Папа плюс дочка и мама, выведенная за скобки: тёмная сторона удочерения

В 2011 году она уговорила мужа принять в семью Сабрину, от которой в очередной раз отказались. Сначала девочка вела себя безукоризненно. Спустя примерно полгода начались претензии и ссоры. Сабрина утверждала, что Лиза придирается к ней и уделяет гораздо меньше внимания по сравнению с родными детьми.

Претензии копились, и она всё чаще стала обращаться за поддержкой к Кевину, который неизменно принимал её сторону. В результате взрослый мужчина и девушка, которой едва исполнилось 16 лет, стали любовниками.

Супруги постоянно ссорились, и Кевин даже заявил друзьям, что не может так жить и планирует развестись. Останавливало его лишь то, что он не хотел терять родную дочь – малышку Хейли, которую вероятнее всего оставили бы с матерью.

Что делать? Убрать жену. Физически. Просто убить. Когда мужчина поделился планами с юной любовницей, та горячо его поддержала. Позднее Сабрина рассказывала, что Кевин разрыдался, когда говорил об этом, сказав, что не сможет убить жену. Ведь их связывают годы жизни и общий ребёнок. И тогда приёмная дочь решила сделать всё сама.

Незадолго до 18-летия Сабрина стала подыскивать киллера. Об этом полицейским рассказали её подруги. Девушка небрежно сообщила, что мёртвая мамаша гораздо выгоднее и дороже, чем живая. Жизнь Лизы была застрахована на крупную сумму. И парочке хватило бы 750 тыс. долларов для безбедной жизни. По крайней мере, на первое время.