в национальный финал конкурса Elite's Look of the Year.

Кроуфорд - не просто красотка, она закончила школу с отличием и получила стипендию для изучения химического машиностроения в колледже. Но в итоге она решила посвятить себя карьере модели. Кроуфорд какое-то время работала в Чикаго, затем в 1986 году переехала в Нью-Йорк, где подписала контракт с Elite. Это был тот год, когда Vogue заказал ей фото, решив не ретушировать ее родинку. Она стала знаковой частью ее образа. После этого ее карьера пошла вверх, и она неоднократно появлялась в многочисленных модных журналах, а также в Playboy.

Кроуфорд решила полностью уйти из модельного бизнеса в 2000 году, сосредоточившись на своей косметической линии и коллекции мебели. Ее дочь Кайя, как две капли воды похожая на мать, сейчас одна из саых известных топ-моделей.