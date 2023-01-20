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Зинаида Коноплянникова: почему она стала первой женщиной, повешенной в Российской империи в XX веке

Зинаида Коноплянникова: почему она стала первой женщиной, повешенной в Российской империи в XX веке

Автор:
20 января 2023 20:13
Сообщество : RealFishki
Метки: Зинаида Коноплянникова   Москва   казнь   революционерка   российская империя   смертный приговор   суд   училище   учительница   школа   
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Простая сельская учительница могла бы стать женой, матерью и до старости нянчиться с детишками. Но она выбрала другой путь.

Зинаида родилась в Петербурге в 1878 году. отец был унтер-офицером, мать - крестьянкой. О её детстве почти не сохранилось данных, но что-то произошло: в подростковом возрасте девочка разочаровалась и в правительстве, и в религии.

В 1896 году Зинаида поступила в учительскую семинарию и окончила её с званием педагога начального народного училища. И по распределению поехала в Лифляндскую губернию. Там она начала вести дневник:

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“Местность, где мне пришлось учительствовать, была невзрачная: с трех сторон лес, с четвертой -- озеро Пеинус... Нищета среди местных жителей была поразительная... Выросшая сама в нищете, я не удивлялась их бедности, меня поразило одно: как можно жить так, жить без борьбы за лучшее будущее; как можно жить без единственного светлого луча в будущем, без единого проблеска на темном горизонте?”

Девушка быстро разочаровалась и в школьной системе:

“Но вне стен школы я не могла работать вследствие незнания местного эстонского языка. В стенах же школы мне было слишком тяжело, тяжело не физически, но морально. Все занятия нужно было вести на русском языке. Тяжело было видеть, как малютка ученик такими жалкими, беспомощными глазами смотрел на меня. "Отчего в этих стенах я не могу говорить на своем родном языке?" -- читала я в этих грустных глазах”.

Обстановка была безрадостной. Зато в 1900 году Зинаиду перевели в училище села Гостилицы Петергофского уезда под Петербургом. Девушка ожила, стала активно работать и общаться с коллегами. Вот тут-то и началось.

Её слишком свободные взгляды - на власть, церковь и крестьян - никому не понравились. И вскоре на Коноплянникову стали строчить доносы.

“Перед школой жил жандарм, позади школы урядник, на соседней горе поп, рядом с ним псаломщик, и все четверо писали на меня доносы. Заведу ли беседы и чтения для народа невинного характера, псаломщик доносит инспектору, что "учительница занимается сторонними школьными занятиями, беседами и толкованиями", поп пишет по своему ведомству, что учительница секты насаждает, толстовщину распространяет, юношество развращает”.

Хотя был и светлый лучик - в селе Зинаида повстречала Эрнеста Каппеля и у них завязался роман. Но давление окружающих было таким, что девушке пришлось оставить работу и покинуть Гостилицы. Каппелю она тогда заявила, что дело её жизни - служение народу. Ей исполнилось 22 года.

Позже во время следствия он дал на неё показания:

“Коноплянникова производила на меня сильное впечатление тем, что она живо, с любовью и энергией относилась к делу школьного обучения, и я после нескольких встреч и разговоров с нею стал к ней неравнодушен, почти что влюбился. Коноплянникова отвечала мне так же -- симпатией, ввиду чего я и решил жениться на Зинаиде. Когда я ей об этом сказал -- это было летом 1901 года, она отказала мне, так как цель ее жизни -- служение народу, в жертву коему она готова принести себя”.

В 1902 году девушку взяли “на карандаш”. Как записал один из жандармов:

“У Коноплянниковой имеется большое количество книг, в которых говорится, что Бога нет, а потому не может быть и земного царя, а кроме книг печатных, у Коноплянниковой есть и рукописные сочинения такого же рода”.

Её дважды арестовывали, в 1903 и 1904 году,  но каждый раз отпускали. К тому времени Зинаида уже стала закоренелой и решительной революционеркой. Мало того - в 1906 году она перешла к радикальным мерам. Своей целью Коноплянникова выбрала генерал-майора Георгия Александровича Мина.

Он подавлял любое инакомыслие и жесточайшим образом расправлялся с восставшими. как-то раз он выступал на площади перед простыми мужиками и сказал:

“Если ораторы вернутся, убивайте их. Убивайте чем попало — топором, дубиной. Отвечать за это не будете. Если сами не сладите, известите семёновцев. Тогда мы опять сюда придём”.

Своим же подчиненным он часто говорил, что во время восстания никого арестовывать не надо - сразу в расход. Этой жестокостью он и обрек себя на смерть.

13 августа 1906 года он с женой и дочерью катался в экипаже. Во время остановки, к нему подошла Зинаида Коноплянникова и выпустила в генерал-майора четыре пули. Как он объясняла позже в суде:

“Сотнями считали убитых в Москве. За что, спрашивается, убивали московский народ? Я убила Мина как убийцу тех невинных, кровью которых орошены улицы Москвы”.

Но её уже никто не слушал - Зинаиду на катере доставили в Шлиссельбургскую крепость, где 29 августа 1906 года и повесили.

Так она и стала первой женщиной, которой в XX веке вынесли смертный приговор в Российской империи.

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Метки: Зинаида Коноплянникова   Москва   казнь   революционерка   российская империя   смертный приговор   суд   училище   учительница   школа   
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6  комментариев
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3k
DVPET 53 минуты назад
Так много текста, хотя ответ на вопрос в заголовке прост.
Она стала первой женщиной, повешенной в Российской империи в XX веке, потому что до неё в XX веке в РИ других женщин не вешали
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747
Gigantes 16 минут назад
Правильно что повесили, надо было это раньше сделать
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16k
Delhana 22 минуты назад
Если бы не отсутствие антибиотиков, реально золотое время бы было, майданутых вешали. Как же это прекрасно, мило и правильно.
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17k
Александр 36 минут назад
Было бы странно, если бы её не казнили.
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47k
Прораб Час назад
О господи!
Это какой то пиз.дец!
РАЗ - 13 августа 1906 года он с женой и дочерью катался в экипаже. Во время остановки, к нему подошла Зинаида Коноплянникова и выпустила в генерал-майора четыре пули.

ДВА - Как он (она) объясняла позже в суде: “Сотнями считали убитых в Москве. За что, спрашивается, убивали московский народ? Я убила Мина как убийцу тех невинных, кровью которых орошены улицы Москвы”.

ТРИ - Но её уже никто не слушал - Зинаиду на катере доставили в Шлиссельбургскую крепость, где 29 августа 1906 года и повесили.

ЧЕТЫРЕ - Так она и стала первой женщиной, которой в XX веке вынесли смертный приговор в Российской империи.

Это какой то ПИЗ.ДЕЦ! Автор сего высера не просто м.удак, а какой феерический ДОЛБОЁ.Б! Впрочем как и ТС.
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