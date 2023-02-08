Эти нахалята доказали, что истинное счастье в наглости

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Братья наши меньшие – настоящая услада для глаз, отрада для души и антидепрессант для нервов.
Но иногда они чудят так, что невольно начинаешь завидовать отважным наглецам и безумцам и задумываться над тем, не стоит ли взять кое-какие их методы на вооружение.
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А ваши питомцы удивляют замашками властителей вселенной?
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