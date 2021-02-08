Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни

Смертная казнь - это способ наказания на серьезный проступок против личности или общественности. Но если почитать о казнях в прошлом, то может показаться, что казнили людей за все подряд, иногда даже за совершенно абсурдные вещи, не поддающиеся объяснению
За что могли казнить в Англии XVIII века
Помимо казни за такие преступления, как - охота на оленя; - кража кроликов; - незаконная вырубка деревьев на улице или в саду; - поджог стогов сена; - стрельба по людям; - вымогательство; - помощь при побеге заключенного; - ложную присягу для получения пенсии моряка; - повреждение мостов на Темзе; - подделку записей в приходских книгах;
×
В средневековой Англии связь с иностранцем приравнивалась к измене и наказывалась четвертованием
Древнеиндийские законы Ману (считаются созданными во II в. до н.э. – II в н.э.) казнили за любое проявление прелюбодеяния
Прелюбодеянием считалось даже дотронуться до одежды чужой женщины, или сесть рядом с ней на кровати (диване). Женщин прелюбодеек затравливали собаками, мужчин – сжигали заживо на раскаленной железной кровати.
Интересен момент казни у шумеров - смертная казнь полагалась за изнасилование, но если преступник обещал жениться, то преступления и не было вовсе
В Персии пивовара за плохо сваренное пиво лишали жизни - причем пивовар мог быть по собственному выбору утоплен в собственном пиве, либо пить его до смерти
В Китае за совершенное преступление казнили не только самого виновника, но и членов его семьи
Например за мятеж наказанию подвергался также отец мятежника, его братья и сыновья старше 16 лет. А за особо тяжкие преступления казнили всю семью (кроме дочерей вышедших замуж и сыновей-монахов), а также учителя преступника
Главного повара Императора могли казнить за неправильную подачу еду (не в том порядке, не того вида, цвета и т.п.)
В 1637 году в Японии был принят закон, запрещавший японцам выезд за границу. За нарушение этого закона предусматривалась смертная казнь
Кстати на фото легендарный японский герой (Робин Гуд по-японски) Исикава Гоэмон - разбойник, кравший у богатых и раздававший деньги бедным. был вместе с малолетним сыном приговорен к сварению в кипятке, но удержал сына на руках. за что сын был прощен
Во Франции при короле Карле VI казнили всех, кто произносил позорные ругательства
Казнь через утопление применялась также к тем, кто встретив короля не встал на колено
В Италии во времена святого Франциска ( 1182-1220 гг) применялась смертельная казнь путем сдирания кожи заживо за перевод Библии на другие языки
Майя казнили часто и буквально за все подряд. Например у них была особая "полиция" которая следила за высказыванием народа. За искажение исторической правды полагалась смертная казнь
Ацтеки казнили молодых людей за появление на публике в нерезвом виде, а также за то, что человек сдвинул границы своего участка
В Древнем Риме совершенно безнаказанно можно было убить любовника жены, или дочери (если любовник оказался, вольноотпущенным, актером или гладиатором)
В Древнем Египте смертная казнь полагалась за преднамеренное убийство кошки или ибиса (священных животных)
И напоследок откуда пошло выражение "драконовские законы"
Афинский правитель Дракон в 621 году до нашей эры составил первый письменный свод законов в Греции. По ним смертная казнь полагалась за любое преступление - воровство, прелюбодеяние, ругань и прочее, прочее. Дракон считал, что любое правонарушение было настолько ужасным поступком, что даже самые незначительные прегрешения должны караться только смертью
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Кодекс Хейса: и в Америке секса не было
- Как защищают чувства верующих в разных странах: штраф или смертная казнь
- Невероятные, странные и удивительные женские хитрости из прошлого
- 20 свадеб, где гости падают в обморок от вида невесты
- Что такое порнократия и еще 15 несуразных фактов, которые вас поразят
36
Понравилось36
Новости партнёров
Загрузка...
Понятно, что опечатка, но забавно получилось)))
Где ?????????