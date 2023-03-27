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Сделал пакость – тушке радость: проказы хвостатых озорников

Сделал пакость – тушке радость: проказы хвостатых озорников

Автор:
27 марта 2023 15:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   дом   кот   кошка   озорство   пакость   проделка   проказа   
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Среди домашних питомцев кошки и коты по праву занимают одно из первых мест по изощрённости каверз и пакостей. При этом после совершения преступлений хвостатые создания ухитряются придавать себе такой независимый и гордый вид, словно они совершили подвиг и спасли планету, а не съели любимый цветок хозяйки или не разорвали занавески в гостиной.

И как наказывать котеек, взгляд которых демонстрирует бескрайнее презрение ко всем без исключения кожаным?

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А ваши котики устраивают вам неожиданный хаос? Или всегда ведут себя как котоангелы?

Источник:

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Метки: Животное   Питомец   дом   кот   кошка   озорство   пакость   проделка   проказа   
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1  комментарий
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Виталий 3 минуты назад
На лице написано "ты чо так рано с работы пришёл."
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