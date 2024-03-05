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Симпсоны знали! Повреждение 4-х кабелей в Красном море вызвало масштабный сбой в работе интернет

Симпсоны знали! Повреждение 4-х кабелей в Красном море вызвало масштабный сбой в работе интернет

Автор:
05 марта 2024 20:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Сеть   Хуситы   интернет   кабели   красное море   мировая сеть   сбои   
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Мировой интернет приуныл. Твиттер, YouTube, Google и другие запрещенные на территории России сервисы упали по всему миру. Американские акции после масштабного сбоя также начали снижаться. В диверсии винят бойких повстанцев-хуситов.

Кажется невероятным, но гонконгский провайдер HGC сообщает, что в Красном море хуситы перерезали четыре кабеля, в результате чего, по предварительным оценкам задето минимум 25% трафика в интернете. Коммуникации соединяли Азию, Европу и Африку.

Кабели принадлежат крупным компаниям связи. Компании уже пообещали перенаправить трафик через незатронутые кабели.

Помимо Facebook* и Instagram* масштабный сбой затронул YouTube, соцсеть X, TikTok, Snapchat, WhatsApp и другие сервисы.

Telegram хоть слегка и сбоит, но работает. В связи с чем Павел Дуров пишет, что за последний час в его Телеге зарегистрировались миллионы людей. Бизнесмен уверяет, мессенджер надежнее, чем сервисы, которые час назад перестали работать.

У нас также примерно в 1000 раз (!) меньше штатных сотрудников, чем у Meta*, но нам удается быстрее запускать новые функции и внедрять инновации. В течение 2023 года Telegram был недоступен в общей сложности всего 9 минут из 525 600 минут за год. Это время безотказной работы на 99,999983%!

, — хвалится Дуров.


Илон Маск, который как известно является владельцем соцсети X (бывший Twitter) тоже не упустил шанс потроллить другие сервисы, хотя в X, говорят тоже не всё однозначно:

Если вы читаете этот пост, значит, наши серверы работают.

Об атаках йеменских хуситов на четыре подводных телекоммуникационных кабеля в Красном море израильское издание Globes сообщило еще 27 февраля.

"Кабели, которые простираются между Джиддой и Джибути, служат каналами связи между Европой, Африкой и Ближним Востоком. В случае их полноценной поломки будут нарушены международные линии связи, что также ударит по геополитической стабильности и глобальным финансовым рынкам", - пишет издание.

По данным Globes, это кабели компаний AAE-1, Seacom, EIG и TGN. Ранее, после того как хуситы пообещали вывести из строя все кабели — ВВС США и Великобритании нанесли превентивный удар, и в столице Йемена Сане прозвучали минимум 22 взрыва, но хуситам плевать — за свою свободу они готовы на многое.

Самое смешное, что буквально в конце февраля адмирал ВМС США в отставке, экс-главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис ванговал, что технологический апокалипсис Западу устроят русские:

Самая страшная новая угроза от России - под водой, а не из космоса!

«Проведенное в Великобритании исследование подводных кабелей показывает, что глобальная сеть, через которую проходит почти весь интернет- и финансовый трафик, очень уязвима для диверсий. Намерение России разместить ядерное оружие в космосе и вывести из строя спутники - серьезный вызов для Запада, - сообщил изданию Bloomberg генерал.

Но есть более уязвимая ахиллесова пята, которая угрожает глобальной торговле, глобальной боеготовности и логистике, а также Интернету: комплекс подводных кабелей, которые обеспечивают основу мировой связи. Более 95% коммуникаций осуществляется по сети из 500 кабелей, проложенных через семь морей.

Подводные кабели выходят на берег всего в нескольких удаленных прибрежных местах ... и часто имеют минимальную защиту. Большинство американцев считают, что Интернет поддерживается спутниками. Неверно — система держится на небольшой горстке глубоководных кабелей на морском дне.
Сегодня вся структура системы под угрозой. В частности, российские подлодки и некоторые корабли-разведчики, вероятно, могут проникать на очень глубоко проложенные участки кабелей и разрушать их — либо уничтожая, либо подключаясь для манипулирования данными.
Грядет война на морском дне. Мы должны усовершенствовать технологии защиты кабелей, прокладывать засекреченные «темные кабели». Нам также надо инвестировать в ведение боевых действий под водой», предупредил экс-военный.

А чего вы удивляетесь? Симпсоны уже давно это предсказали...

**признаны экстремистскими и запрещены на территории России.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Сеть   Хуситы   интернет   кабели   красное море   мировая сеть   сбои   
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Бриллиант Полчаса назад
Сами [мат]ситы!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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