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Неандертальцев погубила их могучая сексуальность

Неандертальцев погубила их могучая сексуальность

Автор:
11 ноября 2022 10:05
Сообщество : Исторические факты
Метки: видео   интересно   неандертальцы   сексуальность   факты   фото   
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Давайте поговорим о неандертальцах. Нам известно, что они были башковитыми ребятами (мозг был побольше нашего), у них были собственные религиозные представления и даже храмы, кроме этого они придерживались хищнической диеты, что не мешало им иногда есть каши (привет оголтелым фанатам палеолитической диеты). А еще они вымерли. Но как?

Самый простой ответ: их загеноцидили наши предки. И зачастую так и было, но не меньшую роль сыграло спаривание. И неандертальцев могла сгубить собственная сексуальность.


У нас с неандертальцами общие предки. 600 тысяч лет назад часть популяции ушла из Африки и заселила северные широты — Европу и Азию. Собственно говоря, так получились неандертальцы. Другая часть популяции осталась где потеплее, и из них развились homo sapiens. В какой-то момент часть из них тоже решила полезть на север и нагнала своих кузенов. А потом все слегка смешались. В итоге в каждом из нас есть до 4% неандертальской крови.


Иногда общение шло не очень гладко, доходило до обоюдного пожирания. Но нашлось место и для любви, и каждый из нас — ее последствие. Но как так вышло, что мы с вами не неандертальцы? Почему именно для них смешение оказалось дорогой в небытие, а не для нас?


В свое время люди, встретившись с неандертальцами, столкнулись со специфической проблемой: их мужики намного сексуальнее с палеолитической точки зрения.


Их кости говорят о том, что они были очень мускулистыми. Их черепа — о том, что они выглядели грубо и маскулинно, а их голоса явно были громче и яростнее. Они были альфачами, а мы — ну, так. В общем, это как если бы две студенческие компании пересеклись на пляже: в одной были бы ботаники-шахматисты, а в другой — спортсмены. Довольно очевидно, откуда вскоре начали бы уходить девчонки и куда.

Все выглядит как полный проигрыш homo sapiens на поле сексуального отбора. Но есть один нюанс. Следы смешения можно найти в ДНК ядер. Но в ДНК митохондрий их нет! А ДНК митохондрий передается по материнской линии. Это означает, что матерей-неандертальцев среди наших предков попросту не было.


Это означает, что часть наших с неандертальцами гибридов была бесплодна!

Это примерно как мулы — результат скрещивания осла и кобылы — они сильнее и выносливее, их выводят специально для работы, но они бесплодны. Идея о частичной бесплодности человеческих гибридов подтверждается и тем, что в найденном ДНК неандертальцев не оказалось человеческой примеси. Скрещивание с нами обернулось для них провалом: появление неплодовитых гибридов разрушило популяции неандертальцев.

В теории это могло быть так: неандертальцы-самцы отбивали самок у наших предков… и те рожали бесплодное потомство. Так «ботаники» победили «спортсменов». В общем, проблема требует дальнейшего исследования.


Кстати, на счет сексуальности неандертальских мужиков есть неплохое и забавное видео у Сэма О’Нэллы (правда, его автор не знал о бесплодных гибридах, это здорово обогатило бы его гипотезу):


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   интересно   неандертальцы   сексуальность   факты   фото   
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5  комментариев
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15k
Виталий Касандров 17 минут назад
Короче до гаремов они не додумались .
Вы слышали о динозаврах? А они о вас не слышали. Динозавры не дожили до наших дней.
Почему? Потому что были очень большими. Деревья им казались кустами, горы – холмами, озёра – прудами, пруды – лужами.
А луж динозавры не замечали совсем. Не замечали и наступали в них. Поэтому простудились и умерли. Нет теперь динозавров.
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21k
sanchesS80 7 минут назад
Кого-то они мне напоминают.
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4k
Frank Borman 16 минут назад
История повторяется. Сейчас муслимы активно заселяют Европу, а европеиды, наоборот, вымирают. Почему? Из за могучей сексуальности муслимов. Среди них совсем мало алкашей и наркоманов, а п@дарасов и лесби практически нет. Излишним интеллектом они не страдают, зато умеют хорошо трахаться и рожать детей. Коэффициент воспроизводства у муслимок в несколько раз выше, чем у европеек. Так что Европа стремительно чернеет, прямо на гразах.
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