Пугающий маркетинг: реклама Balenciaga напугала пользователей

Balenciaga всегда умела удивлять окружающих. За счет эпатажности они привлекали интерес к своему бренду, а то что на слуху, порождает желание купить, чтобы быть в тренде на одной волне мейнстрима.
Но последняя реклама вовсе достигла нового уровня так называемого "кринжа". Рекламная кампания связана с выпуском новой коллекции украшений. Её придумал креативный директор бренда Демна Гвасалия, а снял известный фотограф Мартин Шеллер, который славится съёмкой портретов крупным планом.
Возникшее чувство несоответствия объяснимо тем фактом, что все кадры рекламной кампании были обработаны в фоторедакторе, чтобы глаза и губы моделей были перевернуты. Проверить это можно, если вы перевернете фото — тогда глаза и губы будут выглядеть нормально.
Возможно, в Balenciaga вдохновились оптической иллюзией под названием «эффект Тэтчер». Это явление доказывает, что обнаружить локальные изменения черт на перевернутом лице трудно, хотя идентичные изменения очевидны на лице в привычном положении.
Источник:
АНТИФИШКИ
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