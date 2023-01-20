Зинаида Коноплянникова: почему она стала первой женщиной, повешенной в Российской империи в XX веке

“Но вне стен школы я не могла работать вследствие незнания местного эстонского языка. В стенах же школы мне было слишком тяжело, тяжело не физически, но морально. Все занятия нужно было вести на русском языке. Тяжело было видеть, как малютка ученик такими жалкими, беспомощными глазами смотрел на меня. "Отчего в этих стенах я не могу говорить на своем родном языке?" -- читала я в этих грустных глазах”.

Обстановка была безрадостной. Зато в 1900 году Зинаиду перевели в училище села Гостилицы Петергофского уезда под Петербургом. Девушка ожила, стала активно работать и общаться с коллегами. Вот тут-то и началось.

Её слишком свободные взгляды - на власть, церковь и крестьян - никому не понравились. И вскоре на Коноплянникову стали строчить доносы.

“Перед школой жил жандарм, позади школы урядник, на соседней горе поп, рядом с ним псаломщик, и все четверо писали на меня доносы. Заведу ли беседы и чтения для народа невинного характера, псаломщик доносит инспектору, что "учительница занимается сторонними школьными занятиями, беседами и толкованиями", поп пишет по своему ведомству, что учительница секты насаждает, толстовщину распространяет, юношество развращает”.

Хотя был и светлый лучик - в селе Зинаида повстречала Эрнеста Каппеля и у них завязался роман. Но давление окружающих было таким, что девушке пришлось оставить работу и покинуть Гостилицы. Каппелю она тогда заявила, что дело её жизни - служение народу. Ей исполнилось 22 года.