Признание вины без доказательств, казнь и посмертная слава Сакко и Ванцетти

Но основная причина, по которой власти решили повесить на мужчин ответственность за грабёж со смертельным исходом, это активная гражданская позиция итальянцев.

Несколькими годами ранее под окнами нью-йоркского офиса ФБР обнаружили труп итальянца анархиста Андреа Сальседо. 38-летний мужчина выпал с 14 этажа, а до этого его две недели продержали под арестом, не позволив связаться с адвокатом.

Несчастным случаем там даже для непрофессионала и не пахло. Как минимум, доведение до самоубийства. Сакко и Ванцетти возглавили общественный комитет, который занимался сбором улик и доказательств того, что смерть Андреа не была случайностью.

У законников был зуб на анархистов. На фоне антикоммунистической и антиэммигрантской философии мужчины была виновны априори, ибо итальянцы и анархисты. Всё. Плюс к этому, Ванцетти собирался выступить как раз накануне своего ареста с речью, в которой планировалось заявить о причастности сотрудников ФБР к смерти Сальседо.