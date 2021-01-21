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ТОП-13 последних слов маньяков перед казнью

ТОП-13 последних слов маньяков перед казнью (13 фото)

Автор:
21 января 2021 01:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   история   казнь   маньяки   преступления   слова   топ   
952
13

Это страшные люди, забравшие множество жизней. И всех их, к счастью, казнили. Но они успели перед смертью сказать пару слов. Что же они, эти гады, еще там болтали-то?

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Метки: Исторические факты   история   казнь   маньяки   преступления   слова   топ   
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6k
Прохожий3 39 минут назад
Что-то одни американцы. И в других странах этого хватает. С десятками подтвержденных жертв и прижизненными фото.
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16k
Delhana Полчаса назад
Ну, как бы нахер. Их мало убить, надо еще и память о мразотах стереть, значит поссать чего там они выгавкнули перед тем как подохнуть.
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