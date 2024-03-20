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Девушки просто пришли к хорошему визажисту, а вышли нереальными красотками

Девушки просто пришли к хорошему визажисту, а вышли нереальными красотками

Автор:
20 марта 2024 10:17
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   визажист   внешность   красота   макияж   фото   
1501
14

Безусловно, девушки прекрасны без всякого макияжа, но случаются в жизни поводы, когда поход к профессиональному визажисту просто необходим.

Девушки и женщины приходят за преображением ко дню рождения, Новому году, свадьбе или другому празднику, а ещё чтобы просто почувствовать себя красивой и молодой (да, это тоже весомый повод!).


Визажисты, с охотного разрешения дам, хвастаются снимками «до» и «после» в соцсетях, показывая мастерство своей работы, а мы любуемся и вдохновляемся!

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Зелёные тени могут быть использованы не только для фэшн-фотосессии, но и в самый обычный день, только если они правильно подобраны и подчёркивают цвет глаз, как у этой девушки.

Как же ей идёт!

Не каждой пойдёт смоки, но девушку по имени Глафира он сделал моложе и игривее.

Свежий, сияющий, румяный и нежный… идеальный неброский гламур для любой невесты!

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Метки: было стало   визажист   внешность   красота   макияж   фото   
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21  комментарий
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38k
Андрей Иванов 57 минут назад
Куклами для секс-бизнеса они вышли, а не красавицами. Фотки справа - живее и лучше. Части баб только прыщи свести-закрасить и самый минимум косметики. А то, что получилось - ненатурально, на фото в рекламе пойдёт, а общаться с такой бы я не стал, ибо видно что искусственно и дура, что такое сделала
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8k
Влад 51 секунду назад
честно. если без макияжа девушка красива-она красивей без макияжа. если не красива-макияж это маскировка, комуфляж под красивую. поэтому если я вижу сильно накрашенную девушку-тот понимаю, что она либо что то скрывает, либо комплексы сильные, либо глупая. вообщем чтот то с ней не так. а красивой девушке макияж не нужен-так помада и тушь-всё! это как с хорошим стейком-соль и перец-больше ничего!
а вот если мясо подтухло-вымачить и на шаурму!))))
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1k
Василий 10 минут назад
Хороший макияж, как хорошие спецэффекты - это когда не заметно, что он есть. То, что мы видим тут - "Чёрная пантера" от мира макияжа)
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3k
Сергей Викторович 16 минут назад
А что у них с лицами в дефолтных настройках? У всех кожа пятнами, с воспалениями, неровностями какими-то.
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4
4nt 16 минут назад
Нереальные красотки, действительно
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2k
Жирный бот 19 минут назад
Надо в аквапарк ходить на первых свиданиях)
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117
Liberman 22 минуты назад
Визаж - это подчеркивание красоты. А не переделывание лица.
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2k
Gadova Полчаса назад
Их нужно было научить правильно ухаживать за кожей, а не штукатурить. Именно "штукатурить" - очень много грима на лице. Вообще для кожи не полезно, только хуже сделали.
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2k
Владимир 43 минуты назад
На всех полкило штукатурки ушло.
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17k
Kostick 59 минут назад
а после душа - вот так?
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4k
Квизо Час назад
В левой колонке не связанные между собой люди, а в правой близнецы.
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13k
Copycat Час назад
что мне подсказывает что все эти прыщи на лице это от плохого питания хрен пойми чем, плюс умываться надо нормально, а не просто лицо водой сбрызгивать

и не надо будет накладывать слой тонального крема
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22k
alexis Час назад
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3k
Шапкин Час назад
Ссылка www.youtube.com
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689
Quantimus Час назад
Был случай, помню, так же вот женщина себя улучшила пластикой и макияжем, а дети родились страшненькими (гены-то никуда не денешь). Судился муж с ней за мошенничество, когда выяснил, что её перекроили.
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