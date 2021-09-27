Согревающее какао: ароматные рецепты

Если вы любите шоколад, то эти рецепты точно стоит попробовать: от бананового горячего шоколада до какао с острым перцем. Один из этих напитков обязательно согреет вас холодным осенним вечером.
Горячий шоколад с ванилью
Ингредиенты
- Молоко средней жирности: 140-180 мл
- Ваниль: половинка стручка
- Какао тёртое: 40-60 гр
- Мёд: 1 ст. л.
Приготовление
В небольшой кастрюльке сильно подогрейте молоко с измельчённой ванилью (но не доводите до кипения). Томить ваниль в молоке следует 8-10 минут. После процедите молоко; на этом этапе нужно удалить кусочки ванили. Далее молоко опять вливаем в кастрюльку, добавляем какао тёртое. Перемешиваем до тех пор, пока какао не растворится. Доводить до кипения молочную смесь не нужно. Если вы любите сладкое, то добавьте мёд в чашку.
Пряное какао с горчинкой
Ингредиенты
- Молоко: 150-200 мл
- Сахар: 2 ч.л.
- Какао-порошок: 1 ст. л.
- Ванильный экстракт: 0,5 ч.л.
- Соль: на кончике ножа (щепотка)
- Кайенский перец молотый: на кончике ножа (щепотка)
Приготовление
В небольшой кастрюльке сильно подогрейте молоко, добавьте какао-порошок, специи и перемешайте венчиком. Далее следует довести смесь до кипения. Не переставайте взбивать венчиком. При необходимости следует добавить сахар.
Пряный горячий шоколад
Ингредиенты
- Вода: 150-180 мл
- Какао тёртое: 30 гр
- Корица молотая: 1/4 ч. л.
- Перец кайенский молотый: 1 щепотка
- Измельчённый мускатный орех: 1 щепотка
- Ванильный экстракт: 0,5 ч. л.
- Сахар (по желанию): 1 ст.л.
Приготовление
В небольшой кастрюле необходимо вскипятить воду. После закипания в воду следует добавить какао тёртое до полного растворения. После снимите с огня и добавьте в кастрюльку все ингредиенты. Их необходимо взбить при помощи блендера. Подаётся горячим.
Горячий шоколад "Мокко"
Ингредиенты
- Молоко: 190-300 мл
- Сахар: 3 ст. л.
- Коричневый сахар: 1 ст. л.
- Какао-порошок: 2 ст. л.
- Кофе растворимый: 1 ст. л.
- Корица: 0,5 ч. л.
- Мускатный орех: щепотка
- Соль: щепотка
Приготовление
Все ингредиенты необходимо добавить в кастрюльку и подогреть на среднем огне в течение 3-4 минут. Помешивайте смесь венчиком. Какао должно раствориться. Подавать необходимо горячим. Можно украсить при помощи взбитых сливок/маршмеллоу/шоколадной стружки.
Горячий шоколад с бананом
Ингредиенты
- Банан: 1 шт (среднего размера)
- Молоко: 0,5 стакана
- Жирные сливки: 0,25 жирных сливок
- Молочный шоколад: 2 плитки (по 75 гр)
Приготовление
В блендере необходимо взбить банан, молоко, сливки. Смесь необходимо протереть через металлическое ситечко в кастрюльку. Добавляем шоколад. Смесь отправляем на средний огонь и греем в течение 5-6 минут. Следует дождаться полного растворения шоколада. Подавать следует горячим. Приятного аппетита.
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Источник:
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