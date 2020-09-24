FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 896 постов • 199 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи 
Лондонская неделя моды прошла в полях

Лондонская неделя моды прошла в полях (11 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 12:35
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: коронавирус   лондон   мода   неделя моды   пандемия   показ   фото   фоторепортаж   
438
11
1
В этом году в связи с пандемией Лондонская неделя моды прошла в онлайн-формате, но это не остановило безграничную фантазию дизайнеров. Например, 26-летняя дизайнер из Ирана Пария Фарзане организовала свой показ коллекции весна-лето 2021 в британском поле - с фейерверками, огнем, креативными образами, и конечно, социальной дистанцией.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: коронавирус   лондон   мода   неделя моды   пандемия   показ   фото   фоторепортаж   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Вася 3 часа назад
одни чурки б.л.ять.. ландан гуудбай... ууу у уууу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Feldkurat_Katc 48 минут назад
А в достаточном количестве представлены негры, педерасты, инвалиды и перешитые?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
147
776166 Час назад
А где мода? Я только херню увидел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Racer777 2 часа назад
Британия покинула колонии. Колонии пошли следом, в Британию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Андрей Иванов 3 часа назад
Негры в полях

И музыка за кадром такая
Негры в полях И музыка за кадром такая
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин 3 часа назад
На поле нужно выходить только так
На поле нужно выходить только так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает 170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает Тем временем в Испании: два часа в очереди ради места на пляже Тем временем в Испании: два часа в очереди ради места на пляже Хроника коронавируса: в Англии начался хаос с открытием школ Хроника коронавируса: в Англии начался хаос с открытием школ Отменили любимый фестиваль? Устрой его дома, как британцы "Гластонбери" Отменили любимый фестиваль? Устрой его дома, как британцы "Гластонбери" Что происходит, когда вы не носите маску: эксперимент, который вам нужно увидеть Что происходит, когда вы не носите маску: эксперимент, который вам нужно увидеть Как могут выглядеть кресла в кинотеатрах после пандемии Как могут выглядеть кресла в кинотеатрах после пандемии
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

289680



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
9
87
100 лет прошло, а проблемы все так же актуальны
Когда у тебя черный пояс по черному юмору. Экспериментальный пост
2
35
Когда у тебя черный пояс по черному юмору. Экспериментальный пост
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Премудрости мыловаров: действительно ли мыло ручной работы лучше по сравнению с фабричным?
0
11
Премудрости мыловаров: действительно ли мыло ручной работы лучше по сравнению с фабричным?
Фильм «Мулан»: Вдохновляющая сказка с феминистическим подтекстом
0
24
Фильм «Мулан»: Вдохновляющая сказка с феминистическим подтекстом
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#дтп#россия#дети#смешные#дизайн#в мире#красота
#прикол#интересно#животные#природа#прикольные#СССР#на различный вкус#кино#картинки#креатив
#юмор#история#авария#позитив#авто авария#люди#автомобили#автоприкол#коты#лондон

На что жалуетесь?

Вернуться