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ДНК из трубочки помогло раскрыть старый висяк

ДНК из трубочки помогло раскрыть старый висяк

Автор:
07 февраля 2023 16:03
Сообщество : Криминал
Метки: Доказательство   Ларри Гэллоуэй   анализ   криминал   преступление   трубочка   убийство   улика   
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Когда влюблённые дают друг другу брачную клятву, то планируют прожить вместе счастливо и по возможности долго.

Но этой паре – Чаку и Шерил судьба не подарила такой возможности. После свадьбы прошло меньше двух лет, когда Шерил лишили жизни. Муж практически был убит вместе с возлюбленной, существовал только физически, поскольку он и не только он отлично знал, чьих рук дело это преступление.

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Пара узаконила отношения, когда оба были совсем молодыми. Девушке 20 лет, парень на два года старше. Супруги наслаждались семейным счастьем и друг другом до 9 сентября 1981 года. В этот день Шерил не стало. Чак, вернувшись с работы, обнаружил женщину в петле, закреплённой на дверной ручке спальни. Несчастная явно боролась за жизнь, но убийца оказался сильнее.

Семья не обвиняла Чака в смерти Шерил, но он сам вынес себе и обвинение, и приговор. Ведь вернись он раньше, мог бы спасти жену.

Несмотря на следы борьбы, дверь не была взломана. Полиция пришла к выводу, что жертва хорошо знала убийцу и сама впустила его в дом.

Под подозрение попал Ларри Гэллоуэй – коллега, сосед и приятель Чака. Незадолго до убийства женщина  по секрету сообщила подруге, что Ларри приглашал её к себе и делал недвусмысленные намёки.

Ларри, прознав, что стал главным подозреваемым, затаился. Основываясь только на предположениях, ему не могли предъявить обвинения. Сотрудничать мужчина отказался, давать показания тоже, как и проходить полиграф.

Без улик дело заглохло, а Ларри с маниакальной аккуратностью стал подходить к сбору мусора, стараясь, чтобы ни на одной выброшенной мелочи не осталось его генетических следов.

Так шли месяцы, годы, десятилетия. Чак и родные погибшей словно застыли в своём горе, а их жизнь замерла. Между тем как Ларри пошёл вверх по карьерной лестнице, обзавёлся семьёй и жил припеваючи.

Наступил 2008 год. С момента  убийства Шерил прошла уже целая жизнь, 27 лет. И дело в очередной раз попало к новому детективу, который продемонстрировал особую хватку и упрямство. Полицейский неделями следил за Ларри. И удача улыбнулась терпеливому стражу закона: он сразу собрал посуду со стола ресторанчика, где пообедал Гэллоуэй. ДНК биологических следов с трубочки для коктейля совпало с образцами, найденными под ногтями  Шерил.

Но, несмотря на важную и очевидную улику, расслабляться и радоваться было рано. Прокурор предложил Ларри признаться в непредумышленном убийстве, поскольку доказательств умысла не было, только ДНК. Ларри грозило тюремное заключение сроком на 10 лет, но в соответствии с законодательством того времени он мог отсидеть ½ срока и выйти на свободу.

Несмотря на такую вопиющую несправедливость, семья согласилась на этот исход. Ларри посадили, но он так и не поведал о мотиве убийства.

После гибели Шерил жизнь Чака покатилась под откос. Он честно пытался выкарабкаться, жить дальше. Женился, завёл детей. Но брак заведомо был обречён, ведь вместо любой, даже самой красивой женщины, он всегда видел перед собой лицо любимой Шерил.

Мужчина страдал депрессией. В 1998 году получил производственную травму и инвалидность. Ещё через 10 лет обнаружилась онкология, и ему провели операцию, частично удалив лёгкое. Состояние стабилизировалось, но когда Чак узнал, что убийцу жены выпустили на год раньше, он испытал невероятный стресс, который снова активизировал болезнь.

Вскоре мужчина ушёл из жизни, чтобы воссоединиться с любимой за чертой. Их похоронили рядом, позволив хотя бы после смерти оказаться вместе.

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Метки: Доказательство   Ларри Гэллоуэй   анализ   криминал   преступление   трубочка   убийство   улика   
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Ваня 7 минут назад
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parallax 4 минуты назад
Мог бы перед смертью прикончить убийцу. Знал ведь, что всё равно умрёт.
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