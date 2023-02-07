ДНК из трубочки помогло раскрыть старый висяк

Пара узаконила отношения, когда оба были совсем молодыми. Девушке 20 лет, парень на два года старше. Супруги наслаждались семейным счастьем и друг другом до 9 сентября 1981 года. В этот день Шерил не стало. Чак, вернувшись с работы, обнаружил женщину в петле, закреплённой на дверной ручке спальни. Несчастная явно боролась за жизнь, но убийца оказался сильнее.

Семья не обвиняла Чака в смерти Шерил, но он сам вынес себе и обвинение, и приговор. Ведь вернись он раньше, мог бы спасти жену.

Несмотря на следы борьбы, дверь не была взломана. Полиция пришла к выводу, что жертва хорошо знала убийцу и сама впустила его в дом.