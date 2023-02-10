Признание вины без доказательств, казнь и посмертная слава Сакко и Ванцетти

Приговор суда в отношении двух итальянских эмигрантов – 36-летнего Николы Сакко и 39-летнего Бартоломео Ванцетти был приведён в исполнение 23 августа 1927 года. Мужчины обвинялись в ограблении и убийстве, только доказательств совершения преступлений было недостаточно.
В 1920 году в Массачусетсе совершили два дерзких ограбления. Грабители напали на кассиров, которые везли зарплату рабочим обувных фабрик. Были жертвы – один из них, а также сопровождающий охранник.
Вышеуказанные мужчины – рабочие попали под подозрение, и их арестовали. Прямых улик против Сакко и Ванцетти не было. Свидетели путались в показаниях, ошибались в деталях. Но задержанных всё равно признали виновными. Приговор суда – казнь на электрическом стуле подтвердил и губернатор штата.
Почему же дело было так скоропалительно состряпано? Прежде всего, это национальный вопрос. В начале прошлого века жители Штатов не рассматривали итальянцев как полноценных людей. Они были второсортными. Определённое время даже действовал закон, ограничивающий их иммиграцию по причине «расовой неполноценности».
Справедливости ради надо уточнить, что прибывшие в США итальянцы часто создавали преступные сообщества, очень сплочённые, и совершали массу преступлений. У героев истории раньше не было никаких трений с законом, и они уже получили гражданство страны.
Но основная причина, по которой власти решили повесить на мужчин ответственность за грабёж со смертельным исходом, это активная гражданская позиция итальянцев.
Несколькими годами ранее под окнами нью-йоркского офиса ФБР обнаружили труп итальянца анархиста Андреа Сальседо. 38-летний мужчина выпал с 14 этажа, а до этого его две недели продержали под арестом, не позволив связаться с адвокатом.
Несчастным случаем там даже для непрофессионала и не пахло. Как минимум, доведение до самоубийства. Сакко и Ванцетти возглавили общественный комитет, который занимался сбором улик и доказательств того, что смерть Андреа не была случайностью.
У законников был зуб на анархистов. На фоне антикоммунистической и антиэммигрантской философии мужчины была виновны априори, ибо итальянцы и анархисты. Всё. Плюс к этому, Ванцетти собирался выступить как раз накануне своего ареста с речью, в которой планировалось заявить о причастности сотрудников ФБР к смерти Сальседо.
Из расследования торчали длинные уши: власти попросту хотели навсегда заткнуть рты общественникам, чтобы не волновать общество причастностью представителей структуры к смерти, заявленной как несчастный случай.
Народ поднялся на их защиту. Во многих городах прошли акции в поддержку итальянцев. И не только в США. Составили петицию о помиловании, адресованную губернатору. Её поддержали многие видные представители науки и культуры. Присоединилась даже церковь в лице Папы Римского.
Советская общественность тоже подключилась к кампании, посчитав дело ярким примером угнетения рабочего класса буржуазией.
Но всё зря. Сидя на электрическом стуле, анархисты заявили, что абсолютно чисты перед законом и всех прощают. Проводить рабочих в последний путь пришли толпы людей. Долгое время после казни итальянцам посвящали разные произведения – фильмы, песни, книги.
Только полвека спустя казнённых реабилитировали. Тогдашний губернатор штата объяснил это предвзятостью процесса и недостаточным количеством доказательств совершения преступления.
Были ли они действительно виновны? Теперь уже не узнать. Процесс стал легендарным, о нём написали гору литературы, но исследователи так и не пришли к единому мнению. В СССР в честь итальянцев называли улицы, заводы и фабрики. А Эйнштейн высказался об инциденте следующим образом: «Трагедия Сакко и Ванцетти должна оставаться незаживающей раной на совести человечества».
Источник:
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Порядок, говоришь, в США был.
Знаю знаю, сам болтун.