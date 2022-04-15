Как любителям удалось раскрыть преступление 30-летней давности, с которым не справились профессионалы?

Лучшие специалисты бились над делом «девочки в палатке» 30 лет. А раскрыть его удалось тем самым диванным экспертам – пользователям Сети.

Уилбур Риддл – житель городка Сэйдивилл (Кентукки) отправился прогуляться. И обнаружил странный брезентовый свёрток, который покатился по холму, как только Риддл пнул его ногой, и начал разворачиваться. Внутри угадывались очертания человеческого тела.

Прибывшая по вызову группа полицейских обнаружила внутри свёртка останки девушки. Погибшую тут же назвали «девочка в палатке» по аналогии с материалом, в который было завёрнуто тело.