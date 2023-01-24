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Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Архивные фото отечественных знаменитостей, которые мало кто видел

Архивные фото отечественных знаменитостей, которые мало кто видел

Автор:
24 января 2023 15:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   архивные фото   забавно   звезды   знаменитости   молодые звезды   шоу бизнес   
3320
15

Время летит очень быстро, а звёзды, на которых мы ещё недавно смотрели, как на восходящих, уже завершили карьеру, ушли из мира или редко появляются на экране. Вроде бы недавно они, как и мы, были совсем юными, но с годами кардинально изменились.

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А творчество каких звёзд вы уважаете?


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Метки: Прикол   архивные фото   забавно   звезды   знаменитости   молодые звезды   шоу бизнес   
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11  комментариев
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173
Николай Пауков Час назад
Я уважаю более хардкорных персонажей эстрады
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229
Catherine 15 минут назад
Гузеева тут красотка
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971
D12735 Полчаса назад
А мужики из АВВА к пугачихе без своих баб приехали
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11k
Андрей А 51 минуту назад
Время нещадно.
Лев Дуров с дочкой Екатериной. Дочка умерла два года назад в возрасте 60ти лет((((
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1
Kromvel Час назад
АББА и стас михайлов в одной ленте ???
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27k
Ваня Час назад
аверин, удовиченко и садальский на съемках фильма "любовь зла" 1999 года... фильм очень легкий и приятный, рекомендую к просмотру...
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10k
Shtoppi 2 часа назад
и. николаев, с этими своими усами, выглядит как заправский порноактер той эпохи
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119
Пельменин Shtoppi Час назад
он просто очень хочет выпить за любовь
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1k
Fiverknot 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com

Навеяло последней фразой)
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Спелая кукурузинка

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