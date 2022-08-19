Пугающий маркетинг: реклама Balenciaga напугала пользователей

Возникшее чувство несоответствия объяснимо тем фактом, что все кадры рекламной кампании были обработаны в фоторедакторе, чтобы глаза и губы моделей были перевернуты. Проверить это можно, если вы перевернете фото — тогда глаза и губы будут выглядеть нормально.