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Нет ИКЕИ - нет идеи. Компания продает заводы и выходит из игры

Нет ИКЕИ - нет идеи. Компания продает заводы и выходит из игры

Автор:
15 июня 2022 14:31
Сообщество : Жить в России
Метки: ikea   Производство   бизнес   заводы   закрытие   товары   яндекс-маркет   
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IKEA всё. Компания сообщила, что продаст свои четыре завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях и сократит бизнес и штат сотрудников в стране. В компании это объясняют ухудшением ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок из-за санкций.

Как пишет "Коммерсант", в заявлении компании (есть у «Ъ») говорится, что розничный бизнес IKEA в России «остается на паузе». Это повлечет за собой оптимизацию, а также уменьшение штата сотрудников. Сколько людей сократят, не уточняется. Импорт и экспорт товаров IKEA в России и Белоруссии пока возобновлять не планируется.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что руководство IKEA провело общее собрание, на котором объявило менеджменту о решении уйти из России. По данным канала, сотрудникам предложили уволиться по соглашению сторон, зарплату им сохранят на все лето, страховку — до конца декабря. Telegram-канал Baza пишет, что в онлайн-собрании участвовали около 20 тыс. человек, в том числе представители Швеции. По словам источника радиостанции «Говорит Москва», руководство IKEA назвало это одним из самых тяжелых решений в истории компании.

Напомним, под брендом IKEA в России работало 17 магазинов и восемь студий. Все магазины IKEA в России временно закрыты с 4 марта. В настоящее время работают только те сотрудники, которые заняты ранее сделанными интернет-заказами и административно-хозяйственной деятельностью. Большинство работников предприятий находятся в коллективном отпуске.

По словам профсоюзного менеджера производственного сектора Александра Илларионова, на которого ссылается АиФ, сотрудники опасаются самого худшего – просто закрытия фабрик без передачи производства кому-либо с сокращением персонала. Всего корпорация дает работу в России более чем 20 тысячам человек (из них на производстве занято три тысячи сотрудников). Все они в период простоя получают зарплату и другие положенные выплаты.

Тем временем, появились сообщения, что крупнейший российский маркетплейс «Яндекс.Маркет» начал предлагать мебель и другие IKEA. Об этом, в частности, сообщает РИА Недвижимость. Какие конкретно компании предлагают товары под брендом шведской компании, а также то, продукция ли это локализованных производств, или она ввезена в качестве параллельного импорта, пока не сообщается.

Действительно, на "Яндекс.Маркете" сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем», — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

В пресс-службе IKEA пока появление товаров шведского бренда на платформе «Яндекс.Маркет» никак не прокомментировали.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ikea   Производство   бизнес   заводы   закрытие   товары   яндекс-маркет   
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9  комментариев
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7k
SuperTroll 3 часа назад
Срочно придумываем новое название для сети бывшей IKEA. "Доска и Точка", "Собрал и слава богу", "Говно и палки"
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510
HalloFreeSpace 2 часа назад
Вот их уход прям печалька ...
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4k
Умница-красавица 2 часа назад
Скорее уже открыть заводы и дальше клепать табуретки на родной земле. Ибо, в отличие от них, у нас и топливо будет, и материалы, и хлеб, чтобы рабочих прокормить. А когда они притащатся, как побитые собаки, клянчить у нас табуретки, чтоб повеситься, мы их пошлем… под Полтаву
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742
Виктор Глущенко 4 часа назад
А может в ответ на санкции нам стоит нацианализировать все заморские компании в России . Начать к примеру со сбербанка . Вот волна говна поднимется .
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21k
Serg2001 5 часов назад
Получается, что весь их хвалёный капитализм, все эти "законы рынка", призванные регулировать всё и вся, с которыми запад уже не одно десятилетие как с фетишем каким-то носится... Всё это оказалось полной туфтой. Хозяин из-за океана щёлкнул бичом, и шавки, поджав хвосты, дружно наклали и на свою прибыль, и на незыблемость частной собственности и на прочие атрибуты "развитых демократий". Жалкое и противное зрелище.
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15k
Вася 5 часов назад
парадокс.. с 90х все западные сетевые фирмы дрались за место на рынке РФ не брезгуя никакими грязными методами, а теперь изображают из себя фиф.. да конкуренция окуевает от такого цирка
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334
Жирный бот 5 часов назад
Жалко... недорогая и качественная мебель была..Хотя если заводы остались, то может она под другими брендами будет продаваться..
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