Наглость, которая восхищает и завораживает

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Братья наши меньшие – великолепные актёры. Ведь они ухитряются стряпать после своих проделок, пакостей и погромов такие невинные физии, что впору толпе Станиславских пустить слезу, промолвив: «Верю!»
Хочется даже взять у этих пакостников пару уроков. К примеру, как делать совершенно отстранённый вид или честнейший взгляд.
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