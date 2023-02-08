Эти нахалята доказали, что истинное счастье в наглости

Электрическая зубная щетка, которую можно не заряжать целый год

Когда хулиган – это призвание

Пушистость, слюнявость, глазастость и даже чешуйчатость против постпраздничного синдрома

Что-то стало холодать… Не пора ли нам поспать?

Завис на бис: пушистики, которым показана перезагрузка

И смех, и слёзы, и любовь братьев наших меньших