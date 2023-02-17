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Метеоры Греции с высоты и почему монахи уходили в горы

Метеоры Греции с высоты и почему монахи уходили в горы

Автор:
17 февраля 2023 08:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Метеоры Греции   видео   горы   монахи   факты   фото   
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Кто построил Метеоры — потрясающие монастыри на скалах Греции.

Христиане эпохи Средневековья отрекались от мирской жизни и уходили от нее, строя монастыри в самых удивительных местах. Часто в качестве своего нового дома они избирали пещеры и горы: например, так появились впечатляющие пещерные монастыри в Воронежской области. Примерно также появились и монастыри Метеоры — уникальные скалы в греческом регионе Фессалия, на вершине которых стоят шесть монастырей.

Считается, что в этих горах, возвышающихся на 600 метров над уровнем моря, отшельники жили еще задолго до того, как здесь появился храмовый комплекс. Монахи селились в расщелинах, превращали небольшие пещеры в свои кельи: в них они могли проводить часы в молитвах и за чтением Писания.

В XIV веке на эти скалы прибыл монах Афанасий. Для Фессалии это было непростое время: уже столетие регион пытались захватить албанцы, сербы, турки. Афанасий пришел из Афонского монастыря, откуда его изгнали корсары. Он хотел одного — найти безопасное место и основать монастырь, где люди могли изучать Слово Божье.

Именно Афанасий дал этим скалам имена — Метеоры, а позже построил первый монастырь, который сегодня известен как Великий Метеор. К XVI веку монастырей на этих скалах насчитывалось уже 24. Сегодня большинство лежит в руинах, от каких-то вообще ничего не осталось. На видео снят один из сохранившихся монастырей — монастырь Варлаама, а также показана впечатляющая панорама этих отвесных скал.


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Метки: Метеоры Греции   видео   горы   монахи   факты   фото   
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2  комментария
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65k
Татьяна Юсова 47 минут назад
Где они воду берут на вершине горы?
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Frank Borman 18 минут назад
От албанских и турецких зверей еще и не туда залезешь.
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