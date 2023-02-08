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Эти нахалята доказали, что истинное счастье в наглости

Эти нахалята доказали, что истинное счастье в наглости

Автор:
08 февраля 2023 13:01
Сообщество : RealFishki
Метки: Животное   Питомец   забавно   кот   наглость   поведение   пёс   смешно   трогательно   
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Братья наши меньшие – настоящая услада для глаз, отрада для души и антидепрессант для нервов.

Но иногда они чудят так, что невольно начинаешь завидовать отважным наглецам и безумцам и задумываться над тем, не стоит ли взять кое-какие их методы на вооружение.

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А ваши питомцы удивляют замашками властителей вселенной?

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Метки: Животное   Питомец   забавно   кот   наглость   поведение   пёс   смешно   трогательно   
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Shtoppi 19 минут назад
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