Преступная бизнес-схема советской пары, за которую они серьёзно поплатились

Это в зрелости человек становится мудрым и ценит здоровье, родных, немногочисленных друзей. А в молодости у многих во главе угла стоят материальные блага, и хочется любыми путями добиться роскошной жизни.
Вот только пути некоторые выбирают очень и очень кривые. В 1983 году Союз всколыхнуло громкое и вызвавшее особое порицание и осуждение дело. Перед судом предстала супружеская пара – внешне вполне обычные люди, глянешь в толпе и забудешь. Процесс курировал сам Андропов. А обвинялись муж и жена в убийстве Георгия Никитича Холостякова – видного военачальника и Героя СССР. За время участия в Великой Отечественной войне он был неоднократно награждён. И преступники польстились на боевые награды офицера.
У супругов Калининых особых заслуг перед страной не было. Инна и Геннадий практически сразу после знакомства поженились. Да, из-за того, что почувствовали друг в друге родственные души. И объединяла их больше не любовь или нежность, а стремление к красивой жизни и алчность.
Обычные способы заработка Калинина не интересовали: мужчина считал, что честным трудом богатства не нажить, хоть в лепёшку расшибись. И промышлял спекуляциями. Инна полностью разделяла и поддерживала позицию супруга.
В тот роковой день парочка прикинулась студентами журфака и напросилась к Холостякову под предлогом интервью. Жена ветерана Наталья Васильевна сразу почуяла неладное при виде лже-студентов. И предчувствия не обманули женщину: Геннадий выхватил из сумки монтировку и ударил несчастную по голове. На крик подбежал Холостяков, и убийца расправился и с ним.
В дальней комнате находилась внучка Наталья. Она спала, не услышала глухого вскрика и не пошла проверить, что случилось. Это и спасло ей жизнь.
Преступников взяли довольно быстро. Они действовали не по собственной инициативе, а входили в состав группировки. Когда поймали их главаря – некого Тарасенко, то он быстро выдал всех остальных членов банды, среди которых были и Калинины.
В общей сложности преступники совершили 39 аналогичных преступлений в 19 городах Союза. Действовали по отработанной схеме: приезжали в город, шли к доске почёта на центральной улице или площади, выбирали подходящих кандидатов из числа ветеранов и через справочное бюро узнавали адрес.
Ветеранам представлялись студентами-журналистами, командированными в этот город, чтобы взять интервью у героического человека. После беседы с приятными молодыми людьми из квартиры испарялись награды. До инцидента с Холостяковым обходилось без жертв.
Осенью 1983 года парочка оказалась на скамье подсудимых. Геннадий Калинин ни в чём не раскаивался, не просил о снисхождении. Лишь очень жалел, что пострадала его жена. Инна на суде заявила, что ни о чём не жалеет и рада, что они с мужем хоть недолго пожили богато. Калинина приговорили к высшей мере. Инна получила 15 лет. После отбытия наказания следы женщины затерялись, и её дальнейшая судьба остаётся неизвестной.
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