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Пугающий маркетинг: реклама Balenciaga напугала пользователей

Пугающий маркетинг: реклама Balenciaga напугала пользователей

Автор:
19 августа 2022 00:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: balenciaga   интересно   кринж   мода   модели   реклама   фото   
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Balenciaga всегда умела удивлять окружающих. За счет эпатажности они привлекали интерес к своему бренду, а то что на слуху, порождает желание купить, чтобы быть в тренде на одной волне мейнстрима.

Но последняя реклама вовсе достигла нового уровня так называемого "кринжа". Рекламная кампания связана с выпуском новой коллекции украшений. Её придумал креативный директор бренда Демна Гвасалия, а снял известный фотограф Мартин Шеллер, который славится съёмкой портретов крупным планом.

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Возникшее чувство несоответствия объяснимо тем фактом, что все кадры рекламной кампании были обработаны в фоторедакторе, чтобы глаза и губы моделей были перевернуты. Проверить это можно, если вы перевернете фото — тогда глаза и губы будут выглядеть нормально.

Возможно, в Balenciaga вдохновились оптической иллюзией под названием «эффект Тэтчер». Это явление доказывает, что обнаружить локальные изменения черт на перевернутом лице трудно, хотя идентичные изменения очевидны на лице в привычном положении.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: balenciaga   интересно   кринж   мода   модели   реклама   фото   
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4  комментария
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2k
Pioner76 45 минут назад
Про стоймость етих вещей я помолчю...
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4k
Николай 2 минуты назад
Я так же в конце рабочего дня выгляжу.
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6k
newegg Полчаса назад
Парад уродов.
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145
данила беринский 41 минуту назад
ну, губы темного паренька. можно было и не переворачивать.
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Александр Невский
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