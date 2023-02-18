В Москве на Таганке захватили в заложницы продавщицу цветочного магазинчика

Неизвестные злоумышленники взяли в заложники персонал цветочного магазина в центре Москвы, на Таганской улице. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
По предварительной информации, в магазин «Цветы» зашли двое мужчин, у одного из них был травматический пистолет.
По словам очевидцев, преступники успели сделать несколько выстрелов, с собой у них также был нож.
Они захватили заложницу, держали ее, выдвигали различные требования.
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Один из захватчиков цветочного магазина требовал "зелёный коридор, чтобы вылететь", ведь кто-то "убил его ребёнка". А затем поставил своего сообщника на колени прямо в центре зала. Об этом рассказала продавщица, которую взяли в заложники:
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По её словам, пистолет был в руках у мужчины примерно 50-лет. Он долго разговаривал с кем-то по телефону и периодически выходил курить. Говорил что-то про болезнь и смерть ребёнка и необходимость улететь. Второй — был помоложе с синяком под глазом.
При этом нападавший говорил, что никого убивать не собирается и бояться не нужно.
Хозяйка же цветочного магазинчика сказала, что преступникам нужны были 5 млн. рублей.
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Первый раз такое. Обычно тишь да гладь. Им было бы проще «Мираторг» захватить, там больше денег, чем в цветочном магазине, — рассказала журналистам издания Msk1.ru сотрудница местного ГБУ Ольга.
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Вход в магазин оцепили лентой. Внутри еще находятся сотрудники полиции и Росгвардии.
Двоих нападавших уже увели. Никто не пострадал.
СК РФ возбудил уголовное дело статьям "захват заложника" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранитетельных органов".
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"Первый раз такое. Обычно тишь да гладь. Им было бы проще «Мираторг» захватить, там больше денег"
- ДЛя меня и моего напарника, поставьте, пожалуйста песню "Миллион Алых Роз".
- И вообще , пусть бы других грабили, где денег больше - добавила она.
Все это время он с ним не расставался .
В общем, обычная проходящая новость, если бы не одно НО... - сотрудником ГБУ Жилищник, давшим интервью, оказалась.... Ольга?