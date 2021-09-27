Согревающее какао: ароматные рецепты

Ингредиенты

Молоко средней жирности : 140-180 мл

: 140-180 мл Ваниль : половинка стручка

: половинка стручка Какао тёртое : 40-60 гр

: 40-60 гр Мёд: 1 ст. л.

Приготовление

В небольшой кастрюльке сильно подогрейте молоко с измельчённой ванилью (но не доводите до кипения). Томить ваниль в молоке следует 8-10 минут. После процедите молоко; на этом этапе нужно удалить кусочки ванили. Далее молоко опять вливаем в кастрюльку, добавляем какао тёртое. Перемешиваем до тех пор, пока какао не растворится. Доводить до кипения молочную смесь не нужно. Если вы любите сладкое, то добавьте мёд в чашку.

Пряное какао с горчинкой