Симпсоны знали! Повреждение 4-х кабелей в Красном море вызвало масштабный сбой в работе интернет



Илон Маск, который как известно является владельцем соцсети X (бывший Twitter) тоже не упустил шанс потроллить другие сервисы, хотя в X, говорят тоже не всё однозначно:

Если вы читаете этот пост, значит, наши серверы работают.

Об атаках йеменских хуситов на четыре подводных телекоммуникационных кабеля в Красном море израильское издание Globes сообщило еще 27 февраля.