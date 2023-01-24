Архивные фото отечественных знаменитостей, которые мало кто видел

Время летит очень быстро, а звёзды, на которых мы ещё недавно смотрели, как на восходящих, уже завершили карьеру, ушли из мира или редко появляются на экране. Вроде бы недавно они, как и мы, были совсем юными, но с годами кардинально изменились.