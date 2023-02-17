Убийственный треугольник: она мечтала о долго и счастливо, а он – о быстро и тихо

Свадьба – это, пожалуй, одно из самых долгожданных событий в жизни каждой девушки. Только не всегда мечты о счастье завершаются тем самым «долго и счастливо».
23-летняя жительница Великобритании Кэтрин Уэллс-Берр познакомилась на работе с Рафалем Новаком. Мужчина понравился Кэт, и они начали встречаться. Правда, девушка не всё знала об избраннике. 29-летний Рафаль бросил в Польше жену и ребёнка и сбежал, чтобы скрыться от проблем с огромными долгами. Уже в Великобритании он познакомился с Анной Лагвинович и вступил с ней в близкие отношения. Когда появилась Кэтрин, он некоторое время встречался с обеими девушками. Но в итоге выбрал Уэллс-Берр, поскольку она показалась более перспективной в плане семьи.
Счастливая Кэт получила диплом, хорошую работу, приобрела вместе с возлюбленным дом и строила планы на будущее. В Numatic International, где работала девушка, забеспокоились, когда Кэтрин не пришла на работу. У Новака смена начиналась раньше, и он подошёл к начальнику и уточнил, где девушка.
У родителей её не оказалось. Как и дома. Отсутствовала машина Кэтрин. Рафаль вспомнил, что с некоторых пор она получала письма с угрозами от некоего не совсем стабильного психически поклонника. После этого родные обратились в полицию.
В тот же день сожжённый автомобиль девушки нашли на расстоянии примерно 12 километров от дома. Полицейские опросили родителей, сестру, Новака, друзей и коллег.
Мужчина рассказал, что вечер накануне исчезновения был совершенно обычным: поход за продуктами, ужин, сон. Девушка не выглядела испуганной или потрясённой.
В ходе расследования выяснилось, что у Кэтрин были аккаунты на нескольких сайтах для взрослых. То есть имелась и изнаночная сторона жизни, о которой не подозревал никто из близких. Нашлись интимные фото, фривольные переписки с мужчинами и письмо от того самого тайного поклонника.
Экспертиза показала, что Кэт задушили. Но жизни её лишили дома, а в машину погрузили уже безжизненное тело, которое отвезли на незначительное расстояние от дома и сожгли. Примерное время событий – около 6-7 утра. Новак был на смене с 5.30 утра. То есть у жениха было твёрдое алиби.
Но более детальное исследование позволило узнать, что смерть наступила раньше. Примерно в половине второго ночи. В это время Рафаль был ещё дома, а это серьёзно меняло дело.
При изучении телефона Новака выяснилось, что он продолжал общение и встречи с Анной Лагвинович в течение последних месяцев. Плюс к этому, оказалось, что мужчина был заинтересован и материально, поскольку незадолго до смерти Кэт они оба застраховали жизни. Сумма страховки составила 123 тыс. фунтов, и они с Рафалем были единственными бенефициарами по договорам страхования и получателями страховых выплат в отношении друг друга.
Улики позволили заключить Новака под стражу до выяснения обстоятельств.
Полицейские выяснили, что в день исчезновения Кэтрин отправила сообщение на телефон Лагвинович. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что за несколько дней до убийства Анна вместе с родственником – своим дядей залила на заправке полную канистру бензина. Так в деле появился третий фигурант.
Несчастная Кэтрин мечтала о счастливой жизни с любимым мужчиной. А он не мечтал, а хладнокровно планировал. Планировал убить девушку, получить страховку и забрать себе дом, большую часть средств в который вложила она.
Ночью Новак задушил Кэтрин, при помощи Анны и её дяди вынес тело в машину. А дальше парочка родственников закончила дело, когда Рафаль был на работе, обеспечивал себе алиби и с обеспокоенным видом интересовался у начальника, где его девушка.
Преступление троица продумывала в течение нескольких месяцев. К убийству подготовилась основательно. Аккаунты на порносайтах, фото, переписки – всё это оказалось липовым, чтобы пустить расследование по ложному следу.
Отпирались перед неопровержимыми доказательствами они недолго. Когда Рафаль и Анна поняли, что более нет смысла этого делать, они начали сваливать вину друг на друга. Мужчина настаивал, что план разработала и реализовала Анна, из ревности, чтобы устранить соперницу. А та обвиняла Новака в убийстве невесты из корысти – желания получить страховку и дом.
Криминальное трио получило пожизненные сроки без возможности выхода по УДО. И теперь у них есть вся оставшаяся жизнь впереди, чтобы практиковаться в разработке преступных схем. Но без возможности их применения на практике.
Источник:
- Бабуля-маньякуля: история неунывающей чёрной вдовы Нэнни Досс
- Папа плюс дочка и мама, выведенная за скобки: тёмная сторона удочерения
- Друзья, оказавшиеся хуже самых злобных врагов
- "Как избавиться от тела?": в США убийца жены спалился на поисковых запросах в Google
- Дети, которые играют в игры: что может произойти, если лишить их любимой игрушки?