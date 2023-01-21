FISHKINET
добавить
пост
Сообщество СССР 304 поста • 136 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество СССР
Связующее звено шоколада и шампанского и другие тайны советских десертов

Связующее звено шоколада и шампанского и другие тайны советских десертов

Автор:
21 января 2023 17:04
Сообщество : СССР
Метки: СССР   вкус   десерт   лакомство   ностальгия   плитка   сладость   шампанское   шоколад   
1046
9

Сложно назвать лакомство более популярное, чем шоколад. Его даже продолжают по привычке использовать как платёжное средство и благодарность, хотя времена дефицита давно прошли.

Шоколад в СССР был действительно шоколадом, а не многокомпонентной субстанцией из всяких заменителей, улучшителей и «ешек». И 1965 год ознаменовался для сладкоежек радостным событием: в продажу поступил шоколад с трогательным названием «Алёнка». Плитка была бюджетной, молочной и очень вкусной.

×
×

Популярность, как известно, имеет и вторую сторону. И в итоге в случае с «Алёнкой» она вылилась в запретительное постановление. Дело в том, что люди стали массово называть новорождённых девочек Алёнками. Когда явление приобрело характер эпидемии, властям пришлось пойти на такие меры и запретить использовать при регистрации ребёнка уменьшительно-ласкательную форму имени.

Фото на упаковке – это не Алёнка. Но близко: юную модель звали Леночка Геринас. Её фото отправил на конкурс папа, бывший фотографом. И из множества претендентов на «лицо» шоколада выбрали её. Кстати, это был не первый успех маленькой Елены. Девочке не исполнилось ещё и года, когда её фото использовали для обложки популярного советского журнала «Здоровье».

Интересная история и у шоколада «Гвардейский» В 1942 году кондитеры получили ответственное задание: разработать десерт, который ознаменовал бы победу красноармейцев над фашистами под Москвой.

Конечно, с позиции технологии процесс разработки продукта – дело не из лёгких. И требует времени. Порой на это уходят месяцы, если не годы. Но случай с «Гвардейским» стал уникальным: рецептуру придумали… за день! Коллектив «Красного Октября» постарался на славу. К слову, на фабрике выпускали и специальные концентрированные каши для нужд армии в годы войны.

Вкуснейший шоколад «Золотой ярлык» впервые выпустили ещё во времена царской России. Произошло это на заводе «Эйнем» в 1908 году, который через несколько лет после революции переименовали в «Красный Октябрь».

Второй виток популярности случился в 60-х. Обновлённый эскиз для упаковки создал знаменитый художник Михаил Губонин, работавший с продукцией кондитерской фабрики. Самой известной работой Губонина стала этикетка для «Советского шампанского». Так что у двух этих знаменитых продуктов общий «папа», старательно поработавший над их внешним обликом и подачей.

Воздушный пористый шоколад придумали англичане в 1935 году. До Союза это новшество добралось только десятилетия спустя, в 1967 году в виде лакомства «Конёк-Горбунок», которое обожали дети. Ещё бы, ведь оно объединяло нежный молочный вкус, роскошную упаковку и волшебные пузырьки, тающие на языке и оставляющие чудесное послевкусие.

Не менее знаменитое лакомство родом из Союза – «Вдохновение». Во время поездки главы Совета министров СССР Косыгина во Францию его угостили порционным шоколадом. Каждая полосочка была упакована отдельно в виде маленькой плитки. Алексею Николаевичу понравилась такая форма подачи. И вернувшись домой, он распорядился создать аналогичный шоколад и в СССР. Так появилось «Вдохновение», упаковку которого украшала балерина. Это очень символично, ведь балетное искусство было предметом нашей небезосновательной гордости на общемировом уровне.

А какой шоколад советской эпохи особенно запомнился вам?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: СССР   вкус   десерт   лакомство   ностальгия   плитка   сладость   шампанское   шоколад   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Александр Потёмкин Полчаса назад
Да все, "советской эпохи", были хороши! И продукция, если по Мск, была двух фабрик - "Красный Октябрь" и "Бабаева", обоюдно качественная, вкусная...
А, если "по сортам" - то "Вдохновение" да, считалось "изыском", из-за особой порционности, и вкраплением орешков...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vалѣнтиныч 2 минуты назад
Для меня еще с семидесятых является эталоном деликатеса - Советское Шампанское (исключительно БРЮТ ! ) + Небольшой кусочек шоколада ( исключительно Люкс или Гвардейского)... ИМХО и о вкусах не спорят.
P.S. Правда однажды (в 90-х) мы заменили Шампанское Салютом ( по 2.50), а шоколад пельменями (в картонных красно-белых пачках)... На каждого вышло по 6 (ШЕСТЬ!) бутылок Салюта ( Просто больше ничего не смогли купить, а бабло было, а ведь тогда и пивка не всегда можно было испить), и 2 или 3 пачки пельменей... Здесь должен звучать Реквием Моцарта... Единственный раз в жизни я испытывал такое ПОХМЕЛЬЕ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Shtoppi 15 минут назад
<<Его даже продолжают по привычке использовать как платёжное средство и благодарность, хотя времена дефицита давно прошли.>>
-------------
Думаю что дело тут в том что сладкое много кто похавать любит, а вот сами его покупать не очень ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр 17 минут назад
Запретили называть Алёнками.
Что за дичь? Я за всю жизнь не встретил никого у кого в паспорте написано Алёнка. Это потому что запрещали?
Это из той же оперы что мужик распугивал крокодилов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
MPEG-8 20 минут назад
Шоколад Особый фабрики имени Крупской.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Ваня 22 минуты назад
все шоколадки вкусные были...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Макашев 24 минуты назад
а мне запомнился шоколад "Бабаевский" - ОГРОМНАЯ, такая, плитка. НЕТ! Даже не плитка, а ПЛИТИЩА
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69490



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали американцы
Российского хоккеиста, который отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, поддержали...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 января
Набирающие популярность в сообществах
Генерал, который ударил Министра Обороны Сердюкова
Генерал, который ударил Министра Обороны Сердюкова
Как изменится московское здравоохранение в 2023-2025 годы
Как изменится московское здравоохранение в 2023-2025 годы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гоблин: прошлое и настоящее

Популярные теги
#фото#интересно#интересное#подборка#Приколы#в мире#дтп#СССР#Украина#необычно
#Юмор#Прикол#животные#Жизнь#картинки#фильм#знаменитости#Фотографии#автомобили#Прошлое
#факты#история#кино#забавно#позитив#аварии#люди#природа#дети#улыбнуло
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще От вожделенной мечты к трогательному примитивчику из прошлого От вожделенной мечты к трогательному примитивчику из прошлого Милота советского детства Милота советского детства Всенародно любимая обувь: резкий взлёт, повальная мода, тихое забвение Всенародно любимая обувь: резкий взлёт, повальная мода, тихое забвение Советские традиции, вызывающие чувство лёгкой ностальгии и светлой грусти Советские традиции, вызывающие чувство лёгкой ностальгии и светлой грусти В советские времена в каждом доме были конфетницы, а сейчас редко у кого их вижу В советские времена в каждом доме были конфетницы, а сейчас редко у кого их вижу

На что жалуетесь?

Вернуться