Всё гениальное – паста: как неожиданный провал стал фундаментом кондитерской империи

Этот бренд ухитрился покорить потребителей всего мира. И в наших супермаркетах его продукция не только есть на полках, но и очень востребована, особенно в качестве дежурного презента на бесконечные праздники.
Любители шоколадной пасты «Нутелла» ухитряются употреблять сладкое лакомство не парой-тройкой, а 50 разными способами. Начиная от банального намазывания на хлеб и заканчивая подачей с блинчиками, фруктами и даже хот-догами.
Nutella используется для начинки пирожных, тортов, чизкейков, пасту добавляют в коктейли и муссы. Да и просто слопать пару ложек «Нутеллы» с чаем или кофе – нормальная альтернатива поднадоевшим шоколадкам и конфетам.
Как же появился десерт с ореховыми нотками, покоривший мир? В 1946 году итальянцу Пьетру Ферреро перешла по наследству от родителей небольшая кондитерская в городе Альба на севере страны. Человеком он был смелым, не чурался экспериментов. Поэтому за прилавками с булками и плюшками скоро появилась маленькая комнатка – мастерская чудес, где Пьетро с женой Пьерой экспериментировали с созданием новых продуктов и вкусов.
После войны с продуктами было не очень. Наблюдался дефицит какао, и мужчина обратился к доступным ингредиентам – попробовал соединить какао-масло и поджаренные орехи. Так появился сразу покоривший потребителей батончик «Джандуйя» – Gianduja – вкусный, питательный и, что важно, недорогой.
Кондитер экспериментировал с добавками, что делало разные партии батончика разными по вкусу. И народ, особенно детвора, с предвкушением ждала очередную, чтобы узнать, чем Пьетро удивит на этот раз.
Как-то кондитер получил заказ от городских властей изготовить крупную партию сладостей для угощения на городском празднике. Он с энтузиазмом взялся за дело, в срок закончил ореховые пирожные и с чувством выполненного долга отправился спать.
Но дело было летом, и из-за зноя весь заказ к утру растёкся шоколадно-ореховой лужей. Точнее, сотнями маленьких лужиц. Казалось, это был конец, и суждено теперь Ферреро до конца своих дней печь обычный суровый хлеб.
Но тут пришло озарение, и кондитер с энтузиазмом принялся к реализации неожиданного плана. Спустя час народ на празднике уже поглощал бутерброды, которые Пьетро с помощниками сделал, намазав на хлеб и лепёшки растаявшие «джандуйо». Публика была в восторге, мэрия довольна. А кондитерский бизнес не пострадал и заиграл новыми гранями. Правда, через несколько дней Пьера заметила, что смоляные кудри супруга изрядно побелели на висках. Оно и понятно, чуть не прогорело дело всей жизни.
Кондитер приступил к экспериментам в своей лавке чудес. И спустя полгода придумал шоколадный крем с ореховым привкусом, который обладал нежной пастообразной консистенцией. И его не надо было специально растапливать.
Годы спустя, когда семейное дело перешло к сыну Пьетро – Микеле, появилась привычная для нас Nutella в стеклянной банке. Название образовано от двух слов: nut (орех) и ella (традиционное окончание большого количества итальянских женских имён). Продукт стал популярным во всём мире, а название – нарицательным, используемым для обозначения всех в принципе шоколадных паст.
В 1968 году появился Kinder Cioccolato, спустя год – драже Tic Tac, а в 1974 году компания стала выпускать шоколадные яйца с игрушками Kinder Sorpresa. Популярные изысканные десерты L’oro di Ferrero Rocher и Raffaello появились в 1982 и 1990 году соответственно.
Сейчас у руля семейного предприятия внук Пьетро – Джованни, который продолжает развивать идеи предков. И вполне успешно: на сегодня продукция Ферреро занимает четвёртое место в мире по объёму поставляемых на рынок сладостей.
А вы любите шоколадную пасту?
Источник:
- Тюремный бизнес: какие товары производят в российских колониях
- 20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались
- Согревающее какао: ароматные рецепты
- Связующее звено шоколада и шампанского и другие тайны советских десертов
- Нет ИКЕИ - нет идеи. Компания продает заводы и выходит из игры
Только сахар и пальмовое масло и химия...
И во столько же - дешевле.