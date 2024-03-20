Девушки просто пришли к хорошему визажисту, а вышли нереальными красотками

Безусловно, девушки прекрасны без всякого макияжа, но случаются в жизни поводы, когда поход к профессиональному визажисту просто необходим.
Девушки и женщины приходят за преображением ко дню рождения, Новому году, свадьбе или другому празднику, а ещё чтобы просто почувствовать себя красивой и молодой (да, это тоже весомый повод!).
Визажисты, с охотного разрешения дам, хвастаются снимками «до» и «после» в соцсетях, показывая мастерство своей работы, а мы любуемся и вдохновляемся!
Зелёные тени могут быть использованы не только для фэшн-фотосессии, но и в самый обычный день, только если они правильно подобраны и подчёркивают цвет глаз, как у этой девушки.
Как же ей идёт!
Не каждой пойдёт смоки, но девушку по имени Глафира он сделал моложе и игривее.
Свежий, сияющий, румяный и нежный… идеальный неброский гламур для любой невесты!
Источник:
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а вот если мясо подтухло-вымачить и на шаурму!))))
и не надо будет накладывать слой тонального крема