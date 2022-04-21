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В Москве ногу женщины зажало дверьми вагона электрички

В Москве ногу женщины зажало дверьми вагона электрички (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 09:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   двери   инцидент   люди   неудача   происшествие   спешка   электричка   ярославский вокзал   
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На Ярославском вокзале в Москве женщина решила в последний момент выскочить из вагона электрички. Однако выйти пассажирка так и не успела, так как двери зажали ей ногу. Помощник машиниста не заметил происшествия и поезд начал тащить женщину по перрону.
Очевидцы не смогли разжать двери. Поезд остановился только после того, как пострадавшая упала на пути. Женщина была госпитализирована в больницу.

Источник:

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Метки: Москва   видео   двери   инцидент   люди   неудача   происшествие   спешка   электричка   ярославский вокзал   
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17  комментариев
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27k
lem02 3 часа назад
А камеры? А индикация закрытия дверей? А глаза у помощника? Глупо все.
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49k
Die Safari Час назад
На пути она не упала, как пишет автор. Немного протащилась по платформе. Если бы упала - смерть, однозначно.
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7k
Влад 2 часа назад
стопкран-не?
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1k
Motorola 2 часа назад
Вообще жесть конечно , женщине скорейшего выздоровления !
А так напомнило (сайт то развлекательный):
Он уехал прочь на ночной электричке
Ехать не хотел, но зажало яички ...
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35
Мартин Петров 3 часа назад
машинист [мат]!!!
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1k
Вадим В. Новоженов 3 часа назад
Ужас.
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14k
Вася 3 часа назад
Ссылка coub.com
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4k
iovan2011 3 часа назад
Такие случаи происходит постоянно сам неоднократно видела на белорусском вокзале и ничего не делается
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Себастьян Перейра

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