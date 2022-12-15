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Вчера и сегодня: судьба знаменитых супермоделей 1980-х

Вчера и сегодня: судьба знаменитых супермоделей 1980-х

Автор:
15 декабря 2022 17:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: вчера и сегодня   звезды   знаменитости   интересно   мода   модели   модельный бизнес   супермодели   
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1980-е годы были одними из самых знаковых для моды в современной истории, а 10 моделей, о которых пойдет речь, были настоящими иконами не только для мира моды, но и для мира в целом. Давайте посмотрим, как выглядели лучшие супермодели 1980-х тогда и как они выглядят сегодня.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вчера и сегодня   звезды   знаменитости   интересно   мода   модели   модельный бизнес   супермодели   
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4  комментария
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Станислав Вершинин Час назад
А что тут думать. Мы все не молодеем...
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a_komolow Полчаса назад
Время не молодит!
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5k
Горожанин 49 минут назад
Поризкова - это вообще огонь! Я про фамилию.
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50k
dima423 55 минут назад
Жаль что молодость и красота так быстро уходят)
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