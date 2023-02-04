Папа плюс дочка и мама, выведенная за скобки: тёмная сторона удочерения

Чем руководствуются люди, которые берут в семью приёмных детей? В основном идеями гуманизма и стремлением подарить обездоленному ребёнку любовь и счастливое будущее. К сожалению, бывают случаи гибели малышей у приёмных родителей, оказавшихся с отклонениями психики. Но встречаются и противоположные истории.
Мать и отец Сабрины Зунич, родившейся в 1994 году, страдали целым букетом зависимостей и регулярно попадали за решётку, что предсказуемо при таком образе жизни. Девочкой занималась бабушка, но когда начался подростковый возраст, она оказалась не в состоянии справиться со сложным подростком. Так Сабрина оказалась в приёмной семье.
Потом была другая, третья и так далее. Пока девушка-подросток не попала к супругам Кнофель. Лиза Кнофель воспитывала двух дочерей. Одну от первого брака, Меган. Вторая – Хейли родилась после того, как Лиза вышла замуж за Кевина Кнофеля.
Пара жила в небольшом городке Уиллоуби-Хиллз (Огайо). Кевин работал водителем грузовика. Лиза была социальным работником в Департаменте, который курировал вопросы семьи, поэтому не понаслышке знала, с какими сложностями сталкиваются дети, попавшие в систему.
В 2011 году она уговорила мужа принять в семью Сабрину, от которой в очередной раз отказались. Сначала девочка вела себя безукоризненно. Спустя примерно полгода начались претензии и ссоры. Сабрина утверждала, что Лиза придирается к ней и уделяет гораздо меньше внимания по сравнению с родными детьми.
Претензии копились, и она всё чаще стала обращаться за поддержкой к Кевину, который неизменно принимал её сторону. В результате взрослый мужчина и девушка, которой едва исполнилось 16 лет, стали любовниками.
Супруги постоянно ссорились, и Кевин даже заявил друзьям, что не может так жить и планирует развестись. Останавливало его лишь то, что он не хотел терять родную дочь – малышку Хейли, которую вероятнее всего оставили бы с матерью.
Что делать? Убрать жену. Физически. Просто убить. Когда мужчина поделился планами с юной любовницей, та горячо его поддержала. Позднее Сабрина рассказывала, что Кевин разрыдался, когда говорил об этом, сказав, что не сможет убить жену. Ведь их связывают годы жизни и общий ребёнок. И тогда приёмная дочь решила сделать всё сама.
Незадолго до 18-летия Сабрина стала подыскивать киллера. Об этом полицейским рассказали её подруги. Девушка небрежно сообщила, что мёртвая мамаша гораздо выгоднее и дороже, чем живая. Жизнь Лизы была застрахована на крупную сумму. И парочке хватило бы 750 тыс. долларов для безбедной жизни. По крайней мере, на первое время.
16 ноября 2012 года в службу спасения поступил звонок от девочки-подростка. 13-летняя Меган кричала в трубку, что её сестра убивает маму. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили страшную картину: мёртвая Лиза, тело которой представляло собой сплошное кровавое месиво. В общей сложности Сабрина нанесла женщине более 170 ударов. В шкафу полицейские обнаружили малышку Хейли. 3-летняя девочка спряталась, когда услышала крики и шум борьбы. И хотя бы не видела, что случилось с мамой.
Сабрина, что называется, пошла в отказ: ничего не помню, ничего не знаю. Такой версии они решили придерживаться с Кевином, если девушку поймают на месте преступления.
Когда о трагедии сообщили Кевину, то отреагировал спокойно. Спустя несколько дней получил деньги по страховке и спустил их на новые машины и развлечения.
К Сабрине его не пустили. Девушка провела под стражей почти год и согласилась сотрудничать с полицией, поскольку ощущала себя одинокой и никому не нужной.
Спустя год суд огласил приговор: пожизненное с возможностью подачи ходатайства об УДО через 30 лет. Девушке поставили несколько психиатрических диагнозов, среди которых депрессия, биполярное расстройство и синдром дефицита внимания. Но они не препятствуют отбыванию наказания, и в настоящее время Сабрина находится в исправительном учреждении.
Защита Кевина строилась на признании вины Сабриной. Адвокаты настаивали, что мужчина ничего не знал, и план убийства Лизы был полностью подготовлен приёмной дочерью. Но реальное положение дел показала переписка между заговорщиками.
Мужчина тоже был приговорён к пожизненному с возможностью выхода по УДО через 42 года. Меган забрал её родной отец, первый муж Лизы. Сейчас девушка уже взрослая, она окончила колледж, выбрав в качестве специализации уголовное право, и работает. Информации о младшей девочке Хейли в свободном доступе нет, поскольку она ещё не достигла совершеннолетия и защищается законом.
Сабрина совершила страшное преступление, лишила жизни человека, который отнесся к ней с участием и заботой. Но только ли её в этом вина? Можно ли ждать чего-то другого от ребёнка, на которого было глубоко плевать родителям, системе и всему миру, и который готов был пойти на убийство, чтобы почувствовать себя нужным?
Источник:
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