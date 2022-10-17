Как появились и зачем строятся «полузатопленные» суда?

Что вы представляете себе, когда слышите словосочетание "грузовой корабль"? Скорее всего какой-нибудь контейнеровоз или, быть может, нефтяной танкер. Маловероятно, что вам придет в голову образ чего-то настолько специфичного, как тяжеловоз, особенно с полупогружной конструкцией.
Как появились суда-тяжеловозы?
Острая необходимость перевозить в больших объемах что-то негабаритное впервые появилась ещё в начале 20 века. Немецкая судоходная компания DDG Hansa в 1920-х годах заметила быстрорастущий спрос на поставки локомотивов из Европы в Британскую Индию. Загвоздка была лишь в том, что локомотивы требовалось перевозить в собранном виде.
В итоге специально для этой задачи было решено на верфи в Бремене построить судно под названием Лихтенфельс, которое в итоге спустили на воду в 1929 году. Его длина превышала 160 метров, ширина - почти 19 метров, а осадка - 8.5 метров. Он был оснащен стреловым краном с грузоподъемностью 120 тонн.
Лихтенфельс заходил в порт, где было ответвление железной дороги. Затем работники при помощи крана непосредственно с рельс поднимали паровоз и переносили его на борт корабля. Выгрузка происходила в обратном порядке. Лихтенфельс достойно справлялся со своими задачами, поэтому в следующие 2 года DDG Hansa построила еще 3 довольно похожих друг на друга тяжеловоза. На тот момент казалось, что подобным кораблям по плечу любой груз и любая возможная задача, но всё сильно поменялось спустя несколько десятилетий.
Когда начали строить полупогружные суда?
Полупогружные суда - это особая категория тяжеловозов. Они не перевозят нефть, но своим появлением они обязаны, как ни странно, развитию нефтедобывающей отрасли. Морские буровые платформы для добычи нефти и газа стали строить в конце 1940-х годов. Сперва они представляли собой стационарные сооружения, которые возводили там, где глубина не превышала нескольких десятков метров.
Но дальнейшее повышение спроса на нефтепродукты вынуждало компании искать нефть во всё более отдаленных районах, и уже в 1960-х годах слой воды под платформами достигал пары сотен метров. Строить столь глубоководные стационарные конструкции было нерентабельно, поэтому были разработаны полупогружные плавучие платформы. Их строили на суше, а на место доставляли при помощи буксиров. Это было долго, дорого и не особо надежно: ухудшение погоды в процессе транспортировки создавало угрозу для платформы.
Тем не менее так продолжалось примерно 20 лет, пока в 1983 году для быстрой и безопасной перевозки полупогружных платформ не создали... полупогружной корабль - голландский Mighty Servant 1. Длина этого "малыша" - 190 метров, ширина - 50 метров, а грузоподъемность - 29 000 тонн.
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На что способно такое судно?
Основная задача современного тяжеловоза - забрать на берегу нефтяную платформу и доставить её по морю до нужного места. Там корабль погружается в воду на ~ 20 - 30 метров, так, чтобы платформа оказалась на воде и не касалась своим "дном" палубы тяжеловоза. После этого тяжеловоз отплывает в сторону, затем всплывает и уходит восвояси.
Со временем для таких необычных кораблей нашлась и дополнительная работа - перевозка других совершенно негабаритных грузов. Например, кораблей, которые из-за технического состояния не в состоянии добраться до нужной гавани своим ходом. Еще одна функция данных судов - это организация сухого дока, в котором другие корабли могут пройти техническое обслуживание.
Самым крупным «полузатопленным» судном на данный момент является голландский BOKA Vanguard. При размерах 275 x 79 метров ему по плечу перемещать грузы массой до 116 000 тонн. Этот исполин был спущен на воду в 2012 году, его стоимость составила 240 млн долларов.
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Вывод
Полупогружные тяжеловозы - это специфические суда, которые стали строиться с 1980-х годов. Они незаменимы для перевозки по морю всего того, что невозможно перевезти на остальных грузовых кораблях, будь то буровая платформа или океанский лайнер. Способность частично погружаться под воду используется исключительно при погрузке и разгрузке. Для погружения часть трюмов наполняется морской водой, которая откачивается во время всплытия. Это позволяет брать на борт объекты, масса которых делает их неподъемными для каких-либо кранов.
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АНТИФИШКИ
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