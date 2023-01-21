Связующее звено шоколада и шампанского и другие тайны советских десертов

Сложно назвать лакомство более популярное, чем шоколад. Его даже продолжают по привычке использовать как платёжное средство и благодарность, хотя времена дефицита давно прошли.
Шоколад в СССР был действительно шоколадом, а не многокомпонентной субстанцией из всяких заменителей, улучшителей и «ешек». И 1965 год ознаменовался для сладкоежек радостным событием: в продажу поступил шоколад с трогательным названием «Алёнка». Плитка была бюджетной, молочной и очень вкусной.
Популярность, как известно, имеет и вторую сторону. И в итоге в случае с «Алёнкой» она вылилась в запретительное постановление. Дело в том, что люди стали массово называть новорождённых девочек Алёнками. Когда явление приобрело характер эпидемии, властям пришлось пойти на такие меры и запретить использовать при регистрации ребёнка уменьшительно-ласкательную форму имени.
Фото на упаковке – это не Алёнка. Но близко: юную модель звали Леночка Геринас. Её фото отправил на конкурс папа, бывший фотографом. И из множества претендентов на «лицо» шоколада выбрали её. Кстати, это был не первый успех маленькой Елены. Девочке не исполнилось ещё и года, когда её фото использовали для обложки популярного советского журнала «Здоровье».
Интересная история и у шоколада «Гвардейский» В 1942 году кондитеры получили ответственное задание: разработать десерт, который ознаменовал бы победу красноармейцев над фашистами под Москвой.
Конечно, с позиции технологии процесс разработки продукта – дело не из лёгких. И требует времени. Порой на это уходят месяцы, если не годы. Но случай с «Гвардейским» стал уникальным: рецептуру придумали… за день! Коллектив «Красного Октября» постарался на славу. К слову, на фабрике выпускали и специальные концентрированные каши для нужд армии в годы войны.
Вкуснейший шоколад «Золотой ярлык» впервые выпустили ещё во времена царской России. Произошло это на заводе «Эйнем» в 1908 году, который через несколько лет после революции переименовали в «Красный Октябрь».
Второй виток популярности случился в 60-х. Обновлённый эскиз для упаковки создал знаменитый художник Михаил Губонин, работавший с продукцией кондитерской фабрики. Самой известной работой Губонина стала этикетка для «Советского шампанского». Так что у двух этих знаменитых продуктов общий «папа», старательно поработавший над их внешним обликом и подачей.
Воздушный пористый шоколад придумали англичане в 1935 году. До Союза это новшество добралось только десятилетия спустя, в 1967 году в виде лакомства «Конёк-Горбунок», которое обожали дети. Ещё бы, ведь оно объединяло нежный молочный вкус, роскошную упаковку и волшебные пузырьки, тающие на языке и оставляющие чудесное послевкусие.
Не менее знаменитое лакомство родом из Союза – «Вдохновение». Во время поездки главы Совета министров СССР Косыгина во Францию его угостили порционным шоколадом. Каждая полосочка была упакована отдельно в виде маленькой плитки. Алексею Николаевичу понравилась такая форма подачи. И вернувшись домой, он распорядился создать аналогичный шоколад и в СССР. Так появилось «Вдохновение», упаковку которого украшала балерина. Это очень символично, ведь балетное искусство было предметом нашей небезосновательной гордости на общемировом уровне.
А какой шоколад советской эпохи особенно запомнился вам?
Источник:
- Всенародно любимая обувь: резкий взлёт, повальная мода, тихое забвение
- Советские традиции, вызывающие чувство лёгкой ностальгии и светлой грусти
- Какая гадость это ваше… Советские вкусности, которые не понимают современные дети
- От вожделенной мечты к трогательному примитивчику из прошлого
- Милота советского детства
А, если "по сортам" - то "Вдохновение" да, считалось "изыском", из-за особой порционности, и вкраплением орешков...
P.S. Правда однажды (в 90-х) мы заменили Шампанское Салютом ( по 2.50), а шоколад пельменями (в картонных красно-белых пачках)... На каждого вышло по 6 (ШЕСТЬ!) бутылок Салюта ( Просто больше ничего не смогли купить, а бабло было, а ведь тогда и пивка не всегда можно было испить), и 2 или 3 пачки пельменей... Здесь должен звучать Реквием Моцарта... Единственный раз в жизни я испытывал такое ПОХМЕЛЬЕ.
-------------
Думаю что дело тут в том что сладкое много кто похавать любит, а вот сами его покупать не очень ))))
Что за дичь? Я за всю жизнь не встретил никого у кого в паспорте написано Алёнка. Это потому что запрещали?
Это из той же оперы что мужик распугивал крокодилов.