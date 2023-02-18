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Смертельно прекрасна: запутанное дело, в котором оказалась замешана бьюти-блогер и несколько её двойников

Смертельно прекрасна: запутанное дело, в котором оказалась замешана бьюти-блогер и несколько её двойников

Автор:
18 февраля 2023 18:10
Сообщество : Криминал
Метки: Сеть   Хадиджа   Шахрабан   блогер   индустрия   интернет   красота   преступление   свобода   убийство   
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Девушки, позиционирующие себя как эксперты красоты, на страничках в Сети предстают в образе нимф, эльфов и неземных созданий какой-то совершенной внешности. Но при этом у них может быть холодный разум и мёртвое сердце.

Хадиджа О. – бьюти-блогер алжирского происхождения проживала в Германии и занималась собственным продвижением в сфере индустрии красоты.

Как-то раз девушка получила сообщение в одной из соцсетей с предложением сняться в клипе довольно известного рэпера. Хадиджа отыскала его страницу и поинтересовалась, он ли это был. Поскольку фейки – это обычное явление для такого рода деятельности. Музыкант ответил, что ничего такого не писал, и это явно фальшивый аккаунт.

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Девушка заблокировала подозрительную страницу и забыла о малозначимом происшествии. Спустя неделю блогеру поступило новое предложение – принять участие в рекламе косметического продукта. В этот раз Хадиджа ничего не заподозрила, ведь реклама, в общем, была её обычным способом заработка.

Представитель потенциального работодателя назначил встречу в Ингольштадте – одном из городов Баварии 16 августа 2022 года. Поездка в который стала для девушки последней в жизни.

Собачница вывела на прогулку пса поздним вечером и наткнулась на брошенный в лесу автомобиль.

На заднем сиденье лежала девушка без признаков жизни. Даже видавшие виды полицейские, прибывшие на вызов, оказались шокированы при виде картины, открывшейся перед ними. Тело молодой женщины было настолько изранено, что речи об опознании по каким-то приметам не могло и быть. Когда пробили автомобиль, то выяснилось, что он принадлежит местному предпринимателю иракского происхождения. Авто часто брала его взрослая дочь – 24-летняя Шахрабан К.

Большую часть жизни девушка провела в Германии, хотя и родилась в Ираке. Родители пытались воспитывать её в традициях ислама, но, вкусив всю прелесть свободного европейского образа жизни, дочь категорически отказалась жить по законам предков.

Она получила профессию косметолога, съехала и пыталась вести образ жизни обычной девушки и наслаждаться свободой, но всё портил тотальный контроль со стороны родителей.

Даже замужество, которое оказалось неудачным и скоротечным, не помогло. После развода Шахрабан вернулась в родительский дом. Но вскоре на горизонте замаячил новый ухажёр Шекир. С солидным криминальным прошлым.

Девушка продолжала жить в родительском доме. Работала косметологом, параллельно продвигала в Сети свою страничку, планируя зарабатывать как бьюти-блогер. 16 августа она  попросила у отца машину, сказав, что нужно встретиться с бывшим супругом и обсудить какие-то важные вопросы.

Домой молодая женщина не вернулась. А на следующий день родным позвонили и вызвали на опознание. Убитые горем родители подтвердили, что в машине тело их дочери, с которой расправился какой-то нелюдь, превративший их красавицу в нечто ужасное.

Семья стала готовиться к похоронам. Но церемонию прощания пришлось отложить, когда полицейские получили результаты анализа ДНК. Погибшая была не Шахрабан, а совершенно другая женщина. Но кто?

Одновременно с этим полицейские начали отрабатывать заявление об исчезновении Хадиджи, которая уехала из Мюнхена в Ингольштадт и не вернулась домой. Детали стали складываться в единую картинку.

Особенно на фоне заметного внешнего сходства девушек. Нет, они не были двойниками, но похожесть очевидна: телосложение, черты лица, длина и цвет волос. Анализ ДНК с родными Хадиджи подтвердил, что в машине была она.

Неужели убийца перепутал девушек из-за их сходства? Сначала это была основная версия. Но куда тогда делась Шахрабан? Стали искать её молодого человека Шекира.

И нашли обоих: парочка скрывалась у общего знакомого. В конце августа их взяли под стражу и предъявили обвинение в убийстве. Сперва предполагалось убийство из ревности: Шахрабан приревновала парня к сопернице и расправилась с ней. Но выяснилось, что жертва и Шекир не были знакомы и никогда друг друга не видели.

Следующие месяцы ушли на анализ деятельности Шахрабан во Всемирной паутине. Результаты оказались неожиданными. Косметолог несколько месяцев вела переписку с десятком молодых женщин и девушек, которые были похожи на неё внешне в той или иной степени. С несколькими даже состоялась личная встреча.

То есть Шахрабан целенаправленно вела поиск двойника, с помощью убийства которого хотела инсценировать свою гибель и исчезнуть с радаров родных, чтобы весело зажить с любовником.

Но почему было просто не выйти за избранника замуж? Тем более что у неё уже был опыт семейной жизни. Но парочка знала, что родные никогда не одобрят выбор дочери. И разработала такой извращённый и коварный план по замене.

Когда дело получило огласку в СМИ, общественность была шокирована неприкрытым цинизмом. Ведь убийцы действовали не из желания отомстить, не в состоянии аффекта, то есть в связи с причинами, которые ещё можно как-то понять и объяснить. Они просто нашли максимально похожую девушку и вынесли ей смертный приговор.

Все улики  косвенные, и парочка сообщников продолжает хранить молчание. Поэтому полиции ещё придётся серьёзно поработать по делу, которое осложняется отсутствием орудия преступления и следов ДНК на месте убийства.

Если вина Шахрабан и её парня будет доказана, то они могут сесть за решётку до конца своих дней.

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Метки: Сеть   Хадиджа   Шахрабан   блогер   индустрия   интернет   красота   преступление   свобода   убийство   
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13  комментариев
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну вот сразу видно, история о настоящих немцах.
Шахрабан, Хадиджа и Шекир.
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104
Серж 3 минуты назад
В бан.
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91k
Дед Степан 10 минут назад
Казалось бы мелочь , а приятно
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312
Вася Васильев Полчаса назад
чурок много.. одной больше одной меньше..
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12k
Kostick Полчаса назад
расскажи эту историю штирлиц мюллеру - война закончилась бы намного раньше. фашики бы просто лопнули со смеху, немка шахарбан грохнула немку хадижу (или наоборот). а исаеву бы вручили очередную награду, как рейха, так и ссср.
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33k
russger Полчаса назад
Ребят, вы бы со своими чуркобесами сперва разобрались, прежде чем звиздеть ))
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2k
Vadim Balabanov 38 минут назад
Написали бы, условно говоря, Людмила и Ирина. А то я совсем запутался.
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4k
Dmitry_61rus 57 минут назад
Это в Германии? Одни арийские имена и носы.
Доигрались толерантностью.
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1k
Руслан 59 минут назад
Бисмарк в гробу крутится как пропеллер…
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9k
ron Час назад
только мне после слова шахрабан хочется добавить "брат"?* "шахрабан, брат".
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705
Rom Час назад
Если отбросить в сторону всякое разное, то виноваты ее родители... То нельзя, сё нельзя, с тем не ходи, дома сиди.... крыша поехала.
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4k
Трям 2 часа назад
Да и .хуй с ней!
Ссылка www.youtube.com
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