Убийственный треугольник: она мечтала о долго и счастливо, а он – о быстро и тихо

Счастливая Кэт получила диплом, хорошую работу, приобрела вместе с возлюбленным дом и строила планы на будущее. В Numatic International, где работала девушка, забеспокоились, когда Кэтрин не пришла на работу. У Новака смена начиналась раньше, и он подошёл к начальнику и уточнил, где девушка.

У родителей её не оказалось. Как и дома. Отсутствовала машина Кэтрин. Рафаль вспомнил, что с некоторых пор она получала письма с угрозами от некоего не совсем стабильного психически поклонника. После этого родные обратились в полицию.