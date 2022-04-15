Как любителям удалось раскрыть преступление 30-летней давности, с которым не справились профессионалы?

В наши дни эпитет «диванный» носит уничижительный смысл: так называют людей, не имеющих практического опыта в определённой сфере, но руководствующихся при советах другим собственным дилетантским мнением. Но, как говорится, именно любители построили ковчег. А профессионалы создали «Титаник».
Лучшие специалисты бились над делом «девочки в палатке» 30 лет. А раскрыть его удалось тем самым диванным экспертам – пользователям Сети.
Уилбур Риддл – житель городка Сэйдивилл (Кентукки) отправился прогуляться. И обнаружил странный брезентовый свёрток, который покатился по холму, как только Риддл пнул его ногой, и начал разворачиваться. Внутри угадывались очертания человеческого тела.
Прибывшая по вызову группа полицейских обнаружила внутри свёртка останки девушки. Погибшую тут же назвали «девочка в палатке» по аналогии с материалом, в который было завёрнуто тело.
По описанию быстро нашлась похожая пропавшая девушка – 15-летняя Дорис Диттмар. Мать сообщила приметы, которые совпали с описание трупа: миниатюрная, стройная, чуть более 50 кг весом, волосы с рыжеватым отливом. Мать уже готова была забрать останки для похорон, как объявилась сама Дорис: дочка сбежала с парнем, чтобы родительница не мешала ей строить свою личную «взрослую» жизнь.
И тело так и осталось неопознанным. Коронер подтвердил, что смерть была насильственной. Но на этом всё: ни улик, ни зацепок, ни версий. Погибшую похоронили в Джорджтауне, а на надгробии, пожертвованном городом, выбили фоторобот, который в полиции составили, пытаясь воссоздать внешность «девочки из палатки».
Прошло 20 лет. И история получила новый виток. Дочка Уилбура Риддла, обнаружившего тело, Лори, рассказала друзьям, собравшимся на самый мистический праздник, эту историю. Которая очень соответствовала духу Хэллоуина. Давний поклонник девушки Тодд Мэтьюс, ставший через несколько лет её мужем, очень заинтересовался этой историей. И подробно расспросил о ней теперь уже тестя Уилбура, твёрдо задавшись целью разобраться в запутанной истории.
Мэтьюс несколько лет изучал архивы. Задачу существенно облегчило появление Интернета. В Сети Тодд познакомился с детективами-любителями, специализирующимися на подобных нераскрытых делах. В 1997 году мужчина сам создал сайт TentGirl.com, планируя, что на него выйдут родные девушки. Но этого не произошло. И Тодд вернулся к форумам.
И совершенно случайно он наткнулся на объявление женщины Розмари Вестбрук, искавшей пропавшую в 1967 году сестру. Описание совпадало. И приложенный снимок был очень похож на фоторобот.
Они объединили усилия и совместно добились разрешения эксгумировать тело «девочки из палатки». Анализ ДНК Розмари и погибшей подтвердил их близкородственную связь.
Барбара Энн Хэкманн Тейлор. Так звали «девочку из палатки», жизнь которой оборвалась в 24 года. С супругом и маленькой дочкой она жила в Лексингтоне – неподалёку от того места, где было обнаружено её тело, и работала официанткой.
Когда женщина пропала, супруг всем объявил, что она сбежала с другим мужчиной. И твердил это вплоть до самой смерти. Прямых доказательств его причастности не было. Но свидетели подтвердили тяжёлый взрывной характер Джорджа Тейлора. К тому же он работал на ярмарках и мог без проблем добыть палатку.
Теперь на надгробии выбито настоящее имя погибшей – Барбара. А Мэтьюс вступил в организацию Doe Network, которая занимается обработкой и систематизацией свидетельских показаний по подобным случаям. Он также принял участие в EDAN (Everyone deserves a name – «Каждый заслуживает имени») – волонтёрском движении, участники которого – скульпторы и художники помогают в воссоздании внешности жертв.
Источник:
АНТИФИШКИ
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