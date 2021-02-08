FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 591 пост • 160 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни

Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни (20 фото)

Автор:
08 февраля 2021 13:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   законы   интересное   история   казнь   смерть   странное   удивительное   
1487
20

Смертная казнь - это способ наказания на серьезный проступок против личности или общественности. Но если почитать о казнях в прошлом, то может показаться, что казнили людей за все подряд, иногда даже за совершенно абсурдные вещи, не поддающиеся объяснению

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   законы   интересное   история   казнь   смерть   странное   удивительное   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Vazari 54 минуты назад
"Ацтеки казнили молодых людей за появление на публике в нерезвом виде"
Понятно, что опечатка, но забавно получилось)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ям 2 минуты назад
За искажение исторической правды полагалась смертная казнь. за это нынче можно весь пиндостан и гейропу сжечь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Дядя 18 минут назад
В Персии пивовара за плохо сваренное пиво лишали жизни - причем пивовар мог быть по собственному выбору утоплен в собственном пиве, либо пить его до смерти

Где ?????????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Acu900 19 минут назад
В Англии все таки гуманнее чем в других странах. Казнить могут если прожил с цыганами месяц. А если был с ними всего две недели, значит помилуют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
BillyBonzz 39 минут назад
У церкви тоже руки в крови и смертей на на ней больше чем от любых войн. Казнили людей по религиозным убеждениям с подачи и благословения церкви. Ватикан вообще весь на крови стоит. В этом плане мне очень нравится фильм "Ангелы и демоны" с Томом Хэнксом, где преступник похищает четырех кардиналов Ватикана, баллотирующихся на избрание Папой Римским и казнит их по очереди всеми теми методами, которые использовала церковь во все века для казни людей по вымышленным обвинениям на религиозной почве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой (4 фото) Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой (4 фото) Кодекс Хейса: и в Америке секса не было Кодекс Хейса: и в Америке секса не было 20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки 20 загадочных исторических фото, которые ты не поймешь без расшифровки Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь 20 свадеб, где гости падают в обморок от вида невесты 20 свадеб, где гости падают в обморок от вида невесты Что такое порнократия и еще 15 несуразных фактов, которые вас поразят Что такое порнократия и еще 15 несуразных фактов, которые вас поразят
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

577464



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что случится, если взорвать ядерное оружие в космосе
3
83
Что случится, если взорвать ядерное оружие в космосе
30 фотосравнений, который помогут на многое посмотреть по-новому
5
77
30 фотосравнений, который помогут на многое посмотреть по-новому
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Москвичка во время секса потеряла в себе помидор
1
32
Москвичка во время секса потеряла в себе помидор
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
0
9
Только 1% людей может назвать, что изображено на фото
Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой (4 фото)
Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
5
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#смешно#истории#позитив#девушки#настроение#комментарии#шоу бизнес
#история#прикол#СССР#жизнь#кино#приколы#картинки#прикольные#космос#навальный
#фото#животные#Россия#интересное#китай#сша#люди#в мире#роли#война

На что жалуетесь?

Вернуться