Смертельно прекрасна: запутанное дело, в котором оказалась замешана бьюти-блогер и несколько её двойников

Неужели убийца перепутал девушек из-за их сходства? Сначала это была основная версия. Но куда тогда делась Шахрабан? Стали искать её молодого человека Шекира.

И нашли обоих: парочка скрывалась у общего знакомого. В конце августа их взяли под стражу и предъявили обвинение в убийстве. Сперва предполагалось убийство из ревности: Шахрабан приревновала парня к сопернице и расправилась с ней. Но выяснилось, что жертва и Шекир не были знакомы и никогда друг друга не видели.

Следующие месяцы ушли на анализ деятельности Шахрабан во Всемирной паутине. Результаты оказались неожиданными. Косметолог несколько месяцев вела переписку с десятком молодых женщин и девушек, которые были похожи на неё внешне в той или иной степени. С несколькими даже состоялась личная встреча.

То есть Шахрабан целенаправленно вела поиск двойника, с помощью убийства которого хотела инсценировать свою гибель и исчезнуть с радаров родных, чтобы весело зажить с любовником.

Но почему было просто не выйти за избранника замуж? Тем более что у неё уже был опыт семейной жизни. Но парочка знала, что родные никогда не одобрят выбор дочери. И разработала такой извращённый и коварный план по замене.