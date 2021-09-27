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Согревающее какао: ароматные рецепты

Согревающее какао: ароматные рецепты (6 фото)

Автор:
27 сентября 2021 09:10
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: еда   какао   какао растворимое   напитки   рецепты   рецепты горячих напитков   рецепты какао   шоколад   
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Если вы любите шоколад, то эти рецепты точно стоит попробовать: от бананового горячего шоколада до какао с острым перцем. Один из этих напитков обязательно согреет вас холодным осенним вечером.

Горячий шоколад с ванилью

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Ингредиенты

  • Молоко средней жирности: 140-180 мл
  • Ваниль: половинка стручка
  • Какао тёртое: 40-60 гр
  • Мёд: 1 ст. л.

Приготовление

В небольшой кастрюльке сильно подогрейте молоко с измельчённой ванилью (но не доводите до кипения). Томить ваниль в молоке следует 8-10 минут. После процедите молоко; на этом этапе нужно удалить кусочки ванили. Далее молоко опять вливаем в кастрюльку, добавляем какао тёртое. Перемешиваем до тех пор, пока какао не растворится. Доводить до кипения молочную смесь не нужно. Если вы любите сладкое, то добавьте мёд в чашку.


Пряное какао с горчинкой

Ингредиенты

  • Молоко: 150-200 мл
  • Сахар: 2 ч.л.
  • Какао-порошок: 1 ст. л.
  • Ванильный экстракт: 0,5 ч.л.
  • Соль: на кончике ножа (щепотка)
  • Кайенский перец молотый: на кончике ножа (щепотка)

Приготовление

В небольшой кастрюльке сильно подогрейте молоко, добавьте какао-порошок, специи и перемешайте венчиком. Далее следует довести смесь до кипения. Не переставайте взбивать венчиком. При необходимости следует добавить сахар.


Пряный горячий шоколад

Ингредиенты

  • Вода: 150-180 мл
  • Какао тёртое: 30 гр
  • Корица молотая: 1/4 ч. л.
  • Перец кайенский молотый: 1 щепотка
  • Измельчённый мускатный орех: 1 щепотка
  • Ванильный экстракт: 0,5 ч. л.
  • Сахар (по желанию): 1 ст.л.

Приготовление

В небольшой кастрюле необходимо вскипятить воду. После закипания в воду следует добавить какао тёртое до полного растворения. После снимите с огня и добавьте в кастрюльку все ингредиенты. Их необходимо взбить при помощи блендера. Подаётся горячим.


Горячий шоколад "Мокко"

Ингредиенты

  • Молоко: 190-300 мл
  • Сахар: 3 ст. л.
  • Коричневый сахар: 1 ст. л.
  • Какао-порошок: 2 ст. л.
  • Кофе растворимый: 1 ст. л.
  • Корица: 0,5 ч. л.
  • Мускатный орех: щепотка
  • Соль: щепотка

Приготовление

Все ингредиенты необходимо добавить в кастрюльку и подогреть на среднем огне в течение 3-4 минут. Помешивайте смесь венчиком. Какао должно раствориться. Подавать необходимо горячим. Можно украсить при помощи взбитых сливок/маршмеллоу/шоколадной стружки.


Горячий шоколад с бананом

Ингредиенты

  • Банан: 1 шт (среднего размера)
  • Молоко: 0,5 стакана
  • Жирные сливки: 0,25 жирных сливок
  • Молочный шоколад: 2 плитки (по 75 гр)

Приготовление

В блендере необходимо взбить банан, молоко, сливки. Смесь необходимо протереть через металлическое ситечко в кастрюльку. Добавляем шоколад. Смесь отправляем на средний огонь и греем в течение 5-6 минут. Следует дождаться полного растворения шоколада. Подавать следует горячим. Приятного аппетита.


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Метки: еда   какао   какао растворимое   напитки   рецепты   рецепты горячих напитков   рецепты какао   шоколад   
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