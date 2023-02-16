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Всё гениальное – паста: как неожиданный провал стал фундаментом кондитерской империи

Всё гениальное – паста: как неожиданный провал стал фундаментом кондитерской империи

Автор:
16 февраля 2023 12:18
Сообщество : Еда
Метки: Ferrero   Производство   бизнес   десерт   империя   какао   нутелла   орех   паста   шоколад   
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Этот бренд ухитрился покорить потребителей всего мира. И в наших супермаркетах его продукция не только есть на полках, но и очень востребована, особенно в качестве дежурного презента на бесконечные праздники.

Любители шоколадной пасты «Нутелла» ухитряются употреблять сладкое лакомство не парой-тройкой, а 50 разными способами. Начиная от банального намазывания на хлеб и заканчивая подачей с блинчиками, фруктами и даже хот-догами.

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Nutella используется для начинки пирожных, тортов, чизкейков, пасту добавляют в коктейли и муссы. Да и просто слопать пару ложек «Нутеллы»  с чаем или кофе – нормальная альтернатива поднадоевшим шоколадкам и конфетам.

Как же появился десерт с ореховыми нотками, покоривший мир? В 1946 году итальянцу Пьетру Ферреро перешла по наследству от родителей небольшая кондитерская в городе Альба на севере страны. Человеком он был смелым, не чурался экспериментов. Поэтому за прилавками с булками и плюшками скоро появилась маленькая комнатка – мастерская чудес, где Пьетро с женой Пьерой экспериментировали с созданием новых продуктов и вкусов.

После войны с продуктами было не очень. Наблюдался дефицит какао, и мужчина обратился к доступным  ингредиентам – попробовал соединить какао-масло и поджаренные орехи. Так появился сразу покоривший потребителей батончик «Джандуйя» – Gianduja – вкусный, питательный и, что важно, недорогой.

Кондитер экспериментировал с добавками, что делало разные партии батончика разными по вкусу. И народ, особенно детвора, с предвкушением ждала очередную, чтобы узнать, чем Пьетро удивит на этот раз.

Как-то кондитер получил заказ от городских властей изготовить крупную партию сладостей для угощения на городском празднике. Он с энтузиазмом взялся за дело, в срок закончил ореховые пирожные и с чувством выполненного долга отправился спать.

Но дело было летом, и из-за зноя весь заказ к утру растёкся шоколадно-ореховой лужей. Точнее, сотнями маленьких лужиц. Казалось, это был конец, и суждено теперь Ферреро до конца своих дней печь обычный суровый хлеб.

Но тут пришло озарение, и кондитер с энтузиазмом принялся к реализации неожиданного плана. Спустя час народ на празднике уже поглощал бутерброды, которые Пьетро с помощниками сделал, намазав на хлеб и лепёшки растаявшие «джандуйо». Публика была в восторге, мэрия довольна. А кондитерский бизнес не пострадал и заиграл новыми гранями. Правда, через несколько дней Пьера заметила, что смоляные кудри супруга изрядно побелели на висках. Оно и понятно, чуть не прогорело дело всей жизни.

Кондитер приступил к экспериментам в своей лавке чудес. И спустя полгода придумал шоколадный крем с ореховым привкусом, который обладал нежной пастообразной консистенцией. И его не надо было специально растапливать.

Годы спустя, когда семейное дело перешло к сыну Пьетро – Микеле, появилась привычная для нас Nutella в стеклянной банке. Название образовано от двух слов: nut (орех) и ella (традиционное окончание большого количества итальянских женских имён). Продукт стал популярным во всём мире, а название – нарицательным, используемым для обозначения всех в принципе шоколадных паст.

В 1968 году появился Kinder Cioccolato, спустя год – драже Tic Tac, а в 1974 году компания стала выпускать шоколадные яйца с игрушками Kinder Sorpresa. Популярные изысканные десерты L’oro di Ferrero Rocher и Raffaello появились в 1982 и 1990 году соответственно.

Сейчас у руля семейного предприятия внук Пьетро – Джованни, который продолжает развивать идеи предков. И вполне успешно: на сегодня продукция Ферреро занимает четвёртое место в мире по объёму поставляемых на рынок сладостей.

А вы любите шоколадную пасту?

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Метки: Ferrero   Производство   бизнес   десерт   империя   какао   нутелла   орех   паста   шоколад   
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
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5k
vasilykopkov 3 минуты назад
Там уже ни какао ни орехов практически нет.
Только сахар и пальмовое масло и химия...
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9k
JeanLuk 43 минуты назад
Никогда не любил, даже в детстве - слишком приторная
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25k
Serg2001 53 минуты назад
А я самделишное предпочитаю. Берешь орехи. Толчешь их. (Можно уже толченый орех купить. Такого добра навалом). И заливаешь всю эту радость мёдом. Хош пожиже, хош погуще. Дело вкуса. Высокоэнергичный продукт получается. Главное не перебарщивать с ним...)
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918
Sexxxton Час назад
Когда в начале 90-х появилась паста с белкой и орешками(если кто помнит), это было восхитительно. Сейчас, когда всë есть,то чувство уже не вернуть.
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1k
Dimon Час назад
Совершенно жуткая сладкая химия!
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
возможно я не типичный любитель сладостей, но мне она по вкусу не понравилась
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