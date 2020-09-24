Лондонская неделя моды прошла в полях

В этом году в связи с пандемией Лондонская неделя моды прошла в онлайн-формате, но это не остановило безграничную фантазию дизайнеров. Например, 26-летняя дизайнер из Ирана Пария Фарзане организовала свой показ коллекции весна-лето 2021 в британском поле - с фейерверками, огнем, креативными образами, и конечно, социальной дистанцией.

0 В этом году в связи с пандемией Лондонская неделя моды прошла в онлайн-формате. Дизайнеры включили фантазию, сделав показы своих коллекций в разных локациях на открытом воздухе. 26-летняя дизайнер из Ирана Пария Фарзане организовала свой показ коллекции весна-лето 2021 на ферме в городке Эмиршем.

0 Источник: С началом онлайн-трансляции это, казалось бы, был обычный показ, но он быстро принял неожиданный оборот, когда вокруг моделей внезапно начали взрываться фейерверки. На заднем плане возвышались клубы дыма, пока модели демонстрировали наряды из коллекции Фарзане, в которой дизайнер стремилась отразить проблемы мирового климата.

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Фотоотчет с показа Парии Фарзане 0 Источник:

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Видео показа