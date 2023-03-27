Сделал пакость – тушке радость: проказы хвостатых озорников

Среди домашних питомцев кошки и коты по праву занимают одно из первых мест по изощрённости каверз и пакостей. При этом после совершения преступлений хвостатые создания ухитряются придавать себе такой независимый и гордый вид, словно они совершили подвиг и спасли планету, а не съели любимый цветок хозяйки или не разорвали занавески в гостиной.