В Москве на Таганке захватили в заложницы продавщицу цветочного магазинчика

По её словам, пистолет был в руках у мужчины примерно 50-лет. Он долго разговаривал с кем-то по телефону и периодически выходил курить. Говорил что-то про болезнь и смерть ребёнка и необходимость улететь. Второй — был помоложе с синяком под глазом.

При этом нападавший говорил, что никого убивать не собирается и бояться не нужно.

Хозяйка же цветочного магазинчика сказала, что преступникам нужны были 5 млн. рублей.