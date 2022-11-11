Неандертальцев погубила их могучая сексуальность

Самый простой ответ: их загеноцидили наши предки. И зачастую так и было, но не меньшую роль сыграло спаривание. И неандертальцев могла сгубить собственная сексуальность.

У нас с неандертальцами общие предки. 600 тысяч лет назад часть популяции ушла из Африки и заселила северные широты — Европу и Азию. Собственно говоря, так получились неандертальцы. Другая часть популяции осталась где потеплее, и из них развились homo sapiens. В какой-то момент часть из них тоже решила полезть на север и нагнала своих кузенов. А потом все слегка смешались. В итоге в каждом из нас есть до 4% неандертальской крови.

Иногда общение шло не очень гладко, доходило до обоюдного пожирания. Но нашлось место и для любви, и каждый из нас — ее последствие. Но как так вышло, что мы с вами не неандертальцы? Почему именно для них смешение оказалось дорогой в небытие, а не для нас?

В свое время люди, встретившись с неандертальцами, столкнулись со специфической проблемой: их мужики намного сексуальнее с палеолитической точки зрения.

Их кости говорят о том, что они были очень мускулистыми. Их черепа — о том, что они выглядели грубо и маскулинно, а их голоса явно были громче и яростнее. Они были альфачами, а мы — ну, так. В общем, это как если бы две студенческие компании пересеклись на пляже: в одной были бы ботаники-шахматисты, а в другой — спортсмены. Довольно очевидно, откуда вскоре начали бы уходить девчонки и куда.