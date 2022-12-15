Вчера и сегодня: судьба знаменитых супермоделей 1980-х

1702
11
1980-е годы были одними из самых знаковых для моды в современной истории, а 10 моделей, о которых пойдет речь, были настоящими иконами не только для мира моды, но и для мира в целом. Давайте посмотрим, как выглядели лучшие супермодели 1980-х тогда и как они выглядят сегодня.
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд впервые сфотографировалась для обложки еженедельника DeKalb Nite Weekly, когда еще училась в средней школе. Ее образ был настолько хорошо принят, что она решила остаться в модельным бизнесе. Она работала с небольшим агентством до того, как в 1983 году попала в национальный финал конкурса Elite's Look of the Year.
Кроуфорд - не просто красотка, она закончила школу с отличием и получила стипендию для изучения химического машиностроения в колледже. Но в итоге она решила посвятить себя карьере модели. Кроуфорд какое-то время работала в Чикаго, затем в 1986 году переехала в Нью-Йорк, где подписала контракт с Elite. Это был тот год, когда Vogue заказал ей фото, решив не ретушировать ее родинку. Она стала знаковой частью ее образа. После этого ее карьера пошла вверх, и она неоднократно появлялась в многочисленных модных журналах, а также в Playboy.
Кроуфорд решила полностью уйти из модельного бизнеса в 2000 году, сосредоточившись на своей косметической линии и коллекции мебели. Ее дочь Кайя, как две капли воды похожая на мать, сейчас одна из саых известных топ-моделей.
Кроуфорд - не просто красотка, она закончила школу с отличием и получила стипендию для изучения химического машиностроения в колледже. Но в итоге она решила посвятить себя карьере модели. Кроуфорд какое-то время работала в Чикаго, затем в 1986 году переехала в Нью-Йорк, где подписала контракт с Elite. Это был тот год, когда Vogue заказал ей фото, решив не ретушировать ее родинку. Она стала знаковой частью ее образа. После этого ее карьера пошла вверх, и она неоднократно появлялась в многочисленных модных журналах, а также в Playboy.
Кроуфорд решила полностью уйти из модельного бизнеса в 2000 году, сосредоточившись на своей косметической линии и коллекции мебели. Ее дочь Кайя, как две капли воды похожая на мать, сейчас одна из саых известных топ-моделей.
×
×
Брук Шилдс
Брук Шилдс пришла в модельный бизнес в детстве, и в 1980 году стала самой молодой моделью, когда-либо появлявшейся на обложке Vogue в возрасте 14 лет. В 80-е годы она снялась в ряде фильмов, многие из которых вызвали большой резонанс и много споров, прежде всего, из-за подчеркнуто сексуального образа юной Брук. В 1983 году Шилдс решила приостановить свою карьеру, чтобы поступить в Принстонский университет, где она получила степень бакалавра романских языков. Затем она вернулась к актерской карьере и снялась в невероятно популярном ситкоме «Непредсказуемая Сьюзан». В более позднем возрасте она решила сосредоточиться на своей семье, но до сих пор время от времени появляется в телешоу и снимается в фильмах. Шилдс также активно выступает по теме женского здоровья и открыто высказывается по таким вопросам, как послеродовая депрессия.
Татьяна Патиц
Татьяна Патиц была известна в 1980-х и 90-х годах. Немецкая модель появлялась в таких журналах, как Harper’s Bazaar, Elle и Vogue, а также снялась в культовом музыкальном клипе "Freedom! '90" Джорджа Майкла. Ее называли «одной из оригинальных супермоделей, отлично выглядевшей как на фотографиях, так и на подиуме», но ее имя все же не так известно, как имена других моделей той эпохи. Патитц она до сих пор время от времени работает моделью, хотя граздо больше времени посвящает другим своим увлечениям. Она увлеклась лошадьми еще в детстве и сохранила это хобби во взрослой жизни. Кроме того, она много времени уделяет защите окружающей среды и правам животных.
Эль Макферсон
Модельная карьера Эль Макферсон началась с рекламы купальников. Австралийская красотка пять раз появлялась на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, за что получила прозвище «Тело». Макферсон также добился успеха в индустрии высокой моды, появляясь на показах таких брендов, как Ralph Lauren и Louis Vuitton. Она успешно распорядилась своим невероятным успехом и превратила его в многочисленные предприятия, включая линию нижнего белья и линию продуктов по уходу за кожей под названием The Body. Как и многие модели, она появлялась на телевидении и в кино, в частности, в качестве ведущей программ Next Top Model и Fashion Star в Великобритании и Ирландии. При этом Макферсон очень долго продолжала свою модельную карьеру, в частности, выступив на закрытии показа Louis Vuitton 2010 года для Марка Джейкобса в Париже.
Кэрол Альт
Если Эль Макферсон была «телом» в мире моды, то Кэрол Альт была «лицом». Она была невероятно популярной моделью в 1980-х годах, легко заработав себе статус супермодели, поскольку только за это десятилетие снялась более чем для 500 обложек. Среди них были Vogue, Vogue Paris, Vogue Italia, Vogue UK, Mademoiselle, Elle и Cosmopolitan. Альт была лицом очень многих известных брендов и была невероятно популярна. Она участвовала в рекламных кампаниях General Motors, Cover Girl Cosmetics, Hanes, Versace, Diet Pepsi и Armani — и это лишь немногие вехи ее карьеры. В последующие годы она также занялась актерским мастерством, снявшись в многочисленных сериалах в Италии. Она также опубликовала две книги о сыроедении.
Рене Симонсен
Рене Симонсен агенты нашли в Дании в 1981 году. Вскоре после этого она появилась на обложке журнала Fotokino и была выбрана представлять свою страну на конкурсе супермоделей Ford «Лицо 80-х», который она выиграла в 1982 году. Симонсен все чаще получала контракты в Америке и быстро стала звездой.
Несмотря на свою известность, в 1988 году она решила отойти от моды. Она училась в школе журналистики в Дании, но вскоре переключилась на изучение психологии. В 1991 году она вернулась в модельный мир, став лицом косметики Biotherm. В настоящее время Симонсен все еще время от времени работает моделью. Она также публикуется и ведет редакционные колонки для датского журнала.
Несмотря на свою известность, в 1988 году она решила отойти от моды. Она училась в школе журналистики в Дании, но вскоре переключилась на изучение психологии. В 1991 году она вернулась в модельный мир, став лицом косметики Biotherm. В настоящее время Симонсен все еще время от времени работает моделью. Она также публикуется и ведет редакционные колонки для датского журнала.
Паулина Поризкова
Паулина Поризкова, родившаяся в Чехословакии и выросшая в Швеции, стала первой женщиной из Центральной Европы, появившейся на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit. Она снялась для нее в 1984 и в 1985 годах, что принесло ей международную известность. К 1988 году она заключила рекордный контракт с Estée Lauder, а чуть позже - еще и с Escada. В конце концов, однако, она сделала выбор в пользу актерской карьеры, снявшись сначала в фильме 1987 года « Анна» , а затем во многих других. Три сезона она была судьей шоу «Американская топ-модель». В последнее время она публикует книги для взрослых и детей, а также ведет регулярные колонки в блогах Modelinia и The Huffington Post. Кроме того, на своих страницах в социальных сетях она старается побудить женщин принять свою меняющуюся с возрастом внешность.
Кристи Тарлингтон
Еще одна из лучших супермоделей 1980-х годов, Кристи Тарлингтон, прославилась после участия в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Calvin Klein, Missoni и Chanel. Креативный директор американского Vogue назвал ее «самой красивой женщиной в мире». Тарлингтон активно работала в мире моды на протяжении многих лет, снова став моделью для Calvin Klein в 2014 году и приняв участие в показе Marc Jacobs в 2019 году. Возможно, одним из ее самых впечатляющих достижений стало создание в 2010 году некоммерческой организации Every Mother Counts, цель которой — сделать роды и беременность безопасными для всех матерей. В 2013 году Тарлингтон была признана одной из женщин года по версии журнала Glamour, а в 2014 году вошла в список самых влиятельных людей мира по версии Time 100.
Кэти Айрлэнд
Кэти Айрлэнд вошла в модельный мир, когда ее в 17 лет нашло и приняло на работу агентство Elite Model Management. В 1989 году она заработала известность, украсив обложку журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. Несмотря на то, что с тех пор появилось множество других девушек с обложек, Айрлэнд остается недосягаемой: ведь она была представлена в 13 последовательных выпусках Sports Illustrated, в том числе в трех из них - на обложке.
В 1993 году Айрленд зарегистрировала собственный бренд Kathy Ireland Worldwide, который сделал ее одной из самых богатых бывших моделей в мире. В 2021 году объем продаж компании составил 3,1 миллиарда долларов. Она много раз появлялась на телевидении и имеет два собственных сериала: «Бизнес по всему миру» и «Современная жизнь».
В 1993 году Айрленд зарегистрировала собственный бренд Kathy Ireland Worldwide, который сделал ее одной из самых богатых бывших моделей в мире. В 2021 году объем продаж компании составил 3,1 миллиарда долларов. Она много раз появлялась на телевидении и имеет два собственных сериала: «Бизнес по всему миру» и «Современная жизнь».
Линда Евангелиста
Родившаяся в Канаде Линда Евангелиста считается одной из самых влиятельных и опытных моделей в индустрии. За свою карьеру она появлялась на обложках более 700 журналов, включая Vogue, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Glamour, Mademoiselle, Elle, Allure, Time и Rolling Stone. Она известна тем, что придумала фразу «Мы не просыпаемся меньше чем за 10 000 долларов в день» в отношении себя и Кристи Тарлингтон.
В отличие от многих моделей 1970-х и 80-х годов, Евангелиста не занималась другой карьерой, кроме модельной. Она решила уйти из бизнеса в 1998 году, чтобы вернуться через несколько лет, и в 2008 году зрители Fashion File назвали ее «Величайшей супермоделью всех времен».
Евангелиста исчезла из поля зрения общественности на несколько лет, а в 2021 году выяснилось, что она сделала неудачную косметическую процедуру. Она подала в суд на клинику на впечатляющую сумму в 50 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда и потери дохода. В сентябре 2022 года она впервые за 15 лет появилась на подиуме.
В отличие от многих моделей 1970-х и 80-х годов, Евангелиста не занималась другой карьерой, кроме модельной. Она решила уйти из бизнеса в 1998 году, чтобы вернуться через несколько лет, и в 2008 году зрители Fashion File назвали ее «Величайшей супермоделью всех времен».
Евангелиста исчезла из поля зрения общественности на несколько лет, а в 2021 году выяснилось, что она сделала неудачную косметическую процедуру. Она подала в суд на клинику на впечатляющую сумму в 50 миллионов долларов в качестве компенсации морального вреда и потери дохода. В сентябре 2022 года она впервые за 15 лет появилась на подиуме.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- "Крестный отец": вспоминая великих
- 12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
- Неожиданные фото знаменитостей
- Пугающий маркетинг: реклама Balenciaga напугала пользователей
- 12 популярных мужчин в молодости и сейчас
Новости партнёров