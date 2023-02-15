Как отечественные звёзды отметили День всех влюблённых

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Для знаменитостей каждый праздник - повод похвастаться счастливыми отношениями или новыми поклонниками. Отечественные звёзды поделились в соцсетях кадрами с семьями и поздравлениями. Немного показухи в ленту!
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А вообще многие выступают против этого праздника, например, Лариса Гузеева и Лев Лещенко. А как вы относитесь к этому празднику?
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Кроме пары имён сплошные кончелыги.
Зря зашел !!!
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