Как появились и зачем строятся «полузатопленные» суда?

Вывод

Полупогружные тяжеловозы - это специфические суда, которые стали строиться с 1980-х годов. Они незаменимы для перевозки по морю всего того, что невозможно перевезти на остальных грузовых кораблях, будь то буровая платформа или океанский лайнер. Способность частично погружаться под воду используется исключительно при погрузке и разгрузке. Для погружения часть трюмов наполняется морской водой, которая откачивается во время всплытия. Это позволяет брать на борт объекты, масса которых делает их неподъемными для каких-либо кранов.