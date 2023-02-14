Сундучок с секретом Барбары Эрни

Предположительная дата появления на свет Барб – 15 февраля 1743 года. Жизнь девочки была далеко не безоблачной, а всё потому, что родилась она у бездомных – жителей австрийского городка Фельдкирхе, а не у знати или хотя бы обычных крестьян. И вся жизнь ребёнка была чередой испытаний и борьбой за выживание.

Вероятно, нищета и голод заставили Барбару виртуозно и без учителей овладеть искусством мошенничества. Девушка вышла замуж за некоего Франца, который был связан с преступным миром. Но данных о супружеской жизни и детях не сохранилось. Известно лишь, что она решила начать сольную преступную карьеру. Отчасти успеху способствовала молодость и привлекательность женщины, обладавшей правильными чертами лица и копной белокурых (по другим данным рыжих) волос.