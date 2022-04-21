В Москве ногу женщины зажало дверьми вагона электрички

2240
1
1
На Ярославском вокзале в Москве женщина решила в последний момент выскочить из вагона электрички. Однако выйти пассажирка так и не успела, так как двери зажали ей ногу. Помощник машиниста не заметил происшествия и поезд начал тащить женщину по перрону.
Очевидцы не смогли разжать двери. Поезд остановился только после того, как пострадавшая упала на пути. Женщина была госпитализирована в больницу.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В Подмосковье женщине чудом удалось выжить после встречи с самосвалом
- Никто из пассажиров автобуса не помог потерявшей сознание девушке
- Застрявшим на американских горках людям пришлось пешком спускаться с 65-метровой высоты
- Огненное завершение семейных посиделок
- Неравнодушный гражданин остановил безбилетника, напавшего на сотрудника службы безопасности метро
35
Понравилось35
Новости партнёров
А так напомнило (сайт то развлекательный):
Он уехал прочь на ночной электричке
Ехать не хотел, но зажало яички ...