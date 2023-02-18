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Наглость, которая восхищает и завораживает

Наглость, которая восхищает и завораживает

Автор:
18 февраля 2023 20:55
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Пёс   кот   невинность   озорство   проделка   трогательно   характер   хозяин   
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Братья наши меньшие – великолепные актёры. Ведь они ухитряются стряпать после своих проделок, пакостей и погромов такие невинные физии, что впору толпе Станиславских пустить слезу, промолвив: «Верю!»

Хочется даже взять у этих пакостников пару уроков. К примеру, как делать совершенно отстранённый вид или честнейший взгляд.

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Метки: Животное   Питомец   Пёс   кот   невинность   озорство   проделка   трогательно   характер   хозяин   
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