Суда-гиганты или как перевозят автомобили по морю

Для этого корабли оснащены особой конструкцией — аппарелью. Это платформа на носу или корме корабля, которая откидывается на берег. По ней автомобили заезжают на судно самостоятельно, там уже их плотно паркуют рядом друг с другом. Такой же системой оснащены все паромы, перевозящие, к примеру, автомобили с людьми с одного берега реки на другой.