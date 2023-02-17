Метеоры Греции с высоты и почему монахи уходили в горы

Считается, что в этих горах, возвышающихся на 600 метров над уровнем моря, отшельники жили еще задолго до того, как здесь появился храмовый комплекс. Монахи селились в расщелинах, превращали небольшие пещеры в свои кельи: в них они могли проводить часы в молитвах и за чтением Писания.

В XIV веке на эти скалы прибыл монах Афанасий. Для Фессалии это было непростое время: уже столетие регион пытались захватить албанцы, сербы, турки. Афанасий пришел из Афонского монастыря, откуда его изгнали корсары. Он хотел одного — найти безопасное место и основать монастырь, где люди могли изучать Слово Божье.