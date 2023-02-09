Преступная бизнес-схема советской пары, за которую они серьёзно поплатились

Вот только пути некоторые выбирают очень и очень кривые. В 1983 году Союз всколыхнуло громкое и вызвавшее особое порицание и осуждение дело. Перед судом предстала супружеская пара – внешне вполне обычные люди, глянешь в толпе и забудешь. Процесс курировал сам Андропов. А обвинялись муж и жена в убийстве Георгия Никитича Холостякова – видного военачальника и Героя СССР. За время участия в Великой Отечественной войне он был неоднократно награждён. И преступники польстились на боевые награды офицера.

У супругов Калининых особых заслуг перед страной не было. Инна и Геннадий практически сразу после знакомства поженились. Да, из-за того, что почувствовали друг в друге родственные души. И объединяла их больше не любовь или нежность, а стремление к красивой жизни и алчность.