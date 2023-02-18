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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 207 постов • 19 подписчиков подписаться
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В Москве на Таганке захватили в заложницы продавщицу цветочного магазинчика

В Москве на Таганке захватили в заложницы продавщицу цветочного магазинчика

Автор:
18 февраля 2023 00:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   Таганка   заложники   захват   полиция   происшествие   цветочный магазин   
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Неизвестные злоумышленники взяли в заложники персонал цветочного магазина в центре Москвы, на Таганской улице. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

По предварительной информации, в магазин «Цветы» зашли двое мужчин, у одного из них был травматический пистолет.

По словам очевидцев, преступники успели сделать несколько выстрелов, с собой у них также был нож.

Они захватили заложницу, держали ее, выдвигали различные требования.

Один из захватчиков цветочного магазина требовал "зелёный коридор, чтобы вылететь", ведь кто-то "убил его ребёнка". А затем поставил своего сообщника на колени прямо в центре зала. Об этом рассказала продавщица, которую взяли в заложники:

По её словам, пистолет был в руках у мужчины примерно 50-лет. Он долго разговаривал с кем-то по телефону и периодически выходил курить. Говорил что-то про болезнь и смерть ребёнка и необходимость улететь. Второй — был помоложе с синяком под глазом.

При этом нападавший говорил, что никого убивать не собирается и бояться не нужно.

Хозяйка же цветочного магазинчика сказала, что преступникам нужны были 5 млн. рублей.

Первый раз такое. Обычно тишь да гладь. Им было бы проще «Мираторг» захватить, там больше денег, чем в цветочном магазине, — рассказала журналистам издания Msk1.ru сотрудница местного ГБУ Ольга.

Вход в магазин оцепили лентой. Внутри еще находятся сотрудники полиции и Росгвардии.

Двоих нападавших уже увели. Никто не пострадал.

СК РФ возбудил уголовное дело статьям "захват заложника" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранитетельных органов".

Источник:

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Метки: Москва   Таганка   заложники   захват   полиция   происшествие   цветочный магазин   
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25  комментариев
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14k
MrForstd 4 часа назад
Сотрудники мираторга напряглись

"Первый раз такое. Обычно тишь да гладь. Им было бы проще «Мираторг» захватить, там больше денег"
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2k
Lexx 11 минут назад
Это же какими надо быть тупыми, что бы верить во то, что дадут и 5 млн и"зелёный коридор", а потом ещё и дадут сыбаца. 50 лет, а ума как у 5-ти летнего.
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17k
Сергей Полчаса назад
Таганская улица, дом 31/22. Знаю это место
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17k
Роберт Шекли 41 минуту назад
Чутка поспешили - не 8 марта же
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150
Obrval Час назад
-Какие ваши требования?
- ДЛя меня и моего напарника, поставьте, пожалуйста песню "Миллион Алых Роз".
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Не, ну а с другой стороны ты..вы цены на цветы видели? А ведь до 8 марта ещё 3 недели..
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2k
vijilante 3 часа назад
Руководство для следующих грабителей : "...было бы проще «Мираторг» захватить, там больше денег, чем в цветочном магазине..." - рассказала журналистам издания сотрудница Ольга.
- И вообще , пусть бы других грабили, где денег больше - добавила она.
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3k
Master Bo 4 часа назад
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4k
elllfa 7 часов назад
А просто нельзя ему было за границу уехать?
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313
Вася Васильев 7 часов назад
и это ещё не весна...
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1k
Виктор Глущенко 8 часов назад
По её словам, пистолет был в руках у мужчины примерно 50-лет.
Все это время он с ним не расставался .
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21k
ЦСКА 8 часов назад
Цветочницы на бывалых острожниц похожи....
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14k
Алексей 8 часов назад
Русские захватили магазин с русскими продавцами, принадлежавший русским, в центре столицы России.
В общем, обычная проходящая новость, если бы не одно НО... - сотрудником ГБУ Жилищник, давшим интервью, оказалась.... Ольга?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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