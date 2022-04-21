В Москве ногу женщины зажало дверьми вагона электрички

На Ярославском вокзале в Москве женщина решила в последний момент выскочить из вагона электрички. Однако выйти пассажирка так и не успела, так как двери зажали ей ногу. Помощник машиниста не заметил происшествия и поезд начал тащить женщину по перрону.

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Очевидцы не смогли разжать двери. Поезд остановился только после того, как пострадавшая упала на пути. Женщина была госпитализирована в больницу.