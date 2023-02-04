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Папа плюс дочка и мама, выведенная за скобки: тёмная сторона удочерения

Папа плюс дочка и мама, выведенная за скобки: тёмная сторона удочерения

Автор:
04 февраля 2023 17:08
Сообщество : Криминал
Метки: Сабрина Зунич   асоциальный   дочь   криминал   преступление   ребёнок   сговор   семья Кнофель   убийство   усыновление   
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Чем руководствуются люди, которые берут в семью приёмных детей? В основном идеями гуманизма и стремлением подарить обездоленному ребёнку любовь и счастливое будущее. К сожалению, бывают случаи гибели малышей у приёмных родителей, оказавшихся с отклонениями психики. Но встречаются и противоположные истории.

Мать и отец Сабрины Зунич, родившейся в 1994 году, страдали целым букетом зависимостей и регулярно попадали за решётку, что предсказуемо при таком образе жизни. Девочкой занималась бабушка, но когда начался подростковый возраст, она оказалась не в состоянии справиться со сложным подростком. Так Сабрина оказалась в приёмной семье.

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Потом была другая, третья и так далее. Пока девушка-подросток не попала к супругам Кнофель. Лиза Кнофель воспитывала двух дочерей. Одну от первого брака, Меган. Вторая – Хейли родилась после того, как Лиза вышла замуж за Кевина Кнофеля.

Пара жила в небольшом городке Уиллоуби-Хиллз (Огайо). Кевин работал водителем  грузовика. Лиза была социальным работником в Департаменте, который курировал вопросы семьи, поэтому не понаслышке знала, с какими сложностями сталкиваются дети, попавшие в систему.

В 2011 году она уговорила мужа принять в семью Сабрину, от которой в очередной раз отказались. Сначала девочка вела себя безукоризненно. Спустя примерно полгода начались претензии и ссоры. Сабрина утверждала, что Лиза придирается к ней и уделяет гораздо меньше внимания по сравнению с родными детьми.

Претензии копились, и она всё чаще стала обращаться за поддержкой к Кевину, который неизменно принимал её сторону. В результате взрослый мужчина и девушка, которой едва исполнилось 16 лет, стали любовниками.

Супруги постоянно ссорились, и Кевин даже заявил друзьям, что не может так жить и планирует развестись. Останавливало его лишь то, что он не хотел терять родную дочь – малышку Хейли, которую вероятнее всего оставили бы с матерью.

Что делать? Убрать жену. Физически. Просто убить. Когда мужчина поделился планами с юной любовницей, та горячо его поддержала. Позднее Сабрина рассказывала, что Кевин разрыдался, когда говорил об этом, сказав, что не сможет убить жену. Ведь их связывают годы жизни и общий ребёнок. И тогда приёмная дочь решила сделать всё сама.

Незадолго до 18-летия Сабрина стала подыскивать киллера. Об этом полицейским рассказали её подруги. Девушка небрежно сообщила, что мёртвая мамаша гораздо выгоднее и дороже, чем живая. Жизнь Лизы была застрахована на крупную сумму. И парочке хватило бы 750 тыс. долларов для безбедной жизни. По крайней мере, на первое время.

16 ноября 2012 года в службу спасения поступил звонок от девочки-подростка. 13-летняя Меган кричала в трубку, что её сестра убивает маму. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили страшную картину: мёртвая Лиза, тело которой представляло собой сплошное кровавое месиво. В общей сложности Сабрина нанесла женщине более 170 ударов. В шкафу полицейские обнаружили малышку Хейли. 3-летняя девочка спряталась, когда услышала крики и шум борьбы. И хотя бы не видела, что случилось с мамой.

Сабрина, что называется, пошла в отказ: ничего не помню, ничего не знаю. Такой версии они решили придерживаться с Кевином, если девушку поймают на месте преступления.

Когда о трагедии сообщили Кевину, то отреагировал спокойно. Спустя несколько дней получил деньги по страховке и спустил их на новые машины и развлечения.

К Сабрине его не пустили. Девушка провела под стражей почти год и согласилась сотрудничать с полицией, поскольку ощущала себя одинокой и никому не нужной.

Спустя год суд огласил приговор: пожизненное с возможностью подачи ходатайства об УДО через 30 лет. Девушке поставили несколько психиатрических диагнозов, среди которых депрессия, биполярное расстройство  и синдром дефицита внимания. Но они не препятствуют отбыванию наказания, и в настоящее время Сабрина находится в исправительном учреждении.

Защита Кевина строилась на признании вины Сабриной. Адвокаты настаивали, что мужчина ничего не знал, и план убийства Лизы был полностью подготовлен приёмной дочерью. Но реальное положение дел показала переписка между заговорщиками.

Мужчина тоже был приговорён к пожизненному с возможностью выхода по УДО через 42 года. Меган забрал её родной отец, первый муж Лизы. Сейчас девушка уже взрослая, она окончила колледж, выбрав в качестве специализации уголовное право, и работает. Информации о младшей девочке Хейли в свободном доступе нет, поскольку она ещё не достигла совершеннолетия и защищается законом.

Сабрина совершила страшное преступление, лишила жизни человека, который отнесся к ней с участием и заботой. Но только ли её в этом вина? Можно ли ждать чего-то другого от ребёнка, на которого было глубоко плевать родителям, системе и всему миру, и который готов был пойти на убийство, чтобы почувствовать себя нужным?

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Метки: Сабрина Зунич   асоциальный   дочь   криминал   преступление   ребёнок   сговор   семья Кнофель   убийство   усыновление   
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9k
Летучий Мыш 38 минут назад
Жалко сердобольную женщину, которая лишилась жизни и разрушила жизни своих дочерей. Особенно жизнь младшей, судя по всему, она теперь в приёмной семье
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41k
Лесли 🥰 15 минут назад
Не знаю, наверное сейчас вызову гнев всех родителей в мире и всех сочувствующих. Но, я считаю, что дети из дет.дома все такие, как эта девка. Ну, ладно не все может, но большинство! Ведь эта тётка знала, что уже несколько семей отказались от неё! Ну, ведь не просто так. Детдомовские неблагодарные! Они все считают, что им весь мир обязан! И я не думаю, что после подросткового возраста они исправятся. Порой родные-то дети хуже не придумаешь, а тут вообще не родные.
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2k
владимир 37 минут назад
Всё таки хорошие в США законы. У нас несовершеннолетним больше 10 лет колонии дать нельзя.
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