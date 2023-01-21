Связующее звено шоколада и шампанского и другие тайны советских десертов

Интересная история и у шоколада «Гвардейский» В 1942 году кондитеры получили ответственное задание: разработать десерт, который ознаменовал бы победу красноармейцев над фашистами под Москвой.

Конечно, с позиции технологии процесс разработки продукта – дело не из лёгких. И требует времени. Порой на это уходят месяцы, если не годы. Но случай с «Гвардейским» стал уникальным: рецептуру придумали… за день! Коллектив «Красного Октября» постарался на славу. К слову, на фабрике выпускали и специальные концентрированные каши для нужд армии в годы войны.