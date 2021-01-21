ТОП-13 последних слов маньяков перед казнью

Американская проститутка и серийный убийца по прозвищу Ангел Смерти. Полиция смогла поймать ее только тогда, когда число жертв достигло 7. Последние слова: “Я убила тех мужчин с ледяным хладнокровием. И я сделала бы это снова. Меня переполняет ненависть. Я устала слышать про себя, что я сумасшедшая. Я проходила освидетельствование много раз. Я не сумасшедшая, я нормальная. Я пытаюсь говорить правду. Я ненавижу человеческую жизнь и убивала бы снова”