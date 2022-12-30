Суда-гиганты или как перевозят автомобили по морю

Как миллионы автомобилей путешествуют между континентами.
Для их транспортировки есть особый вид кораблей — ролкеры, или ro-ro. Фактически от всех остальных кораблей он отличается способом загрузки. Обычно погрузка судна осуществляется подъемным краном, но для автомобилей придумали особый способ.
Для этого корабли оснащены особой конструкцией — аппарелью. Это платформа на носу или корме корабля, которая откидывается на берег. По ней автомобили заезжают на судно самостоятельно, там уже их плотно паркуют рядом друг с другом. Такой же системой оснащены все паромы, перевозящие, к примеру, автомобили с людьми с одного берега реки на другой.
Конечно, автовозы, которые ходят через океан, намного больше. Обычно они могут вместить тысячи машин. Так, одни из крупнейших кораблей-автовозов производят в Норвегии, и суда Höegh Autoliners способны вместить до восьми тысяч легковых машин. Фактически это огромная многоуровневая парковка, которая может передвигаться по океану. Более подробно о кораблях ро-ро рассказывает автор видеоролика, представленного ниже.
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