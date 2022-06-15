Нет ИКЕИ - нет идеи. Компания продает заводы и выходит из игры

IKEA всё. Компания сообщила, что продаст свои четыре завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях и сократит бизнес и штат сотрудников в стране. В компании это объясняют ухудшением ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок из-за санкций.
Как пишет "Коммерсант", в заявлении компании (есть у «Ъ») говорится, что розничный бизнес IKEA в России «остается на паузе». Это повлечет за собой оптимизацию, а также уменьшение штата сотрудников. Сколько людей сократят, не уточняется. Импорт и экспорт товаров IKEA в России и Белоруссии пока возобновлять не планируется.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что руководство IKEA провело общее собрание, на котором объявило менеджменту о решении уйти из России. По данным канала, сотрудникам предложили уволиться по соглашению сторон, зарплату им сохранят на все лето, страховку — до конца декабря. Telegram-канал Baza пишет, что в онлайн-собрании участвовали около 20 тыс. человек, в том числе представители Швеции. По словам источника радиостанции «Говорит Москва», руководство IKEA назвало это одним из самых тяжелых решений в истории компании.
Напомним, под брендом IKEA в России работало 17 магазинов и восемь студий. Все магазины IKEA в России временно закрыты с 4 марта. В настоящее время работают только те сотрудники, которые заняты ранее сделанными интернет-заказами и административно-хозяйственной деятельностью. Большинство работников предприятий находятся в коллективном отпуске.
По словам профсоюзного менеджера производственного сектора Александра Илларионова, на которого ссылается АиФ, сотрудники опасаются самого худшего – просто закрытия фабрик без передачи производства кому-либо с сокращением персонала. Всего корпорация дает работу в России более чем 20 тысячам человек (из них на производстве занято три тысячи сотрудников). Все они в период простоя получают зарплату и другие положенные выплаты.
Тем временем, появились сообщения, что крупнейший российский маркетплейс «Яндекс.Маркет» начал предлагать мебель и другие IKEA. Об этом, в частности, сообщает РИА Недвижимость. Какие конкретно компании предлагают товары под брендом шведской компании, а также то, продукция ли это локализованных производств, или она ввезена в качестве параллельного импорта, пока не сообщается.
Действительно, на "Яндекс.Маркете" сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем», — рассказали в пресс-службе маркетплейса.
В пресс-службе IKEA пока появление товаров шведского бренда на платформе «Яндекс.Маркет» никак не прокомментировали.
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АНТИФИШКИ
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