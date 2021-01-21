ТОП-13 последних слов маньяков перед казнью

Это страшные люди, забравшие множество жизней. И всех их, к счастью, казнили. Но они успели перед смертью сказать пару слов. Что же они, эти гады, еще там болтали-то?
Питер Мануэль «Зверь из Биркеншоу»
Он изнасиловал и убил 9 человек в Южной Шотландии, а также подозревался в убийстве 18 человек. Повешен и его последние слова: «Сделайте громче радио, и я спокойно уйду».
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Теодор Роберт Банди
Американский серийный убийца, насильник, похититель людей и некрофил - его жертвами становились молодые девушки и девочки. Точное число его жертв неизвестно. Последние слова: “Я самый хладнокровный сукин сын, которого вы когда-либо встречали”
Роберт Альтон Харрис
Ограбил банк и убил двух подростков. Последние слова: «Неважно богат ты или беден, все равны перед лицом смерти».
Тимоти Маквей
Организовал и осуществил самый крупный (до событий 11 сентября 2001 года) террористический акт в истории Америки — взрыв в федеральном здании имени Альфреда Марра в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года. Погибло 168 человек, включая 19 детей младше шести лет. Последние слова: «Я - властелин своей судьбы, я - капитан своей души».
Эйлин Уорнос
Американская проститутка и серийный убийца по прозвищу Ангел Смерти. Полиция смогла поймать ее только тогда, когда число жертв достигло 7. Последние слова: “Я убила тех мужчин с ледяным хладнокровием. И я сделала бы это снова. Меня переполняет ненависть. Я устала слышать про себя, что я сумасшедшая. Я проходила освидетельствование много раз. Я не сумасшедшая, я нормальная. Я пытаюсь говорить правду. Я ненавижу человеческую жизнь и убивала бы снова”
Петер Кюртен «Маньяк-вампир из Дюссельдорфа»
На протяжении первых тридцати лет ХХ века совершил 9 доказанных жестоких убийств и признался в совершении 69 убийств. Последние слова: «Хотелось бы знать, когда я буду обезглавлен, услышу я, хотя бы на мгновение, звук крови, вытекающей из моей шеи? Было бы удовольствием закончить так все удовольствия».
Джон Уэйн Гейси
Американский серийный убийца по прозвищу "Клоун". В 1970-х годах похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парня, шесть из которых до сих пор не опознаны. Последние слова: “Поцелуйте меня в зад”
Джеймс Френч
Джеймс Френч отбывал пожизненное заключение в тюрьме штата Оклахома в Мак-Алестере за убийство автомобилиста из Западной Вирджинии, который подобрал его из автостопа в 1958 году. Френч действительно требовал смертного приговора по этому обвинению, но присяжные все равно приговорили к пожизненному заключению. , вопреки его желанию . Тогда он убил своего сокамерника и его все-таки приговорили к смертной казни Последние слова: «Эй, ребята! Как вам такой заголовок для завтрашней газеты: «Картофель фри».
Карл Панцрам
Американский серийный убийца, насильник, грабитель и поджигатель. Утверждал, что совершил 22 убийства, однако большинство из них не могли быть подтверждены, т.к. трупы он скармливал крокодилам. Последние слова: “Шевелись, ублюдок! Я бы мог убить десяток человек, пока ты валяешь дурака!”
Амелия Дайер
Бывшая нянька убила от 200 до 400 детей на протяжении 20 лет в викторианскую эпоху. Последние слова: «Мне нечего сказать».
Джефри Дамер
«Милуокский каннибал»— американский серийный убийца, жертвами которого стали 17 юношей и мужчин. Трупы жертв он насиловал и употреблял в пищу. Последние слова: “Мне все равно, жить или умереть”
Авторский пост
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