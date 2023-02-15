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Как отечественные звёзды отметили День всех влюблённых

Как отечественные звёзды отметили День всех влюблённых

Автор:
15 февраля 2023 13:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 14 февраля   День всех влюбленных   Знаменитостти   Прикол   валентинка   звезды   праздник   шоу бизнес   
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15

Для знаменитостей каждый праздник - повод похвастаться счастливыми отношениями или новыми поклонниками. Отечественные звёзды поделились в соцсетях кадрами с семьями и поздравлениями. Немного показухи в ленту!

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А вообще многие выступают против этого праздника, например, Лариса Гузеева и Лев Лещенко. А как вы относитесь к этому празднику?



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Метки: 14 февраля   День всех влюбленных   Знаменитостти   Прикол   валентинка   звезды   праздник   шоу бизнес   
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39  комментариев
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3k
Денис 2 часа назад
Кто все эти ..ляди?
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10k
Sapsan Минуту назад
Накуя всех этих [мат] выложить? Идет война, а ты ублюдки шароебятся по дубаям.
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6k
Компьютер DELL монитором 6 минут назад
Спасибо автор !
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1k
Виталий 11 минут назад
На куя мне это знать. Следующий пост будет, как наши якобы "знаменитости" сходили посрать.
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2k
ZET 13 минут назад
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4k
Феликс Дзержинский 18 минут назад
Когда адекватный человек называет себя звездой, ему пора показаться психиатру ибо на лицо все признаки шизофрении. Хреново то, что многие люди верят в то, что данные шизофреники являются звёздами, элитой, сливками общества и т. д. Если определённая часть общества верит и признаёт их звёздами и элитой, значит определённая часть общества, также больна шизофренией.
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1k
MrMopnex 18 минут назад
Отечественные звёзды?? Жена Джигана(звезда, потому что её муж сбрил брови?), Блогерши, Актриса одной роли в сериале, Хренпойми кто ещё... Автор, ты адекватный?
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25k
Serg2001 Полчаса назад
Не знаю, кто такая Карина Кросс, но спалила она своих однополчанок знатно... Именно так многие женщины к этим двум праздникам и относятся... Да и к мужикам тоже.
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28k
Levyathan Полчаса назад
Зато "непоуезжавшие"! Жрите, не обляпайтесь. Звезды V2023
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 41 минуту назад
А все они сами себя "звёздами" назначили?
Кроме пары имён сплошные кончелыги.
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4k
Севастьян 49 минут назад
Бородиной целую кошелку подарили,типа-на,подавись.
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46
ASH 51 минуту назад
Дык звезды то где? Вижу каких то *лядей....
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91k
sapér Vodička 54 минуты назад
Я думал,что порнуха будет в этом посте !!!
Зря зашел !!!
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Срать я на них хотел и сру
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3k
александр Час назад
это паразиты
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12k
Андрей А Час назад
Вера Брежнева -отечественная "звезда"??
Автор, ты чьих будешь??
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10k
kaboza Час назад
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7k
Copycat Час назад
а это точно знаменитости? я многих из них не знаю)
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1k
ChePaev Час назад
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10k
kaboza Час назад
есля я свой еблет пристегну к шикарномой панараме (бехешетмафлебля) я блогер? нунах...
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25k
Serg2001 2 часа назад
Муж Серябкиной... Отличный ход!
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