Метеоры Греции с высоты и почему монахи уходили в горы

Кто построил Метеоры — потрясающие монастыри на скалах Греции.
Христиане эпохи Средневековья отрекались от мирской жизни и уходили от нее, строя монастыри в самых удивительных местах. Часто в качестве своего нового дома они избирали пещеры и горы: например, так появились впечатляющие пещерные монастыри в Воронежской области. Примерно также появились и монастыри Метеоры — уникальные скалы в греческом регионе Фессалия, на вершине которых стоят шесть монастырей.
Считается, что в этих горах, возвышающихся на 600 метров над уровнем моря, отшельники жили еще задолго до того, как здесь появился храмовый комплекс. Монахи селились в расщелинах, превращали небольшие пещеры в свои кельи: в них они могли проводить часы в молитвах и за чтением Писания.
В XIV веке на эти скалы прибыл монах Афанасий. Для Фессалии это было непростое время: уже столетие регион пытались захватить албанцы, сербы, турки. Афанасий пришел из Афонского монастыря, откуда его изгнали корсары. Он хотел одного — найти безопасное место и основать монастырь, где люди могли изучать Слово Божье.
Именно Афанасий дал этим скалам имена — Метеоры, а позже построил первый монастырь, который сегодня известен как Великий Метеор. К XVI веку монастырей на этих скалах насчитывалось уже 24. Сегодня большинство лежит в руинах, от каких-то вообще ничего не осталось. На видео снят один из сохранившихся монастырей — монастырь Варлаама, а также показана впечатляющая панорама этих отвесных скал.
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