Сделал пакость – тушке радость: проказы хвостатых озорников

650
18
Среди домашних питомцев кошки и коты по праву занимают одно из первых мест по изощрённости каверз и пакостей. При этом после совершения преступлений хвостатые создания ухитряются придавать себе такой независимый и гордый вид, словно они совершили подвиг и спасли планету, а не съели любимый цветок хозяйки или не разорвали занавески в гостиной.
И как наказывать котеек, взгляд которых демонстрирует бескрайнее презрение ко всем без исключения кожаным?
×
×
А ваши котики устраивают вам неожиданный хаос? Или всегда ведут себя как котоангелы?
Источник:
Ссылки по теме:
- Нужно счастье? Берите два!
- Пикантная котобезуминка идеальных фото
- Наглость, которая восхищает и завораживает
- День без пакостей – время на ветер
- Тяжела ты, шапка Котомаха: повседневные бытовые сложности, с которыми сталкиваются домашние питомцы
Новости партнёров