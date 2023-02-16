Всё гениальное – паста: как неожиданный провал стал фундаментом кондитерской империи

Как-то кондитер получил заказ от городских властей изготовить крупную партию сладостей для угощения на городском празднике. Он с энтузиазмом взялся за дело, в срок закончил ореховые пирожные и с чувством выполненного долга отправился спать.

Но дело было летом, и из-за зноя весь заказ к утру растёкся шоколадно-ореховой лужей. Точнее, сотнями маленьких лужиц. Казалось, это был конец, и суждено теперь Ферреро до конца своих дней печь обычный суровый хлеб.

Но тут пришло озарение, и кондитер с энтузиазмом принялся к реализации неожиданного плана. Спустя час народ на празднике уже поглощал бутерброды, которые Пьетро с помощниками сделал, намазав на хлеб и лепёшки растаявшие «джандуйо». Публика была в восторге, мэрия довольна. А кондитерский бизнес не пострадал и заиграл новыми гранями. Правда, через несколько дней Пьера заметила, что смоляные кудри супруга изрядно побелели на висках. Оно и понятно, чуть не прогорело дело всей жизни.