Нет ИКЕИ - нет идеи. Компания продает заводы и выходит из игры

Напомним, под брендом IKEA в России работало 17 магазинов и восемь студий. Все магазины IKEA в России временно закрыты с 4 марта. В настоящее время работают только те сотрудники, которые заняты ранее сделанными интернет-заказами и административно-хозяйственной деятельностью. Большинство работников предприятий находятся в коллективном отпуске.

По словам профсоюзного менеджера производственного сектора Александра Илларионова, на которого ссылается АиФ, сотрудники опасаются самого худшего – просто закрытия фабрик без передачи производства кому-либо с сокращением персонала. Всего корпорация дает работу в России более чем 20 тысячам человек (из них на производстве занято три тысячи сотрудников). Все они в период простоя получают зарплату и другие положенные выплаты.

Тем временем, появились сообщения, что крупнейший российский маркетплейс «Яндекс.Маркет» начал предлагать мебель и другие IKEA. Об этом, в частности, сообщает РИА Недвижимость. Какие конкретно компании предлагают товары под брендом шведской компании, а также то, продукция ли это локализованных производств, или она ввезена в качестве параллельного импорта, пока не сообщается.

Действительно, на "Яндекс.Маркете" сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем», — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

В пресс-службе IKEA пока появление товаров шведского бренда на платформе «Яндекс.Маркет» никак не прокомментировали.