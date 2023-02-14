Сундучок с секретом Барбары Эрни

Эта миловидная женщина стала последним человеком, публично казнённым в Лихтенштейне. Что она такого натворила, что заслужила такую «честь»?
Предположительная дата появления на свет Барб – 15 февраля 1743 года. Жизнь девочки была далеко не безоблачной, а всё потому, что родилась она у бездомных – жителей австрийского городка Фельдкирхе, а не у знати или хотя бы обычных крестьян. И вся жизнь ребёнка была чередой испытаний и борьбой за выживание.
Вероятно, нищета и голод заставили Барбару виртуозно и без учителей овладеть искусством мошенничества. Девушка вышла замуж за некоего Франца, который был связан с преступным миром. Но данных о супружеской жизни и детях не сохранилось. Известно лишь, что она решила начать сольную преступную карьеру. Отчасти успеху способствовала молодость и привлекательность женщины, обладавшей правильными чертами лица и копной белокурых (по другим данным рыжих) волос.
Итак, какой криминальный бизнес-план разработала Эрни? Она изображала путешественницу с большим чемоданом. Который, по заявлению дамы, был битком набит ценными вещами. И потому хранить его в общем зале или спальне гостиницы, где Барб снимала комнату, было нельзя. Не мог бы многоуважаемый хозяин постоялого двора разместить сундучок с сокровищами в особом месте? В идеале там, где хранит собственные богатства. Ведь это самая защищённая территория в здании, не так ли?
Обычно мужчины не видели ничего подозрительного и велись на просьбу очаровательной гостьи, сопровождающуюся просящим взглядом огромных глаз, и запирали чемодан на ночь на ключ.
А вот утро в гостинице начиналось с проблем – слёз, стенаний, нецензурной брани. Ведь ни милой постоялицы, ни чемодана, ни ценных вещей владельца уже давно не было и в помине. Но как?
История не сохранила имени напарника красотки, но это был мужчина-карлик. Который, собственно, и являл собой главное сокровище и содержимое объёмного чемодана. Ночью он тихонько выползал из своего укрытия, набивал тару хозяйским добром и вскрывал дверь. За которой его уже ожидала напарница. Парочка быстро линяла из заведения, и когда поднимался шум, даже пыль на дороге за ними благополучно оседала.
По некоторым данным, криминальная схема обогащения использовалась воришками в течение 15 лет. Может, чуть меньше. Но у любой верёвочки всегда находится кончик. И в итоге в 1784 году Эрни с компактным напарником поймали на севере Лихтенштейна, в городке Эшен и поместили в местную тюрьму.
На суде воровка признала вину в совершении 17 краж, поскольку отпираться особого смысла не было – улики, свидетели и всё такое. Жизнь креативной мошенницы оборвалась 7 декабря 1784 года. Убедительную преступницу лишили её креативной головы. Поглазеть на казнь собралась толпа численностью порядка тысячи зевак. Судьба мелкого подельника Барб осталась неизвестной. Не исключено, что карлик благополучно выпутался из истории, ведь опыт вскрывать разные замки и двери у него имелся. И весьма солидный.
После Эрни в Лихтенштейне не был казнён ни один человек, вплоть до введения официального запрета на казнь в 1987 году.
Источник:
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О краже не сразу бы забили тревогу.
-но она такая красивая,
-ладно, но потом обязательно отрубить.
Она кого-то убила?
Постолюдинка - вот и весь сказ.
Богач может грабить как захочет и ему практически ничего не будет.
И ничего в этом мире не изменилось... Нет, головы конечно, не рубят - в асфальт просто закатывают.